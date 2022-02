V pátek v knihovně zahájí zajímavou výstavu KDY: pátek 4. února od 17 hodin KDE: Knihovna K. H. Máchy, Litoměřice ZA KOLIK: zdarma Zahájení výstavy kreseb, ilustrací, grafiky a komiksu Marka Rubce, Přemysla Černého (Studio Bunkr) a Petra Korunky. Výstava tří ilustrátorů, které spojuje zájem o grafické techniky všeho druhu, výrazná stylizace, přesahy do komiksového média i přátelské vazby. Na výstavě bude možnost vidět práce z poslední doby i společný projekt Caput Manus, který vznikl speciálně pro tuto příležitost. Výstava potrvá do konce dubna.





Přijďte ochutnat moldavská vína

KDY: pátek 4. února od 18 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 320 korun



Pátek bude na hradě v Litoměřicích ve znamení moldavského vína. Nabídneme Vám nejen moldavské víno, které díky jedinečným přírodním podmínkám má potenciál patřit mezi nejlepší na světě, ale také příběh rodiny, která za tím vším stojí.

V Lovosicích pořádají karneval na ledě

KDY: pátek 4. února od 10 hodin

KDE: zimní stadion Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

Dům dětí a mládeže Elko Lovosice pořádá akci s názvem Barevný ledový den aneb maškarní na ledě. Bruslení v maskách i bez nich pro všechny děti s doprovodným programem. Vstup je zdarma.

Zajděte do kina na Mimořádnou událost

KDY: neděle 6. února od 17:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun



Litoměřické kino Máj láká na nový český film Mimořádná událost. Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání systému? Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí brutálních prostředků a myslivcovy pušky otevřou dveře obou kabin strojvůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších očekávání, a to - že motoráček nikdo neřídí.

Dětský biograf: Na vlásku

KDY: neděle 6. února od 10:30

KDE: Dětský biograf v Lovo Café

ZA KOLIK: zdarma

Flynn Rider, nejpohlednější i nejhledanější lupič celého království, se schová v tajemné věži. Skončí ale jako rukojmí Lociky, krásné a nezkrotné dospívající dívky s dvacet metrů dlouhými kouzelnými blonďatými vlasy. Locika, ještě jako malá, byla unesena zlou čarodějnicí Gothel z hradu svých královských rodičů. Čarodějnice ji vězní ve vysoké věži a od malička jí tvrdí, že je její maminka. Dívka se chce dostat z věže a touží vidět svět a hlavně záhadná světýlka, která jí utkvěla v paměti z doby, kdy byla ještě na královském zámku. Přesvědčí Flynna a společně se vydávají na nejdobrodružnější výpravu, na které nechybí kůň, superpolicajt, přehnaně opatrný chameleon Pascal a drsná banda hospodských rváčů. Vstup je zdarma, rezervace na telefonním čísle 773 067 361.