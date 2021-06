Rosťa Osička – Boxer, malíř, básník

KDY: 28. května až 26. září

KDE: Muzeum insitního umění, dvorní trakt měšťanského domu, Mírové nám. č.p. 25, Litoměřice

ZA KOLIK: 25 Kč, 10 Kč, 50 Kč

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích však představuje Rosťu, jak mu říkají nejen jeho nejbližší, v rámci dokumentace současných projevů insitního umění v roli malíře a básníka s výjimečným vztahem ke svému okolí, k lidem, společnosti i planetě. Výstava téměř 40 výtvarných a poetických děl obsahuje většinu inspiračních a tvůrčích okruhů Rosti Osičky. Jádrem prezentace jsou díla zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, se sociálními náměty i práce s církevním obsahem. Významně jsou zastoupena díla reflektující náměty z historie boxu a představeny jsou rovněž ukázky ze zásadních autorských cyklů, které byly již dříve souborně uvedeny na samostatných výstavách, například Star Dance nebo Slovácko. Otevřeno denně 10:00-18:00.

Smolný pich, aneb Pitomý porno

KDY: 4. června od 21:15

KDE: Letní kino, Litoměřice

ZA KOLIK: 110 Kč

Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný a dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou společnost libující si v předsudcích a ponížení.

Mimořádná předpremiéra, film bude v distribuci od 2. 9. 2021.

Kdo tu spinká, běží, leží?

KDY: Sobota 5. června od 9:30 až 12:30

KDE: Knihovna K. H. Máchy, Litoměřice

Textilní výtvarná dílna s Evou Volfovou, autorkou knížek Kočička z kávové pěny a Fridolína, Antonína a Malá Mína. Během vyšívacího dopoledne zjistíte, že šití může být docela zábava. Pomocí nití a odstřižků připravíte kočičce hostinu nebo jí vyšijete kožíšek. Můžete také učesat Antonínu, obléknout Fridolínu a pomoci malé Míně najít klubíčko. Pro začátečníky i pokročilé, pro děti i dospělé (vhodné od 3. třídy) na akci je nutné se registrovat

Na kole a odrážedle

KDY: 6, června od 14 hodin

KDE: Střelecký ostrov, Litoměřice

ZA KOLIK: 80 Kč



Vydejte se na akci, která je určena zejména dětem. Na kole a odrážedle kolem letního kina na Střeleckém ostrově.

Vydejte se do kina na film Duše

KDY: 6. června

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 Kč

Co dělá člověka člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.