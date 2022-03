Chcete vidět na vlastní oči skutečného draka? Poznáte ho podle toho, že je 10 metrů dlouhý, umí létat ve výšce, mává křídly, kope nohama, chrlí oheň a kouř – ať už ve vzduchu nebo v chůzi po pevné zemi. Průvod startuje u divadla a půjde směrem k Mírovému náměstí, vstup je zdarma.

Přijďte ochutnat moldavská vína

KDY: Sobota 5. března od 8 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Vezměte svou ratolest a vydejte se na kniholov! Připravili jsme pro vás balíček dvouknih: jedné pro děti a druhé pro dospělého čtenáře. Každou březnovou sobotu odtajníme indicii na našem facebooku a instagramu.

Vydejte se na pohádku Šípková Růženka

KDY: Sobota 5. března od 15 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 90 korun

Zpěvavá královna a hrdinný král se mají moc rádi a jejich Růženka je veselá a nezbedná jako jiné holčičky. Má ráda svého psa Alíka, ale ani ten ji nezachrání před kletbou. Nakonec však vše dobře dopadne. Jinak to ani v pohádce nemůže být. Tedy, jestli víte, jak a z čeho uvařit “Šípkový lektvar”. Po pohádce nás čeká zábava na jevišti s bublinami, balónky. Představení divadla Kejkle.

Buďte kreativní na tvořivé dílně

KDY: Sobota 5. března od 10 hodin

KDE: DDM Trend, Jungmannova, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 20 korun + výrobky



Velikonoční výtvarná dílna na téma pletení košíků z pedigu. Možno donést si své stužky nebo přízdoby. V ceně vstupného je drobné občerstvení. Úhrada za zhotovené výrobky podle použitého materiálu. Košíčky od 40 Kč. S sebou: v případě samostatného odchodu písemný souhlas rodičů Vedoucí akce: Mgr. Zdeňka Fillerová Studená Přihlášení předem v DDM nebo na tel. 739 642 906, vstupné na místě.

Užijte si plesovou zábavu

KDY: Sobota 5. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 350 korun

Přijďte si užít sobotní večer ve stylu plesu a tance. V kulturním domě Říp začíná akce v 19 hodin, k poslechu a tanci zahraje kapela Timbre Music.

Vyrazte do Ředhoště na trhy

KDY: Neděle 6. března od 7 do 12 hodin, následně každou neděli.

KDE: Ředhošť

Zahradnické zboží, slepice, kuřata, housata, sazenice, stromky či maso z místního řeznictví. Nejen to nabídnou nedělní trhy v Ředhošti, které se od 6. března po zimní pauze otevírají ve větším rozsahu. Stánky budou k dispozici od 7 do 12 hodin.