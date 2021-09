Poslední letošní blešák KDY: sobota 4. září od 8 do 12 hodin KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice V letošním roce proběhne poslední blešák na tržnici. Začíná nový školní rok, léto se překlápí v podzim. Šance mrknout do skříní a nabídnout věci dál. Nabídka je rozmanitá a cena více než příznivé. Těšíme se na všechny prodejce i návštěvníky.

Už tuto sobotu proběhne v Třebouticích tradičního wakesurfového závodu v maskách. Ve 14 hodin začíná registrace, v 15 hodin závody na paddleboardech a v 16 hodin výjezd první lodi závodníků. „Pro každého, kdo dorazí v masce, je připraven uvítací drink zdarma,“ sdělili organizátoři. Během odpoledne bude na místě možnost zakoupit si občerstvení. Pokud budete chtít zůstat až do noci, můžete se v areálu Wake and Fun ubytovat.

V pátek 3. září na tržnici Felixe Holzmanna se bude tančit! V 16 hodin zahrajeme pohádku O Červené Karkulce a pak se s Popletou, tanečníky a tanečnicemi dáme do tance. Naučíme se čardáš, folkór, izraelské i orientální tance. Užijte si příjemnou akci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.