V divadle vystavují fotografie bývalého učitele Hermanna Kdy: Do 3. března Kde: Litoměřice V litoměřickém divadle K. H. Máchy lze navštívit výstavu fotografií Petra Hermanna. Bývalý učitel a ředitel na základní škole se věnuje fotografii spoustu let, často fotil detaily v přírodě a poté se začal intenzivněji věnovat živé fotografii z ulice. Kolekce, kterou nyní vystavuje, je věnována historickým Litoměřicím. Výstavu můžete navštívit až do 3. března letošního roku.

Zoubková víla pobaví děti

Kdy: Neděle 5. února od 10.00

Kde: Litoměřice

Za kolik: 130 korun

Sváťovo dividlo pobaví děti v Litoměřicích. Loutkové představení Matěj a zoubková víla můžete navštívit v neděli 5. února od 10.00 v litoměřickém divadla K.H. Máchy. Vstupné přijde na 130 korun.

Fotbalisté Roudnice budou plesat

Kdy: Sobota 4. února od 20.00

Kde: Roudnice nad Labem

Za kolik: 300 korun

Fotbalisté Roudnice budou tančit. Ples SK Roudnice se uskuteční v sobotu 4. února od 20.00 v KD Říp v Roudnici nad Labem. Hrát bude skupina Pepeto. Vstupné přijde na 300 korun.



V Lovo Café budou promítat pro děti

Kdy: Neděle 5. února od 10.30

Kde: Lovosice

Za kolik: Zdarma

V Lovo Café v Lovosicích budou v neděli 5. února od 10.30 promítat film pro děti. Dětský biograf tentokrát uvede pohádku Kocour v botách. Vstup je zdarma.



Milešovka je královna Českého středohoří

Kdy: Kdykoliv

Kde: Litoměřicko

Za kolik: Zdarma

Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátky funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno.