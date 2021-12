Nedaleko od obce Velké Žernoseky se vypíná skalnatý ostroh Kalvárie. Na samotném vrcholu kopce stojí tři kříže, pro toto místo se vžil název Tříkřížový vrch. První záznamy o dřevěných křížích pochází z roku 1587. Historie tohoto místa je ovšem daleko starší, protože se zde nacházejí pozůstatky opevněného pravěkého hradiště z mladší doby bronzové. Jeho úkolem bylo kontrolovat obchodní cestu.

Udělejte si procházku na kopec Radobýl

KDY: Kdykoliv

KDE: Radobýl, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Pokud máte rádi procházky, můžete se vypravit na středně náročnou náročnou procházku z Litoměřic na Radobýl. Hora se nachází zhruba tři kilometry jihozápadně od centra Litoměřic. Buď se tedy můžete vypravit pěšky přímo z Litoměřic, nebo využít například vlak a dostat se do obce Žalhostice. Odtud stoupá žlutá značka po strmé cestě mezi původními vinicemi. Na samotný vrchol Radobýlu odbočuje ze žluté turistické stezky vyšlapaná pěšina. Při cestě však musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože těsně pod vrcholem se do hory zařezává nechráněná vysoká skladní stěna bývalého lomu. Z Radobýlu je pěkný výhled na České středohoří, údolí řeky Labe, Žernosecké jezero i roviny České křídové tabule, ze které vystupuje Říp, Lovoš nebo hrad Hazmburk.

Zajděte na koncert do knihovny

KDY: Pátek 3. Prosince od 19 hodin

KDE: knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 korun

Litoměřická knihovna ve spolupráci s kapelou Kelt pořádá v pátek koncert. Pojďte se s námi zaposlouchat do podmanivých tónů keltské hudby – kouzelných melodií keltských balad, ale také svižného rytmu pijáckých songů. Přenesme se alespoň na chvíli do mystického Irska a Skotska – tajuplných zemí keltského světa a dávných Keltů, se kterým i my máme mnoho společného.

Prohlédněte si výstavu

KDY: Kdykoliv

KDE: Nemocnice, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma

V litoměřické nemocnici si můžete prohlédnout výstavu fotografií skupiny Fotoporot Litoměřice. Přijďte se podívat na fotografie geodeta a publicisty Františka Janovského z Michalovic. Výstavu si můžete prohlédnout zdarma.

Zajděte do kina na film Král Richard: Zrození šampiónek

KDY: neděle 5. prosince od 19:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun

Litoměřické kino Máj láká na film Král Richard: Zrození šampiónek. Jde o životopisné drama natočené podle skutečného příběhu, který inspiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse, Will Smith, trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa.