Setkání obrazů - Treffpunkt der Bilder

KDY: Do 30. září

KDE: Litoměřický hrad

Setkání obrazů Treffpunkt der Bilder je výstava, na které se v litoměřickém hradě během září představí tři umělci z bavorského Rosenheimu. Její vernisáž proběhla ve čtvrtek. Výstava navazuje na stejnojmenné německo-české výměnné výstavy. První byla už před sedmi lety v Galerii Betlémské kaple v Praze, později se v Kleine Werkraumgalerie v Rosenheimu představili čeští výtvarníci. Tam se také v roce 2017 uskutečnila retrospektivní výstava známého českého umělce Bohuslava Reynka. Litoměřické Setkání obrazů Treffpunkt der Bilder potrvá na hradě až do 30. září, výstava bude přístupná každý den od 8 do 17 hodin, o nedělích pak od 10 do 17 hodin.

Galerijní projektový den pro školy

KDY: Pátek 4. září od 9.14

KDE: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem



Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se otevře školním skupinám všech věkových kategorií. Výtvarné dílny, animace a workshopy připraví studenti Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem a Ateliéru Výtvarka. V prostorách výstavního sálu, ve výtvarném ateliéru a v parku před galerií bude několik stanovišť, které mohou žáci a studenti ve skupinách navštívit a postupně se vystřídat v různých činnostech. Doporučeno je objednání.

Žhavé struny Jaroslava Svěceného

KDY: Pátek 4. září od 19 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 460 Kč



V Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích se rozezní Žhavé struny virtuose Jaroslava Svěceného. Ten se chopí houslí a role Antonia Vivaldiho. Zazní slavné i méně známé skladby italského génia. Vstupné je 460 korun.

Loučení s létem v Libochovicích

KDY: Sobota 5. září od 13 hodin

KDE: Městský park, Libochovice

ZA KOLIK: Zdarma



Zábavná akce pro celou rodinu se připravuje na sobotu 5. září v Městském parku v Libochovicích. Nese příznačný název Loučení s létem. Program začne ve 13 hodin a nabízí například sportovní soutěže, jízdy na vozítku segway, baletní vystoupení, kouzelnickou show nebo bublinkovou diskotéku. Večer pak bude patřit dospělým a živé hudbě. V 18 hodin vystoupí country skupina Strakoši, ve 20 hodin Lucie Revival a ve 22 hodin lounská formace Golf. Vstupné se neplatí

Festival Na schodech

KDY: Sobota 5. září od 14 hodin

KDE: Kalvárie Ostré

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Festiválek Na schodech na Kalvárii Ostré u Úštěka slaví své 16. narozeniny. Hudebně-divadelní festival na vrcholku kopce nabízí jeden z nejhezčích výhledů v Českém Středohoří. O místo headlinera festivalu se tentokrát dělí Jan P. Muchow & the Antagonists a slovenská indie rocková kapela Živé kvety. Zároveň festival hostí i nově vzniklé trio, v jejichž tvorbě se odráží minimalismus v hudbě Jen Hovorka & Kristína Mihaľová & Marek Urbánek. Po hudební stránce se návštěvníci mohou těšit ještě na dream-popovou kapelu Billow. V tradičním programu Na schodech nesmí chybět ani dětská představení, Divadlo Apropo a jejich Alchymistická škola a divadelní spolek LokVar z pražského Divadla v Dlouhé s pohádkou Český Honza. Vstupné na festival je dobrovolné a putuje do fondu na opravu kalvárie Ostré.

Běh kolem jezera Chmelař

KDY: Sobota 5. září od 7.30

KDE: Jezero Chmelař, Úštěk



V Úštěku v sobotu proběhne už 39. ročník Běhu kolem jezera Chmelař. Původně se akce měla uskutečnit 3. října, kvůli konání voleb byla ale přesunuta právě na tuto sobotu. Prezentace závodníků proběhne na 1. pláži už od 7.30, poté startuje závod v několika kategoriích.

5. Čtvrt-maraton Krokudy

KDY: Sobota 5. září od 14 hodin

KDE: Střelecký ostrov, Litoměřice

ZA KOLIK: 190 a 30 Kč



Zažijte jedinečnou atmosféru KROKUDY čtvrt-maratonu a proběhněte se na nenáročné trati podél řeky Labe na Střeleckém ostrově. Startovné je 190 a 30 korun.