Zřícenina hradu Opárno

KDY: Celoročně

KDE: Opárno, Velemín

ZA KOLIK: Zdarma

Opárno (původně Opáren) je zřícenina hradu ze 14. století, která se nachází nedaleko stejnojmenné vsi. V 16. století byl hrad opuštěn a časem se změnil ve zříceninu. Jedná se o atraktivní stavební památku, která je veřejně dobře přístupná, a to jak po značené cyklo/turistické cestě s naučnou stezkou z Malých Žernosek, tak i od blízké železniční zastávky Opárno. Z hradu je hezký rozhled na okolní vrchy.

Výlet na Panskou skálu

KDY: Kdykoliv

KDE: Prácheň, Kamenický Šenov

ZA KOLIK: Zdarma



Národní přírodní památka Panská skála (597 metrů) je vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Panská skála je nejstarší chráněný geologický útvar na českém území a má rozlohu 1,26 hektarů. Skála je tvořena pěti až šestibokými sloupci, které jsou uspořádány svisle a šikmo. Tyto sloupce jsou dlouhé až 12 metrů a v průměru mají okolo 20 - 25 cm. Celý útvar připomíná píšťaly varhan a proto je často nazýván "Kamenné varhany". Pod skálou se nachází malé jezírko, které vzniklo z vytěžené jámy a je plněno dešťovou vodou. Z vrcholu Panské skály je pěkný výhled na Kamenický Šenov a za ním táhlý Smrčník, Českou Kamenici se Zámeckým vrchem, České Švýcarsko s dominantou Růžovského vrchu, Šenovský vrch, Ovčácký vrch, hřeben Lužických hor se Studencem, Chřibským vrchem, Javorem a Jedlovou. Panská skála má romantický vzhled a díky tomu se stala vyhledávaným místem nejen turistů, ale například i filmařských štábů. Nejčastěji zmiňovaná v souvislosti s Varhanami je pohádka Pyšná princezna, byť se ve filmu Varhany objeví jen krátce. Panská skála je viditelná ze silnice z Nového Boru do Kamenického Šenova, parkoviště je přímo u ní, stejně jako turistické infocentrum.

Hra Neobvyklí podezřelí

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shop Albi

ZA KOLIK: 539 Kč



Neobvyklí podezřelí jsou párty hrou, která dovedně pracuje se stereotypy. Úkolem hráčů je na základě indicií vybratz dvanáctky podezřelých jednoho pachatele. Jeho totožnost však zná pouze jediný hráč a jeho nápovědy nemusí být vždy tak úplně k užitku. Svědkovi ostatní hráči pokládají otázky zadané kartičkami. Bohužel jde o otázky, které o pachateli asi neprozradí tolik, kolik by hráči potřebovali. Dozví se, jestli pachatel rád vaří, poslouchá vážnou hudbu, jestli chodil do skauta, nebo bydlí u svých rodičů. Důležité informace, jako je třeba pohlaví, barva jeho vlasů nebo očí však nezjistí. Hru Neobvyklí podezřelí si může zahrát téměř neomezený počet hráčů. Koupit ji je možné online na E-shopu Albi.

Server Retro Games

KDY: Kdykoliv

KDE: www.retrogames.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Mario, Sonic, Donkey Kong nebo třeba Contra. Znalcům herního světa tyto retro videohry netřeba představovat. Spousta z nás měla kdysi doma herní konzoli Atari, Sega nebo Nintendo a na tyto časy dodnes s láskou vzpomíná. Víte ale, že si téměř dva tisíce pařeb z 80. nebo 90. let minulého století můžete kdykoli zahrát online, nebo si je také spolu s emulátorem stáhnout do svého počítače nebo notebooku? Při životě tyto legendární hry stále drží webová stránka www.retrogames.cz.

Detektivka Drak spí

KDY: Kdykoliv

KDE: www.knihydobrovsky.cz

ZA KOLIK: 399 korun



Některá tajemství je lepší zapomenout. V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců. Detektivku Drak spí od Michaely Klevisové lze koupit na webu knihkupectví Dobrovský za 399 korun.

Ruiny hradu Panna

KDY: Celoročně

KDE: Řepčice, Třebušín

ZA KOLIK: Zdarma



U obce Řepčice, jen co by kamenem dohodil jihovýchodně od Ústí nad Labem, se k nebi vypínají ruiny hradu Panna. Pozůstatky hradu stojí na vrcholu stejnojmenného kopce s nadmořskou výškou 594 metrů a dodnes se z něj dochovaly už jen valy a náznaky dřívějšího kamenného opevnění.

Trhy v Ředhošti

KDY: Sobota 31. října od 7 do 12 hodin

KDE: Ředhošť

ZA KOLIK: Zdarma



Velké tradiční trhy v Ředhošti se přesouvají na sobotu. Nakupovat bude možné z auta bez vystoupení, zajet lze až ke stánkům. Do areálu bude vpouštěn omezený počet aut. Parkoviště bude nyní zdarma. Prodejní hala bude fungovat s povoleným sortimentem. K dispozici bude i prdelačka do vlastních nádob.