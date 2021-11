Dětský halloween se Čtyřkou

KDY: Sobota 30. října od 16 hodin

KDE: Shaker Bar, Litoměřice

ZA KOLIK: 200 korun

Těšit se můžete na dětskou diskotéku, taneční program s Bboyem Kerrym, vystoupení světelné show VOX LUMINAS, volba Miss a Missáka Halloweenu, animační program se Čtyřkou, soutěže a odměny pro každého. Akce se koná v litoměřickém Shaker Baru.

Sváťovo divadlo vás pobaví

KDY: neděle 31. října od 10 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 80 korun



Oblíbené Sváťovo divadlo míří znovu do Litoměřic. V divadle Karla Hynka Máchy herci odehrají v neděli 31. Října od 10 hodin představení Perníková chaloupka. Vstupné stojí 80 korun.

Hrad láká na výstavu

KDY: neděle 31. října od 14 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

Městská kulturní zařízení Litoměřice pořádají v hradní galerii výstavu Sen. Těšit se můžete na výtvory Věry Jenšovské a Karla C. Griga. Vernisáž proběhne 31. října od 14 hodin. Výstavu bude možné následně vidět od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin.

Halloweenské putování nejen pro děti

KDY: Neděle 31. října od 17 hodin

KDE: Mostná hora, Litoměřice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Litoměřický dům dětí a mládeže Rozmarýn pořádá halloweenskou lesní stezku odvahy. V 17 hodin startuje lampionový průvod v Jiráskových sadech u fontány v blízkosti centrální jídelny. Vstupné je dobrovolné.

LovoCafé chystá pohádku

KDY: neděle 31. října od 10:30

KDE: LovoCafé, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

LovoCafé zve na nedělní představení divadla Pohadlo: Co se děje v Mokrouškově aneb Dešťové pohádky. Je to pohádka plná deštníků, gumovek i pláštěnek, které před očima diváků ožívají v nejrůznější pohádkové postavy. Děti se aktivně podílejí na představení. Zpívají, spoluvytvářejí zvuky deště a bouřky, účastní se módní pláštěnkové show a podobně. POHADLO aneb Pohádkové kukadlo je neformální skupina absolventek DAMU a JAMU, s rozmanitou praxí v oblasti pedagogiky a s ambicí vytvářet pro děti divadlo, které bude kvalitní, zajímavé, zábavné a navíc bude mít i edukativní přesah.