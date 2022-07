Krajská putovní výstava míří do Litoměřic KDY: Sobota 30. července až pátek 30. září KDE: Hrad, Litoměřice ZA KOLIK: Zdarma

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice zahájí další etapu výstavy realizací pozemkových úprav k výročí 30 let od založení pozemkových úřadů. Pozemkové úpravy patří ke klíčovým faktorům vedoucím k rozvoji venkova. Jejich prostřednictvím se snažíme obnovit vztah, který byl v minulosti samozřejmostí, a to vztah člověka k půdě a krajině. Cílem výstavy je zvýšit celkové povědomí široké veřejnosti o přínosech a možnostech pozemkových úprav, a právě fotografie dokončených a zapojených realizací do krajiny jsou k tomuto výborným prostředkem.

Rockový festival Graselload 2022 pobaví

KDY: Sobota 30. července od 16:30 hodin

KDE: Lodní náměstí, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Hudební festival se uskuteční na Lodním náměstí v Litoměřicích. Přijďte si poslechnout hudební legendy od 90 let až po současnost. Program je následující: 16:30 - 17:00 soutěž, 17:00 - 17:50 Rock Project, 18:10 - 19:00 Steelfaith, 19:20 - 20:10 Mothers Milk, 20:30 - 21:20 Anarchuz, 21:40 - 22:30 Ignorance, 22:50 - 23: 40 Fatal Punishment.

Jana „Uriel“ Kratochvílová s kapelou pobaví Roudnici

KDY: Sobota 30. července od 18 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem, letní scéna

ZA KOLIK: Předprodej za 300 korun, na místě 320 korun

Jana „Uriel“ Kratochvílová je zpěvačka, textařka a skladatelka původem z Moravy. Věnuje se hudbě na pomezí popu a rocku. Jde o osobnost s výstředním zjevem a zcela nezaměnitelným hlasovým projevem. V rámci koncertu se můžete těšit na nejznámější pecky této zpěvačky. Zároveň se můžete těšit na Babyløn, českou rockovou formaci z Brna. Pětičlenná skupina hrající melodický rock.

Sváťovo Dividlo zahraje v Roudnici

KDY: Neděle 31. července od 10 hodin

KDE: Kulturní dům Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej za 50 korun, na místě 70 korun



Severočeskými dětmi oblíbené Sváťovo dividlo tentokrát zamíří do Roudnice nad Labem. Právě zde odehraje představení Vyprávění ovčí babičky. Začátek je v kulturním domě v 10 hodin a vstupné je 70 korun na místě.

Lovosice budou hostit další hudební večer na náměstí

KDY: Pátek 29. července od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma

Už tento pátek, 29. července, můžete v centru Lovosic navštívit zajímavou akci. Od 18 hodin bude na Václavském náměstí probíhat pokračování akce hudební večer na náměstí. Tentokrát zahrají Monok, Hazard a Pokaždý jinak. Přijďte si poslechnout country hudbu spolu se stylem Bluegrass. Vstupné je zdarma a na místě lze zakoupit občerstvení.