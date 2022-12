Pokud chcete zažít vánoční atmosféru, můžete v neděli večer vyrazit do Hrušovan. Na návsi bude od 17 hodin probíhat společenská akce rozsvícení vánočního stromu. V rámci programu vystoupí imitátor Zdeněk Barnett, hrušovanská notička a hrušovanský evergreen. Na místě bude k dispozici stánek s keramikou a vánočním občerstvením.

Workshop knihovny vás zaujme

KDY: Pátek 2. prosince od 15 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 korun



Litoměřická knihovna pořádá v pátek zajímavou akci. Vyrobte si zcela originální deník například z ručního papíru, odřezků, knižních předsádek z poškozených knih, starých plakátů či časopisů. Vstupné stojí 50 korun a je vhodné si rezervovat místo přes internetové stránky knihovny.

Adventní jarmark na hradu

KDY: Sobota 3. prosince od 10 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Adventní jarmark proběhne v sobotu 3. prosince od 10 do 16 hodin v prostorách hradu a na nádvoří hradu. Čeká vás bohatý kulturní program, živá zvířátka na nádvoří hradu, pekařské a cukrářské výrobky, rukodělné výrobky, vánoční dekorace, různé pochutiny apod. Přijďte si vybrat vánoční dárky pro sebe a své blízké a načerpat atmosféru adventního času.

Litoměřice pobaví Jiří Imlauf a David Pomahač

KDY: Sobota 3. prosince od 19:30

KDE: Hospoda u letního kina, Litoměřice



Koncert dávných souputníků z kapely Houpací koně pobaví v sobotu večer hospodu u letního kina v Litoměřicích. Od 19:30 zde vystoupí Jiří Imlauf a David Pomahač.

Divadlo zve na pohádku Čert a Káča

KDY: Neděle 4. prosince od 10 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 100 korun

Divadelní agentura Praha přiváží do Litoměřic inscenaci Čert a Káča. Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To se dozvíte v našem představení. Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám, například s čertovským vrátným u pekelné brány, pobaví vás i další čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou.

Koncert Flamengo reunion session

KDY: Pátek 2. prosince od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej 380 korun, na místě 400 korun



V roce 2022 uplyne neuvěřitelných 50 let od vydání dnes již kultovní a bez nadsázky jedné nejvýznamnější desek československé historie rocku, a sice Kuře v hodinkách. Toto půlstoleté výročí oslaví „Kuře“ spolu se svojí kapelou Flamengo, jejíž současná sestava nese název Flamengo reunion session a opírá se o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplňuje je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký (saxofon a příčná flétna). FLAMENGO reunion session navazuje na období let 1970 - 1972, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta a následně také Vladimíra Mišíka. Program nesoucí název „Kuře v hodinkách“ slaví 50 let a bude se opírat především o zmíněnou desku. Kapela při této příležitosti zahraje Kuře v hodinkách v celé své kráse. V prvním setu si kapela připomene období před „Kuřetem“. Flamengo reunion session tak návštěvníkům slibuje jedinečný, autentický a hlavně originální zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy a původním repertoárem.

Výtvarná dílna a vánoční představení

KDY: Sobota 3. prosince od 14 hodin

KDE: Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 50 korun

Děti si poslechnou příběh o narození Ježíška, ke kterému výtvarně zpracují kulisy i jednotlivé postavy. Na závěr zahrají rodičům představení, využijí vlastních výtvorů i zapůjčených kostýmů.

Mikulášská show s nadílkou

KDY: Neděle 4. prosince od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: V předprodeji za 150 korun, na místě 170 korun



Pořad plný legrace, klauniády, vánoční pohody a vánočních písniček. A samozřejmě dorazí i Mikuláš s čertíkem, kteří rozdají dětem nadílku - balíček. Dětský rej plný písniček a soutěží zažijete s hudebním divadlem Hnedle Vedle.

Adventní koncert v Lovosicích

KDY: Sobota 3. prosince od 17 hodin

KDE: Mírový kostel v ulici Karla Maličkého

V Lovosicích můžete zajít na adventní koncert do kostela, vystoupí lovosický sbor In Flagranti.