Hudební večer v Lovosicích

KDY: pátek 2. července od 18:00

KDE: Václavské náměstí, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

Hudební večery v Lovosicích pokračují dál. Tentokrát se můžete těšit na folkovou a folkovo-rockovou hudbu. Na Václavské náměstí zahrají kapely České středohoří, Ukrutná veverka a Wono Sito Sedne. Vstupné se na tuto akci neplatí.

Špunt

KDY: sobota 3. července od 13 hodin

KDE: Lesopark Osmička, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma



V Lovosicích v lesoparku Osmička proběhne tuto sobotu festival pro děti a rodiče pod širým nebem. Těšit se můžete na kouzelníka Martina Kellmana (14 a 16 hodin), zábavné odpoledne s Majdou z Kouzelné školky (15:00), pohádkový muzikál Divadla pohádek Princové jsou na draka (17 hodin). Dále v parku budou trampolíny, kolotoče, bumper ball, skákací hrady nebo bude umožněna jízda na koních.

Koncert Pokáče

KDY: neděle 4. Července od 18:00

KDE: Vinařství Johann W, Třebívlice

ZA KOLIK: 490 Kč + 20 Kč transakční poplatek

Jan Pokorný - alias Pokáč - poslední dobou čím dál tím víc září na tuzemské písničkářské scéně a jeho veselé songy ze života trhají rekordy ve sledovanosti také na YouTube. Folkově-popový zpěvák – původem programátor – rozezní areál českého vinařství JOHANN W svými chytlavými texty a tóny na kytaru a ukulele. V kombinaci s dominantou hradu Házmburk a malebnými vinicemi se spolehněte na nezapomenutelný zážitek a zaručeně dobrou náladu.

Zajděte na film Nikdo

KDY: neděle 4. července od 17:30

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 Kč



Hutch (Bob Odenkirk) je unavený chlap středního věku, jehož život se smrsknul na otravné každodenní rituály prokládané manželčiným pohrdáním a pubertálními výlevy vlastních dětí. Když do jejich domu vniknou dva lupiči, nechá je beztrestně loupit a praštit svého syna. On se hájí tím, že nechtěl hrotit nebezpečnou situaci, ale všichni v jeho okolí ho mají za zbabělce. Hutch si původně myslel, že to ustojí, ale když se stane jedním z cestujících, které v nočním autobuse obtěžuje banda grázlů, bouchnou v něm nahromaděné saze. A že jich je. Než se usadil, živil se Hutch tím, že s pomocí násilí řešil problémy, na které si nikdo jiný netroufal, a absolvoval kvůli tomu hodně speciální trénink. Krvavá výchovná lekce v autobuse spustí lavinu událostí, které Hutche prověří víc, než cokoliv dosud prožil. Tenhle pan Nikdo má ale pořádně tuhý kořínek. A tajný sejf plný zbraní.

Divoký spirit

KDY: neděle 4. července od 17:00

KDE: kino, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 130 Kč

Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Studio DreamWorks Animation (Shrek, Jak vycvičit draka, Madagaskar), natočilo další pohádku, která chytne diváky za srdce. Český dabing.