Roudnické farmářské trhy

KDY: sobota 4. 7. od 8 hodin

KDE: Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte ochutnat a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti a původu. Od 9:00 je připraven kulturní program a nebude chybět dětský koutek.

50 let v Country – Poutníci

KDY: sobota 4. 7. od 19 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 150/170 Kč



Koncert skupiny Poutníci, která působí na České hudební scéně od roku 1970 a slaví 50 let od svého vzniku. Přijďte na koncert akustické country hudby nazývající se bluegrass. Kapela si vypracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje převážně vlastní písničky co napsali bývalí i současní členové kapely Robert Křesťan a Jiří Pola.

Letní filmový Sumecfestival

KDY: sobota 4. 7. až pondělí 6. 7.

KDE: Bistro U Sumce Vědomice

ZA KOLIK: 50 Kč/den



Bistro U Sumce ve Vědomicích zve na vůbec první filmový festival. Filmy se budou promítat od soboty 4.7. do pondělí 6.7.2020, jelikož v pondělí je státní svátek. Promítat se bude: Šťastný Nový rok, Jumanji: Další level, Rychle a zběsile. Začátek promítání bude vždy po setmění cca ve 21:30 hod. Bistro U Sumce se nachází cca 250 metrů za plaveckým bazénem. Vstupné na jeden den je 50 Kč. Vstupné je k zakoupení pouze na místě v den akce od 20 hod.

Tady Vary

KDY: Od 3. července

KDE: Kino Máj Litoměřice



Do Kina Máj v Litoměřicích letos ve dnech 3. – 11. července zavítá prestižní filmová přehlídka a přinese 16 exkluzivních filmových titulů připravených přímo pro program mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přehlídku odstartuje v pátek 3. 7. od 20 hodin film Než skončí léto. Kompletní program ZDE

Electro swing na vlnách

KDY: Sobota 4. 7. od 19 hodin

KDE: Lodního náměstí, Litoměřice

ZA KOLIK: 380 Kč



Jedinečnou noc na vlnách electro swingu při plavbě lodí Florentina nabídne sobotní akce v Litoměřicích. O skvělou atmosféru se postarají Universal swing brothers – DJs Fete Baker a Massta, housle Hipox, bicí Alík Drum. Počet vstupenek je omezen na 180 ks. Začátek je v 19 hodin, o hodinu později loď vypluje z Lodního náměstí v Litoměřicích.

Výstava Václava Uhera (portréty a krajina)

KDY: Od soboty 4. 7.

KDE: Galerie Na Gruntu, Lukov u Úštěku



Novou výstavu připravili v Galerii Na Gruntu v Lukově u Úštěku. Představí portréty a krajiny od Václava Uhera a soubor s názvem Šumava v obrazek od Karla Polaty. Díla budou moci zájemci poprvé vidět v sobotu 4. července od 16 hodin, kdy se koná vernisáž. O hudební doprovod se postarají Áda Škarda a Ivo Vodička. Výstava potrvá do 28. července.