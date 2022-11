Při příležitosti výročí vzniku samostatného Československého státu je možné navštívit zdarma Diecézní muzeum v Litoměřicích. Ostatní objekty Severočeské galerie v Litoměřicích jsou z důvodu instalace nových výstav dočasně uzavřeny.

Dušičková tvůrčí dílna

KDY: Pátek 28. října od 18 hodin

KDE: Gotické dvojče, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Dušičková, rodinná, tvůrčí dílna. Přijďte si během večera ozdobit strom na parkánech José Rizala, nebo vyrobit masku. V případě špatného počasí se akce bude pořádat v budově Gotického dvojčete. Ozdoby, svíčky a květiny budou přichystané na místě.

Strašidelná stezka roudnickým zámkem

KDY: Sobota 29. října od 12 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 30 korun

Přijďte na roudnický zámek a nechte se vtáhnout do děje, kterým vás provedou zámecká strašidla. V průběhu vaší výpravy vás čekají hádanky, úkoly a spousta zábavy. Prozradíme vám také, kde na zámku opravdu straší a koho tam můžete potkat. Start v 12:00, konec v 17:30. Vstup u vchodu do románského hradu. Vstupenky zakoupíte on-line nebo v IDC Podřipska. Každých 15-20 minut budou skupinky v maximálním počtu 25 lidí absolvovat stezku. Kostýmy vítány. Děti do 3 let zdarma. Není možné projet kočárkem.

Pověsti české aneb pohádky pod Řípem

KDY: Neděle 30. října od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej 100 korun, na místě 120 korun



Tvůrčí tým divadla vytvořil poutavé a nezapomenutelné představení. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky Zdeňka Bartáka, které vtipně dokreslují situaci jednotlivých scének, si děti zpívají spolu s herci. Malí diváci se nejen pobaví vtipným řešením loutek Jaroslava Doležala, ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických postav, například Bivoje, Kazi nebo Tetu dále se děti seznámí i s kněžnou Libuší, Vlastou a Šárkou a dokonce i s urostlým Ctiradem. Toto představení je koncipováno tak, aby se při něm bavili i poučili i ti nejmenší diváci. Přestože název zní Pověsti české, jsou to vlastně pohádky z naší minulosti. Hrají Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček.

Prvorepubliková party

KDY: Pátek 28. října od 19:30

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej 400 korun, na místě 420 korun

Welcome drink vás uvítá na tematicky laděné party v prvorepublikovém duchu. Samozřejmě dobové oblečení bude vítáno. V rámci občerstvení ochutnáte speciality a oblíbené pokrmy našich prababiček. Se stylovou hudební produkcí protančíme střevíce.

Den českých řemesel s T. G. Masarykem v Úštěku

KDY: Pátek 28. října od 8 hodin

KDE: Úštěk

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let 50 korun



V pátek 28. října se v Úštěku koná největší stylová oslava vzniku republiky v České republice. Na co se můžete těšit? Velký řemeslný jarmark s více než 150 stánky, celodenní prvorepublikový program, příjezd T. G. Masaryka s družinou, jeho uvítání a krátký projev, vystoupení Úštěckého pěveckého sboru, prohlídka trhu T. G. Masarykem, divadelní představení Víti Marčíka, stylová prvorepubliková vystoupení s nádechem recese a humoru, prvorepublikové šramly a další stylová muzika v podání Péra za kloboukem, pouliční muzika Máňa trio, harmonikář, flašinetář, dětská loutková scéna, dílničky pro děti, dřevěný kolotoč a historická střelnice, výstava retro hraček a mnoho dalšího.