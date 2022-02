Pokémon TCG turnaj KDY: Sobota 29. ledna od 10 do 14 hodin KDE: DDM Rozmarýn, Litoměřice

Hraješ Pokémony už nějakou dobu, máš nařachanej balík a chybí ti pořádná výzva? Tak se přihlas na tento turnaj a soupeři proti Legendárnímu Rozmarýnu. Přihlášení nutné do 28. ledna prostřednictvím emailu vladimir.salai@ddmrozmaryn.cz, telefonní číslo 724 948 655.

Overwatch turnaj

KDY: Sobota 29. ledna od 14:30 do 17 hodin

KDE: DDM Rozmarýn, Litoměřice



Chceš si vyzkoušet hraní ve stylu profesionálních hráčů e-sportu? Máš AIM a nebojíš se ho využít? Toužíš po setkání s dalšími hráči? Přijď v sobotu do DDM Rozmarýn a účastni se turnaje ve hře Overwatch a užij si plno zábavy a dobré hry. Přihlášení nutné do 28. ledna prostřednictvím emailu vladimir.salai@ddmrozmaryn.cz, telefonní číslo 724 948 655.

Radúz a Mahulena – pohádka pro dospělé

KDY: Neděle 30. ledna od 18 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 190 korun

Radúz a Mahulena je české pohádkové poetické drama Julia Zeyera o 4 jednáních, které bylo napsáno na motivy slovenské lidové pohádky. Drama bylo poprvé zveřejněno v roce 1896 v Květech, v Národním divadle bylo uvedeno až dva roky později s hudbou Josefa Suka. Hlavním tématem díla je láska dvou mladých lidí ze dvou sousedních znepřátelených královských rodin, kteří musí kvůli své velké lásce prožít mnoho protivenství a překonat mnoho překážek, vykreslená jako silný milostný cit, který překoná všechny překážky: nenávist, smrt i prokletí.

Dětský biograf: Rebelka

KDY: Neděle 30. ledna od 10:30

KDE: Dětský biograf v Lovo Café

ZA KOLIK: Zdarma



Dětský biograf v Lovo Café zve na snímek z roku 2012 Rebelka. Už od starých časů se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a mystických legendách v drsné a tajemné Skotské vysočině. Ve filmu se k legendě přidá nová pověst, když odvážná Merida stane tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii. Merida je zkušená lučištnice a impulzivní dcera krále Ferguse a královny Elinor. Je odhodlána jít si v životě svou vlastní cestou. Vzepře se starému zvyku zasvěcení pánům země. Silnému lordu MacGuffinovi, mrzutému Macintoshovi a svárlivému Dingwallovi. Meridiny činy nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čarodějnici, dostane prokleté přání. Merida, která následuje nebezpečné síly, objeví význam skutečné odvahy, aby zlomila příšernou kletbu, než bude příliš pozdě. Rezervace probíhá na telefonním čísle 773 067 361.