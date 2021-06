Účastněte se Noci kostelů

KDY: pátek 28. května

KDE: Litoměřicko

ZA KOLIK: zdarma

Pokud máte rádi kostely, můžete využít Noc kostelů a tyto stavby navštívit. Napříč okresem Litoměřice se do této akce přihlásilo více než 40 kostelů. Prohlédnout si můžete například kostel sv. Gotharda v Brozanech, kapli v Hrobce, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Křešicích, kostel sv. Martina v Mlékojedech nebo kostely sv. Jakuba a Ludmily v Litoměřicích. Kompletní seznam kostelů najdete na www.nockostelu.cz

Vydejte se na Májový řemeslný jarmark

KDY: sobota 29. května od 10 do 17 hodin

KDE: Dům kultury, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Sobota bude v Litoměřicích patřit řemeslnému jarmarku. Jarmark lidových řemesel s jarní tematikou - tentokrát v překrásném prostou atria za Kulturním centrem, se vstupem z parku Václava Havla. Sváťovo Divadlo, živá zvířátka, reprodukovaná hudba a občerstvení. Přijďte si udělat radost a strávit čas v příjemném prostředí

Zajděte do kina Máj

KDY: sobota 29. Května od 19:30 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč

Zajděte do kina na film Nadějná mladá žena. Cassie byla nadějná mladá žena… dokud se vše ze záhadného důvodu nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá: je děsivě chytrá, provokativně mazaná a navíc po nocích žije tajným druhým životem. A nečekané setkání Cassii nabídne šanci napravit křivdy minulosti.

Přečtěte si knihu Tiché dítě

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 357 Kč



Šestiletý Aiden zmizel při povodni. Jeho tělo se nenašlo a Emma se musela smířit s tím, že svého syna už nikdy neuvidí. O deset let později je připravena založit rodinu s novým partnerem. Aiden se však zjeví jako přízrak z minulosti a zranění na jeho těle vypovídají o tragickém příběhu, který nikdo neuslyší. Chlapec totiž nemluví. Jeho mlčení je pro matku daleko trýznivější, než kdyby se konečně dozvěděla, kdo jejího syna unesl.

Zahrajte si hru Rone - Race of New Era

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 670 Kč

Zahrajte si stolní hru Rone – Race of New Era. "Teď máš i ty šanci zapojit se do celosvětového konfliktu, využít své vůdčí schopnosti a pozvednout morálku svých lidí. Dáváš přednost „starým dobrým“ lidem nebo chceš raději spoléhat na obří vojenské stroje? Co třeba najmout žoldácké hybridní jednotky nebo využívat nezkrotné mutanty? Je jenom na tobě, jak zajistíš svým vojákům to nejlepší dostupné vybavení a ukážeš svým nepřátelům, kdo je vládcem nového pořádku." RONE je originální česká strategická karetní hra situovaná do postapokalyptické doby plné násilí, lidského neštěstí a všudy­přítomné zkázy. Do světa, ve kterém se lidé snaží získat zpět své výsadní postavení poté, co globální nukleární válka zničila téměř všechny výdobytky civilizace a zbyla pouze hrstka neznečištěných míst a použitelných zdrojů, o které svádí nekonečné boje roztroušené skupinky přeživších. Hráči jsou představováni kartou svého hrdiny a hrají jednotky nebo jednorázové efekty (taktiky) s cílem zničit všechny karty z protivníkova balíčku.