Václav Hudeček vystoupí v pátek v Roudnici

KDY: pátek 27. srpna od 19 hodin

KDE: kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 220 Kč na místě

Fanoušci klasické hudby si v nejbližší době v Roudnici nad Labem jistě přijdou na své. V kulturním domě Říp vystoupí v pátek 27. srpna od 19 hodin Václav Hudeček. Ikona klasické hudby Václav Hudeček vystoupí v doprovodu unikátního dámského smyčcového souboru Alma Ansámbl. Na pódium bude i mladá vítěz luhačovické Akademie Václava Hudečka David Hernych. Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha či Antonína Dvořáka.

Litoměřice budou hostit filmový festival

KDY: pátek 27. až neděle 29. srpna

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: vstupenky na celý festival 800 Kč, pátek 300 Kč, sobota a neděle 600 kč



Od pátku 27. do neděle 29. srpna se v Litoměřicích uskuteční 21. ročník filmového festivalu. Letos s tématem Barvy, sny a fantazie. Slavnostní zahájení s filmem Marťanské lodě Jana Foukala se uskuteční v pátek od 18 hodin v Kině Máj. Ve stejný den bude ve foyer kina vernisáž výstavy Jarmil in India grafika a umělce Marka Rubce, který z Litoměřic pochází. První film bude v pátek k vidění už od 10:30 hodin. Bude se jednat o animovaný snímek Myši patří do nebe od Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka.

Vydejte se na jarmark pozdního léta

KDY: sobota 28. srpna od 10 do 16 hodin

KDE: Dům kultury, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu v Litoměřicích proběhne jarmark pozdního léta. Moderátorem společenské akce bude Milan Král. Program je následující: 10:00 - 10:30 zahájení 10:30 - 11:15 Divadlo Krabice Teplice – pohádka 12:00 - 13:30 Kapela Nejen Jazz Band 14:00 - 14:30 Kouzelnická show DUO Jacking 14:30 - 15:00 Animační program pro děti 15:00 - 16:00 Kapela Nejen Jazz Band.

Kino Sokol v Lovosicích promítne film Gump – Pes, který naučil lidi žít

KDY: neděle 29. srpna od 15 hodin

KDE: Kino Sokol, Lovosice

ZA KOLIK: 100 Kč



Pokud máte rádi české filmy, můžete přijít na film Gump – Pes, který naučil lidi žít. Rodinný Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku.

Děti se s prázdninami rozloučí na zámku

KDY: neděle 29. srpna

KDE: Zámecký park, Michálkova ulice, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: zdarma

Děti oslaví konec prázdnin. Přijďte si zasoutěžit na různě zaměřená stanoviště. Historická vojenská technika potěší i tatínky a dědečky. Celý den se ponese v duchu Třiď, ať se ti žije líp. Děti si zábavnou formou vyzkouší třídění odpadu. Budou probíhat soutěže o zajímavé ceny.