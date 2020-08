David Koller v Třebívlicích

KDY: Sobota 29. srpna od 19 hodin

KDE: Vinařství Třebívlice

ZA KOLIK: 450 Kč

Do areálu Vinařství Johann W Třebívlice míří v sobotu 29. srpna zpěvák David Koller, který tu od 19 hodin pod širým nebem potěší své fanoušky. Vstupenky je možné zakoupit na portálu xticket.cz za 450 korun.

Čítárna pod širým nebem

KDY: Do 30. srpna

KDE: Park Václava Havla, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích se opět připojila k iniciativě Města a obce čtou. Čtenáři mohou v týdnu od úterý 25. srpna do neděle 30. srpna v parku Václava Havla listovat knihami, denním tiskem či časopisy a užít si volné chvíle v houpací síti, sedacím vaku či relaxovat na trávě. Návštěvníky čeká denně od 10 do 18 hodin zajímavý doprovodný program. Cílem projektu je podpořit čtení knih u dětí i dospělých.

Hradozámecká noc

KDY: Od soboty 29. srpna do neděle 30. srpna

KDE: Litoměřické památky



Hradozámecká noc letos proběhne v noci ze soboty 29. srpna na neděli 30. srpna 2020. Představí památky v netradiční době a s netradičním programem. Stejně jako v předešlých letech se do akce zapojí desítky hradů, zámků, kostelů a dalších památek. Na Litoměřicku budou moci zavítat na zámky do Ploskovic a Libochovic a také na hrad Házmburk, kde bude pro návštěvníky připraven noční osvětlený hrad, táborák a hudba pro doplnění atmosféry. Letos tam svolávají i všechny Bílé paní.

Hudební večery na Václavském náměstí

KDY: Pátek 28. srpna od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi hudební koncerty pod širým nebem, neměli byste na této akci chybět. Hudební večery pokračují dál, tentokrát vystoupí na Václavském náměstí v Lovosicích skupiny Vitamín či Beruška. Využijte možnosti venkovního posezení a užijte se příjemný večer.

Den pro děti

KDY: Sobota 29. srpna od 13 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se svými dětmi příjemně ukončit dlouhé letní prázdniny. Těšit se můžete na dětské atrakce, dílničky, hry a soutěže, malování na obličej, živou hudbu nebo fotokoutek. Z něj si můžete odnést pěknou vzpomínku na akci. Chybět nebudou ani kolotoče.

Svátky hudby 2020

KDY: Neděle 30. srpna 2020 od 19 do 21 hodin

KDE: Kostel svatého Václava, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si do lovosického kostela poslechnout koncert v rámci Litoměřických svátků hudby. Na housle bude hrát Václav Hudeček, na varhany Pavel Svoboda a soubor Barocco Sempre giovane.

Letní párty na koupališti v Lovosicích

KDY: Sobota 29. srpna od 13 hodin

KDE: Koupaliště v Lovosicích



Na koupališti v Lovosicích se na sobotu 29. srpna chystá velký mejdan, na který zve Centrum kultury Lovoš. Startuje se ve 13 hodin. Rozloučení s létem nabídne například Zmrzlinohrátky kamaráda Wikiho, Spongebobův palmový svět, bumper ball, aquazorbing, animační program ve vodě nebo turnaj v beach volejbalu. Pro děti zahraje DJ Richard, od 18 hodin areál rozezní Party Electroswing: DJ Massta a DJ Lobo. K mání budou míchané nápoje pro děti i dospělé.

Rozloučení s prázdninami v Terezíně

KDY: Neděle 30. srpna od 13 hodin

KDE: Náměstí ČSA, Terezín



V neděli 30. srpna odpoledne bude na Náměstí ČSA v Terezíně pořádně veselo. Chystá se tam totiž akce Rozloučení s prázdninami, která odstartuje ve 13 hodin. Nejen děti bude bavit Sváťovo dividlo, připraveny budou soutěže o ceny, projížďky v kočáře taženém koňmi nebo na čtyřkolkách, omladina se vyřádí na velkém pískovišti nebo v oblíbené pěně.

Den seniorů

KDY: Pátek 28. srpna od 10 do 14 hodin

KDE: Koupaliště na Písečném ostrově, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Poslední prázdninový pátek 28. srpna se na litoměřickém koupališti na Písečném ostrově koná Den seniorů. Jak už název napovídá akce je určena pro všechny seniory nejen z Litoměřic, ale i z okolí. Na účastníky čeká od 10 do 14 hodin pestrý program v podobě sportovních soutěží nebo klidových aktivit jako je jóga nebo tai chi. Zájemci, kteří se chtějí akce zúčastnit, se mohou přihlásit od 10 hodin přímo na koupališti. Senioři od 60 let mají vstupné zdarma. Na závěr se ve 14 hodin uskuteční vyhodnocení soutěží.

Kolmo kolem komína

KDY: Sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: Třebenice



Kolmo kolem komína. To je název závodu horských kol, který se už tuto sobotu uskuteční v Třebenicích. Akce začne v poledne, závod pak odstartuje ve 14 hodin. Závodníci pojedou v několika věkových kategoriích. Trasa bude připravená v obtížnosti Hobby, čítající 14 kilometrů s převýšením 330 metrů, a Elite, kde budou muset borci zdolat 31 kilometrů s převýšením 700 metrů. Na pozdější odpoledne je připravena afterparty s tombolou v třebenickém sportovním areálu.