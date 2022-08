Vystoupení, při kterém se potkají dvě Lucie. Spisovatelka a publicistka Lucie Šilhová přečte několik ukázek ze své nové knihy „Hřích mám pořád v záloze“. Tu správnou atmosféru doladí druhá z nich - zpěvačka, herečka a performerka Lucie Palonciová španělskými písněmi a populárními cover verzemi písniček z 80. let.

Litoměřické svátky hudby vás zaujmou

KDY: Pátek 26. až neděle 28. srpna

KDE: Kostel všech svatých, Litoměřice a kostel svatého Václava, Lovosice



Litoměřice a Lovosice hostí desátý ročník hudebního festivalu klasické hudby. V kostele v Litoměřicích vystoupí v pátek od 19 hodin Václav Hudeček a Duo Agape, Adam Klánský a Musica Minore a Jiří Vejvoda. Sobotní program od 19 hodin začne Adam Plachtka, Eva Esterková a Marie Svobodová. Dále vystoupí Plzeňská filharmonie, představí se Tomáš Brauner a úvodní slovo má Jiří Vejvoda. Nedělní program v Lovosicích láká na Václava Hudečka a Duo Agape, Marii Svobodovou nebo Musicu Minore.

Otevřené sklepy – Litoměřice, Žernoseky a Žalhostice

KDY: Neděle 28. srpna od 9 do 20 hodin

KDE: Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma

Deset vinařů, čtyři vinařské obce. Další ročník celodenní turisticko-vinařské akce nastal. Na trasu je možné se vypravit kdykoliv mezi 9. a 20. hodinou. Detailní program a informace naleznete na internetových stránkách Litoměřického deníku.

Divadlo Karla Hynka Máchy zve na E.T. Mimozemšťana

KDY: Sobota 27. srpna od 9 do 11 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice



Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická loď mimozemšťanů. Podivné postavičky se rozešly sbírat vzorky do okolí a jen jedna z nich se dostala až na kraj lesa. Okouzlena světly velkoměsta zapomněla na své poslání a uvízla na naší planetě. Úkryt nalezl mimozemšťan v kůlně nejbližšího domu a tady ho objevil desetiletý Elliot, který ho představil i svým sourozencům. Stali se z nich kamarádi, ale tomu malému, kterému děti začaly říkat E.T., se strašně stýská po domově. Tento snímek uvede ve spolupráci s Filmovým festivalem Litoměřice Velvyslanectví USA v České republice a Americké centrum. Velvyslanectví USA je partnerem a zároveň spoluorganizátorem této filmové projekce.

Recykl den

KDY: Sobota 27. srpna od 10 do 16 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Den plný workshopů a besed zaměřených na udržitelný životní styl proběhne v sobotu 27. Srpna od 10 do 16 hodin na Tržnici Felixe Holzmanna.

Zahrada Čech hostí v sobotu výstavu králíků

KDY: Sobota 26. srpna od 8 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Zahrady Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: Dospělí 60 korun, děti zdarma



Výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích hostí okresní výstavu mladých králíků a místní výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat. Akce se účastní také chovatelé ze Saska. Výstava se koná v sobotu 27. srpna od 8 do 18 hodin, vstupné je 60 korun, děti zdarma.

Hudební večery na náměstí pokračují

KDY: Pátek 26. srpna od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma

Lovosické Václavské náměstí hostí i tento pátek tradiční letní hudební akci Hudební večery na náměstí. Začátek akce je v 18 hodin a příchozí pobaví dvě kapely. Nestel Postel, která hraje push pop a Dr. Ex Tempore, která se prezentuje pop folkem. Vstupné na hudební akci je zdarma, je možné venkovní posezení a vychutnat si můžete nápoje vlastní nebo z kavárny. Přijďte si užít páteční večer.