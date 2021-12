Vánoční tvořivý večer vás zaujme

KDY: Pátek 26. Listopadu od 17 hodin

KDE: DDM Rozmanýr, Litoměřice

ZA KOLIK: : od 20 do 120 korun

Dům dětí a mládeže Rozmarýn chystá v pátek 26. Listopadu od 17 do 19 hodin vánoční tvořivý večer. Večer plný kreativních nápadů, vánoční atmosféry a vůně cukroví. Těšit se můžete na tvorbu adventního svícnu, věnce na dveře, vánočních dekorací, cukroví a jiné. Ceny dílen: adventní věnec 120 korun, závěsný věnec 80 korun, pečení cukroví 20 korun, vánoční ozdoby 3 kusy 45 korun a vánoční papírová taška 20 korun.

MasterChef Junior

KDY: Sobota 27. Listopadu od 9:30 do 12 hodin

KDE: ZŠ Havlíčkova, cvičná kuchyně

ZA KOLIK: 30 korun

Ve cvičné kuchyni ZŠ Havlíčkova proběhne v sobotu dopoledne MasterChef junior. Tuto akci jsme připravili pro děti na motivy stejnojmenné populární televizní soutěže. Účastníci si při ní budou moci prověřit své schopnosti, cit pro kuchařské umění ale také týmovou spolupráci.

Divadlo zve na pohádku

KDY: Neděle 28. Listopadu od 15 do 17 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 90 korun



Tato klasická, romantická pohádka pro děti od 3 do 11 let má za sebou přibližně 300 úspěšných repríz po Čechách a Moravě. Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo, nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá zápletka, je pobaví a zaujme.

Podívejte se na film Přání Ježíškovi

KDY: Neděle 28. Listopadu od 17:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 korun

Litoměřické kino Máj zve na film Přání Ježíškovi. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.