19. vinařské Litoměřice

KDY: pátek 25. - sobota 26. června

KDE: Dům kultury a gotický hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 250 Kč

V pátek 25. 6. 2021 proběhne od 15:00 hod. slavnostní zahájení 19. ročníku Vinařských Litoměřic, v 16:00 hod. předání zlatých a stříbrných medailí ze soutěže, v 17:00 hod. se bude konat slavnostní ceremoniál, společenský večer v pátek od 20:00 hod. na hradě Litoměřice. Doprovodné programy probíhají v sobotu 26. 6. 2021, program „Víno a pokrmy“ po celý den, program „Víno a zdraví“ od 14:00 hod. do 16:00 hod. Řízené degustace po oba dva dny výstavy dle harmonogramu.

Film Matky

KDY: pátek 25. června od 19:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč



Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára s tváří Hany Vagnerové. Má hezkej zadek a tak ho začala fotit a stala se profesionální influencerkou. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé takové jednodušší. Petra Hřebíčková představuje trochu snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen zřídka. Sandra Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. A nakonec Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací

Litoměřické óm

KDY: Sobota 26. června

KDE: park Václava Havla

ZA KOLIK: 390 Kč

Přijďte si v sobotu užít festival jógy pod širým nebem propojení hudby s jógovým světem. Detailní informace včetně programu najdete na internetových stránkách akce.

Hudební večer na náměstí

KDY: sobota 25. června od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte do centra Lovosic na zajímavou kulturně-společenskou akci. Těšit se můžete na hudební večer na náměstí: Áda Škarda Band + exkluzivní host Jiří Kudrman / Hambaeros (jazz+ swing).

Bláznivá oslava plná bublin a jiného šílenství

KDY: neděle 26. června od 13 hodin

KDE: kavárna café Ve městě

ZA KOLIK: 50 Kč

LSlavíme nejen konec školního roku, ale také rok (ne)fungování naší kavárny! Máte rádi malování na obličej či tetování? A co kuličkovou zmrzku? Pak je rovnice jasná: malování na obličej/tetování + kuličková zmrzlina = celodenní neomezený vstup do herny za 1,- Kč (jeden rok – jedna koruna) Připravili jsme pro Vás speciální nabídku alko i nealko drinků! - Všechny za 50,- Kč Pro maminky bude připraveno odborné kosmetické poradenství a líčení od profesionálů z Mary Kay.