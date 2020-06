Zuna

KDY: Pátek 26. 6. od 17 hodin

KDE: Letní kino, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 Kč

Autorská loutková pohádka je inspirovaná několika magickými příběhy z různých části světa a zpracovává téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů. Vypráví o malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy však pozná, co dokáží napáchat zloba, chamtivost a nevraživost s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem a na své cestě objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí a nikdy nenaleznou

Please Leave a Message

KDY: Pátek 26. 6. v 21:30 hodin

KDE: Letní kino, Litoměřice

ZA KOLIK: 170 – 200 Kč



Autorská inscenace Divadla Continuo. Šest performerů, kteří nejsou schopni vzájemné komunikace, se setkává u jedné zdi. Dílo odráží současnou náladu ve společnosti, kde se každý snaží horlivě vykřičet svou poslední zprávu: v “post truth” světě proudí ale informace chaoticky, což často, nenápadně, vytváří konflikty, absurdní situace, neskutečné skutečnosti. Členové Divadla Continuo přináší na scénu lidskou touhu komunikovat, něco za sebou nechat, vytvářet identitu, vyjádřit názor – jenže co se dá v anonymním světě říct? Pohyb, živá hudba, vizuální a zvukové prostředky vytváří jedinečnou poezii a zpochybňují nadřazenost, kterou zaujímá v našich životech jazyk.

Roudnice žije! Dorian

KDY: Pátek 26. června od 21 hodin

KDE: Hotel Koruna Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 250 korun



Projekt Roudnice Žije! pořádá hudební akce, na které vystoupí český interpret Dorian. Těšit se můžete kromě písniček také na festivalové ozvučení, profesionální osvětlení včetně projekce, mlhy a laserů, šestimetrový bar s drinky nebo například pro kuřáky bude připravena terasa.

Putování po vinicích Brány Čech

KDY: Sobota 27. června a sobota 4. července od 10 hodin

KDE: vinice v okolí Velkých a Malých Žernosek

ZA KOLIK: Vstup zdarma



První ročník akce s názvem Putování po vinicích Brány Čech se uskuteční 27. června a 4.července. Půjde o turisticko-vinařskou slavnost, která provede účastníky vinicemi v okolí Velkých a Malých Žernosek a na vybraných místech budou přímo mezi odkvétající révou připraveni vinaři nabídnout k ochutnání svá vína. Organizátoři slibují nejen krásná vína, příjemnou procházku, ale i úžasné výhledy. Tento víkend se akce uskuteční v Malých Žernosekách, kde budou připraveni čtyři vinaři. 4. července povede trasa na protějším břehu Labe, vínomilci projdou vinice mezi Žalhosticemi, Michalovicemi a V. Žernoseky, ochutnají víno od 5 - 6 vinařů. Na akci je možné vyrazit bez rezervace kdykoliv mezi 10. a 20. hodinou. Putování vinicemi se uskuteční individuálně, bez organizování skupin. V Malých Žernosekách je ideálním startovním místem vinice nad železniční zastávkou.

1. Litoměřický Blešák 2020

KDY: Sobota 27. června od 8 hodin

KDE: Kostelní náměstí, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



První letošní bleší trh proběhne v Litoměřicích. Pokud máte doma něco, co nepotřebujete, můžete to nabídnout v sobotu 27. června na bleším trhu. Naopak si přijďte vybrat to, co by se vám mohlo hodit. Místa jsou bezplatná. Bezpečnostní opatření budou nastaveny na místě podle aktuální situace.

Špunt

KDY: Sobota 27. června od 13 hodin

KDE: Lesopark Osmička, ul. Přívozní, Lovosice

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Festival pod širým nebem s názvem Špunt se chystá na poslední červnovou sobotu do lesoparku Osmička v Lovosicích. Bohatý program slibuje například koncert oblíbené formace Kašpárek v rohlíku, tancování, divadlo, soutěže a hry, bubnování nebo jízdy na koních. Chybět nebudou ani skákací hrady a samozřejmě občerstvení. Startuje se ve 13 hodin a vstupné se neplatí.