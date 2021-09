"Mohlo to být horší, mohl to být někdo z nás,“ preguel ke komedii Boum, boum Pierre. Představení v rámci 11. divadelní benefice ochotnických souborů. Vstupenky se dají koupit na internetu na www.mkz-ltm.cz.

Vydejte se do kina na film Zbožňovaný KDY: Sobota 25. září od 19:30 KDE: Kino Máj, Litoměřice ZA KOLIK: 140 Kč Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo.

Veselá pohádka o tom, co se může stát, když je někdo tak strašně líný, až tím děsně trpí. Pořád jen ležet za pecí, jíst a spát a jíst a spát. Jestlipak se povede Kubu napravit? Vstupenky se dají koupit na internetu na www.mkz-ltm.cz

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.