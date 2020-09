18. Vinařské Litoměřice

KDY: Pátek 25. září, 13 hodin až sobota 26. září, 19 hodin

KDE: Parkoviště U hvězdárny, Litoměřice

ZA KOLIK: 200 Kč

Výstava Vinařské Litoměřice patří k nejprestižnějším výstavám vín v celé ČR a je zařazena do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. O víkendu na ni budou moci vyrazit milovníci vína do Litoměřic, kde proběhne v areálu U hvězdárny. do Jde o prodejní výstavu s ochutnávkami vín na stáncích jednotlivých vinařů. V loňském roce se výstavy účastnilo více než padesát vystavovatelů a soutěže vín se zúčastnilo 758 vín. Záštitu nad výstavou a účast v čestném předsednictvu každoročně přebírá řada významných osobností. Vstupné na výstavu v pátek 25. 9. je 200 korun, v sobotu 26. 9. také 200 korun, v ceně vstupného je zahrnut vstup na výstavu a degustační sklenička.

Koncert skupiny Lucie

KDY: Pátek 25. září od 18 hodin

KDE: Vinařství Třebívlice

ZA KOLIK: 1490 Kč



Ve výjimečné atmosféře vinohradu v Třebívlicích vystoupí nejznámější česká hudební skupina Lucie. Ve Vinařství Johann W. chystá svůj koncert v pátek 25. září od 18 hodin. Fanoušci se mohou těšit nejen na koncert, ale také na prvotřídní víno. Vstupenky je možné zakoupit online na xticket.cz za 1490 korun.

Noc vědců

KDY: Pátek 25. září od 16 hodin

KDE: Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Celorepubliková vědecko-popularizační akce Noc vědců 2020 zajímavou formou prezentuje fascinující svět vědy. Již tradičně Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem hostí řadu odborníků, kteří poutavě přednáší o zajímavých tématech. Letos si připomeneme výročí 390 let od úmrtí německého matematika, astronoma a astrologa J. Keplera a 350 let od smrti učitele národů J. A. Komenského. Oba byli velikáni své doby, byť každý v jiném oboru. Program připraví fyzik, fotograf, cestovatel a astronom Stanislav Daniš. Vstup je zdarma.

Roudnické farmářské trhy

KDY: Sobota 26. září od 8 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Další Roudnické farmářské trhy se chystají u vinného pavilonu na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem. Přijďte ochutnat a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti a původu. Od 9 hodin je připraven kulturní program a nebude chybět dětský koutek. Vstupné na trhy se neplatí.

Madam Colombová zasahuje

KDY: Pátek 25. září od 19 hodin

KDE: Kino Sokol, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 120 Kč



Bláznivá krimi komedie Jana Váchala Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant bude v novém termínu k vidění v Kině Sokol v Roudnici nad Labem. Představení zahraje Divadelní soubor Mošna. Vstupenky za 120 korun lze zakoupit i online.

Můžem i s mužem

KDY: Pátek 25. září od 19 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 340 – 440 Kč



Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty? Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? To se dozvíte v pátek večer na představení Můžem i s mužem v podání Vip ART Company v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Hrají Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Kateřina Kaira Hrachovcová a Dáša Zázvůrková. Vstupenky stojí od 340 do 440 korun dle umístění.