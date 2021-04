Vydejte se na Milešovku

KDY: Kdykoliv

KDE: Milešov, okres Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Udělejte si výlet na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,7 metru nad mořem. Přímo na Milešovce je výdejní okénko, jehož otevírací doba je v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Během státních svátků je otevírací doba od 10 do 17 hodin. Vydejte se na túru do přírody.

Udělejte si výlet na rozhlednu

KDY: Kdykoliv

KDE: Varhošť

ZA KOLIK: Zdarma



Na vrcholu Varhošť v Českém středohoří, zhruba 10 kilometrů od Litoměřic, stojí rozhledna, která nahradila svou starší dřevěnou předchůdkyni. Ta tu stála už na konci 19. století. Železná stavba je přibližně 15 metrů vysoká a vidět můžete horu Říp, hrad Hazmburk, Lovoš, Milešovku a Kletečnou. Prohlédnout si můžete rovněž Jizerské hory. Naplánujte si procházku přírodou, která se začíná probouzet po zimním období.

Zahrajte si hru Cool Games Seňor Pepper

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 447 Kč



Mistr Pepper vám to pořádně opepří! Hoďte karty do placu a chňapněte tu pravou papričku. Toto je opravdu zábavná hra pro celou rodinu. Vyložte karty na stůl a lapněte co nejrychleji papriku správné barvy. Chce to postřeh. Chce to správný úsudek. Nerozptylujte se a soustřeďte se na hru.

Přečtěte si knihu 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 299 Kč



Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel, Jan Rendl, se rozhodne pěšky přejít Jižní Ameriku. Jak to může dopadnout? Vzdoruje jazykové bariéře, drogám v kolumbijských ulicích a všudypřítomné chudobě. Vydává se do nitra kontinentu, aby poznal nový svět i sám sebe. V Kolumbii se setkává s neuvěřitelně srdečnými lidmi a naprostým minimem překupníků. Dostává se do Ekvádoru, který mu pokládá do cesty všechny překážky ze svého arzenálu. Dokáže se popasovat s nelidským vedrem v horách či lijáky uprostřed deštných pralesů? Opravdu se zatoulá do jediné české hospody na kontinentu a okoření si putování pekelnou kocovinou? Proč se v Peru málem ožení a následně sám vyběhne menší šestitisícovku? Zkrátka nemá na cestách ani chvíli klid. A to ještě netuší, co ho čeká na hranici s Bolívií.

Podívejte se na film Občanský průkaz

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Předplatné od 199 Kč/měsíc

Podívejte se na český film z roku 2010 občanský průkaz. Ve filmu hrají Libor Kovár, Matouš Vrba nebo Jakub Sárka. Prostřednictvím tohoto filmu se vrátíme do sedmdesátých let v Československu. Čtyři kluci na prahu dospělosti poznávají lásku i život a urputně se snaží vyhnout vojně. Na film se můžete podívat na Netflixu, jehož předplatné začíná na 199 korunách měsíčně.