Kulturní léto pokračuje

KDY: pátek 23. a sobota 24. července

KDE: Johann W, zámecké vinařství, Třebívlice

ZA KOLIK: 350 Kč

Kulturní léto ve vinařství v Třebívlicích pokračuje dál. V pátek 23. Července vystoupí Mňága Žďorp. Jedná se o českou rockovou kapelu, která pochází z Valašského Meziříčí. Současnými členy jsou Petr Fiala, Martin Knor, Petr Nekuža, Jaromír Mikel, Jiří Tibitanzl a Marcel Gabriel. V sobotu se pak lidé mohou těšit na koncert Janka Ledeckého. Český zpěvák, kytarista a skladatel tento měsíc oslaví své 59. narozeniny.

Prohlédněte si výstavu

KDY: do 24. července

KDE: kavárna FérKafé

ZA KOLIK: zdarma



Kresebné studie k sochařským realizacím sochaře Libora Piskláka a ilustrace k cyklu Maska od výtvarníků žijících v Litoměřicích od Terezy Pisklákové. Výstava vás potěší ve FérKafe až do 24. července 2021.

Zajděte na Povídání o víně

KDY: pátek 23. července od 18 hodin

KDE: České vinařství Chrámce

ZA KOLIK: 320 Kč

České vinařství Chrámce vzniká v roce 2001 v malebné oblasti Českého středohoří v roce 2001 a v současnosti patří k největším výrobcům vína ve vinařské oblasti Čechy. Jako jediné vinařství v Čechách i na Moravě vyrábí košer vína. Historie tohoto vinařství ale sahá až do roku 1967, kdy mostecké vinařství obnovil ing. Ivan Váňa v bývalém státním statku Most. Přijďte si připít na budoucnost tohoto vinařství a ochutnat jejich zajímavá vína.

Film Snake Eyes: G. I. Joe Origins

KDY: pátek 23. července od 19:30

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč



Co člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů všeho druhu? V případě muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací stará dobrá pomsta. Po násilné smrti otce se vydal na nebezpečnou a krvavou cestu, která pro něj dřív nebo později nemohla dopadnout dobře. Naštěstí potkal Tommyho (fanoušci fenoménu G. I. Joe ho znají pod přezdívkou Storm Shadow), vznešeného japonského bojovníka, který ho vzal do své země a umožnil mu trénovat v řadách členů prastarého válečnického klanu. Kód cti, který jeho členové dodržují, staví Snake Eyes před zásadní dilemata. Například – může být touha po pomstě tou jedinou lidskou motivací? Přátelství s Tommym ho nutí dodržovat „správná“ pravidla klanu, touha pomstít otce za každou cenu ho však neustále láká na scestí. Lavírovat mezi dobrem a zlem se nedá dlouho, zvlášť když do osudů hrdinů příběhu vstoupí Cobra – mocná organizace, která touží po vládě nad světem a je ochotná pro ni jít doslova přes mrtvoly.

Bleší trh v Litoměřicích

KDY: sobota 24. Července od 8 do 12 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

ZA KOLIK:

Litoměřický Blešák zahájil další sezónu. Je stále stejný – plný dobré nálady a pokladů ze sklepů, skříní a půd. Letos ho ovšem najdete na jiném místě. Z Kostelního náměstí se přesunul na Tržnici Felixe Holzmanna.