Vinařské Litoměřice - jedna z největších výstav s vinařskou tématikou na území ČR. Výstavy se účastní několik desítek vinařů především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí, kteří se představují při degustacích na svých výstavních stáncích. Tradiční bude i sobotní doprovodný program výstavy - “Víno a zdraví”.

Organizátorem výstavy je tradičně společnost Ortopedické centrum ve spolupráci s městem Litoměřice, Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích a Cechem českých vinařů.

Záštitu nad výstavou a účast v čestném předsednictvu každoročně přebírá řada významných osobností. Výstava má celostátní ohlas a zaujala řadu vinařů z Čech i ze zahraničí, kteří se účastní jak soutěže vín, tak výstavy samotné

Jan Bendig pobaví Litoměřice

KDY:Pátek 22. dubna od 21 hodin

KDE: Shaker Bar, Litoměřice

ZA KOLIK: vstupné na místě 250 korun



Nejen v současné době oblíbený zpěvák Jan Bendig míří na sever Čech. V pátek 22. dubna se představí od 21 hodin v litoměřickém Shaker baru. Po hudební akci proběhne focení a podpisová akce.

Vydejte se na Řípskou pouť

KDY: Pátek 22. dubna až neděle 24. dubna

KDE: Hora Říp

ZA KOLIK: 50 korun, zlevněné 30 korun, třídenní 100 korun

Přiďte se pobavit na Řípskou pouť pod slavným Řípem. I letos bude plná atrakcí, stánků a skvělých programů. Tradiční pouť k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná za obcí Krabčice. Na akci nechybí řada atrakcí a to jak tradičních, rodinných, adrenalinových, ale také poslední „výkřiky“ ze zahraničí, především z Německa a Nizozemí. Pouť doplní bohatý program, v němž vystoupí umělci různých žánrů pop, country, tramp, folk, ale také ska a world music. Tři dny plné hudby, zábavy, doplněné o stovky stánků s krásným výhledem na Ústecký kraj a České Středohoří, možností letu letadlem, to je pouť na Řípu. Mezi Roudnicí a Krabčicemi bude v sobotu a v neděli pendlovat výletní vláček. Nechte se svézt, užijte si výhledy, zábavu a uštřete si parkování. Zajištěna bude i kyvadlová autobusová doprava. Akce probíhá od pátku do neděle.

Lovo Café bude promítat Úžasňákovi

KDY: Neděle 24. dubna od 10:30 hodin

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční dětské promítání v Lovo Café pokračuje i tuto neděli. Tentokrát se děti mohou přijít podívat na film Úžasňákovi, začátek je v 10:30. Bob Parr alias Pan Úžasňák je jeden z mála superhrdinů, který své nadpřirozené schopnosti využíval v zájmu lidstva, bojoval proti zločinu a zachraňoval lidi i zvířata v nesnázích. Před patnácti lety ho spolu se všemi ostatními bojovníky proti zločinu řada nešťastných omylů a soudních sporů donutila pověsit superoblek na hřebík. Oženil se a začal pracovat jako likvidátor škod v pojišťovně. Se svou ženou Helen vychovává tři děti. Jediné souboje, které teď svádí, jsou s nudou a vzrůstající nadváhou. Jednoho dne dostane Bob nečekanou pracovní nabídku od tajemného kontaktu, který ho vyšle na tajuplný ostrov. Bob tam odhalí, že je lidstvo ve smrtelném nebezpečí. Jenže sám svět nedokáže zachránit, a tak mu na pomoc přispěchá jeho rodina.

Zajděte do kina na film Seveřan

KDY: Sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Kino, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 130 korun

Roudnické kino láká na sobotní promítání snímku Seveřan. Film začíná v 19 hodin. Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Robert Eggers, jeden z nejosobitějších režisérů současnosti, natočil temný, krvavý a syrový epos o vikinském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce. Film je přístupný od 15 let a má české titulky.