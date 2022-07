Už tento pátek, 22. července, můžete v centru Lovosic navštívit zajímavou akci. Od 18 hodin bude na Václavském náměstí probíhat pokračování akce hudební večer na náměstí. Tentokrát zahrají Kelt/Ivory Gate. Přijďte si poslechnout tradiční irskou hudbu. Vstupné je zdarma a na místě lze zakoupit občerstvení.

Zajděte na Litoměřický blešák

KDY: Sobota 23. července od 8 do 12 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Blešák nabízí příležitost poslat dál to, co doma nepotřebujete. Můžete pořídit to, co potřebujete, výjimečně levně, zpomalit koloběh spotřeby a kupování nových a nových věcí, odlehčení životního prostředí.

Vyprávění starého vlka, představení divadla Koňmo

KDY: Sobota 23. července od 15 do 17 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, letní scéna, Litoměřice

ZA KOLIK: 100 korun

Bylo jednou jedno venkovské děvčátko. Maminka dívenku nadevše milovala a což teprve babička! Ta dobrá duše jí ušila červený čepeček, který jí tak hezky slušel a že dívenka nechtěla nosit jiný, začali jí všichni podle něho říkat Červená Karkulka. A toto si děti dobře zapamatujte, je to v mém vyprávění velmi důležité. Karkulka se jmenovala právě podle téhle čepičky. Nebyla tedy čepička podle holčičky, ale holčička podle čepičky, milé dětičky. Jsou tedy vlci opravdu kanibalové? Kdo vlastně co sežral a kdo je skutečný hrdina? A není nakonec notoricky známá verze pohádky pouhou bulvární pomluvou? Nejnovější inscenace divadelní společnosti Koňmo přináší konečně autentické svědectví starého vlka o tom, jak to s Karkulkou tehdy doopravdy bylo. Představení kombinující hru s marionetami, činohru a živě provedené písně je určeno dětem od 4 let i jejich rodičům.

Legenda míří do Malých Žernosek, přijďte se podívat na českého elitního střelce

Monkey Business v letním kině

KDY: Sobota 23. července od 20 hodin

KDE: Letní kino, Střelecký ostrov, Litoměřice

ZA KOLIK: 490 korun



Nenechte si ujít jedinečný koncert známé pop funkové skupiny Monkey Business, který se uskuteční v sobotu v Letním kině.

V sobotu se konají farmářské trhy v Roudnici

KDY: Sobota 23. července od 8 hodin

KDE: Husovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud rádi navštěvujete farmářské trhy a nakupujete na nich, máte další příležitost. Už tuto sobotu se konají další farmářské trhy v Roudnici nad Labem. Stánkový prodej začíná v 8 hodin.