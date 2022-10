Hořká komedie o dospívání a lásce s válkou v zádech. Divadelní adaptace vynikající novely Bohumila Hrabala. Hra o dospívání. Výpověď kluka, který ohledává vlastní dospělost a kterému chybí už jen krůček, aby do ní vstoupil, a který ho nakonec skutečně udělá. Bohužel ve chvíli, kdy doba „vymknuta ze svých kloubů šílí“, jak by řekl jeho vrstevník Hamlet v docela jiném příběhu, zato s víc než podobnými pocity.

Na Hradě se bude prezentovat další vinařství

KDY: Pátek 21. října od 18 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 350 korun



Tentokrát se bude prezentovat rodinné vinařství Žáček – Kutná Hora. Malé rodinné vinařství s velkým charakterem. Vinařství vzniklo v roce 2005 a začínalo pouze u registrované vinice s výměrou 2,5 ha. Postupem času rodina svou prací a obětavostí zajistila vybavení a zázemí na pěstování a zpracování vinné révy a její rozšíření. V roce 2012 jsme si vysadili dalších 2,5 ha vinice a to ruční výsadbou. Na vinicích vyrostly naše tři děti, které i přes studia na vysokých školách stále pomáhají. Z moštových odrůd u nás najdete Ryzlink rýnský, Moravský muškát, Chardonnay, Aurelius, Zéta, Gewurztraminer, Rulandské modré, Cabernet Moravia, Dunaj

Keramika pro veřejnost

KDY: Sobota 22. října od 9 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice

ZA KOLIK: 200 korun dospělí, děti 100 korun

Keramika rozvíjí fantazii a kreativitu. Učí vztahu k materiálu, zdokonaluje vnímání prostoru a konstruktivní myšlení. Akce je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Pokud máte nápad a nemáte ho kde realizovat nebo se chcete jen odreagovat, je kurz keramiky vhodný právě pro vás.

Zajděte do divadla na pohádku Kleofáš a Bětuška

KDY: Sobota 22. října od 10 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 80 korun



Klasická činoherní pohádka o čertovi Kleofášovi, který se vydá na svět, aby do pekla vrátil kouzelný amulet a odnesl zlou princeznu Filoménu. Na své cestě potká také komornou Bětušku. Může však čert milovat člověka? Podaří se jejich lásce překonat všechny nástrahy a zákony pekla? Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 12 let.

Beseda o knize

KDY: Pátek 21. října od 18 hodin

KDE: Informační a dopravní centrum Podřipska

ZA KOLIK: 30 korun

Divadelně-knižní beseda s Davidem Šírem, který představí novou knihu Felix Holzmann: 100+1 let humoru. Kniha vychází při příležitosti 100. výročí komikova narození a v den 20. výročí jeho úmrtí.

Besídka Pole dance – Halloween

KDY: Sobota 22. října od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej 150 korun, na místě 200 korun



Přijďte si užít besídku studia Pole dance Roudnice nad Labem a Litoměřice

Morčata na útěku a Vynález zkázy

Kdy: Sobota 22. října od 20 hodin

Kde: Club Renda, Roudnice nad Labem

Za kolik: Předprodej 250 korun, na místě 300 korun



Zveme vás do clubu Renda na rock metalovou jízdu. Těšit se můžete na šílence z kapely Morčata na útěku, mimo jiné zastánce práva prdět a všem známou roudnickou kapelu Vynález zkázy.