Přijďte se podívat do Litoměřic na vernisáž výstavy 20. česko-německého uměleckého sympozia Proudění na téma Pění to! Es schäumt!

Degustace a podídání o víně

KDY: Pátek 21. ledna od 18 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 350 korun



Jediné vinařství na okraji Českého ráje, malá obec Domousnice, jedna z nejseverněji položených vinařských obcí v České republice spadajících pod Mělnickou oblast. Přijďte na zajímavé povídání o víně.

Sváťovo divadlo míří do Lovosic

KDY: Neděle 23. ledna od 10 hodin

KDE: Lovo divadlo, Lovosice

ZA KOLIK: 30 koeun

Severočeskými dětmi oblíbené Sváťovo divadlo míří tentokrát do Lovosic. V Lovo divadle odehraje v neděli 23. ledna od 10 hodin pohádku O Červené Karkulce. Vstupné se platí 30 korun. Pokud máte rádi tradiční pohádky, neměli byste si nechat tuto akci ujít.

Zajděte do kina na film Zpívej 2

KDY: Neděle 23. ledna od 15:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 120 korun



itoměřické kino Máj zve na film Zpívej 2. Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv. Film začíná v neděli 23. ledna v 15:30.