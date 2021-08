Death Coffee Párty 9.

KDY: pátek 20. – sobota 21. srpna

KDE: areál výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: 300 - 600 korun

Představí se kapely jako Unfathomable Ruination, BloodTruth, Extermination Dismemberment, No Face No Case, Paediatrician, Clitgore, Jig-Ai, Attack of Rage a další.

Roudnické farmářské trhy

KDY: sobota 21. srpna od 8:00

KDE: Husovo náměstí, před KD Říp

ZA KOLIK: zdarma



Srdečně vás zveme na Roudnické farmářské trhy. Přijďte ochutnat a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti a původu. Pokud si chcete koupit čerstvé ovoce a zeleninu, neměli byste zde chybět.

Festival filmů o Úštěku

KDY: sobota 20. srpna v 19:00

KDE: kulturní dům, Úštěk

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na historii Úštěku ve filmu. Promítány budou filmy od roku 1969 až po rok 2020.

Pohádkový les

KDY: neděle 21. srpna od 13:00

KDE: Radouň, Štětí

ZA KOLIK: zdarma



Pohádkové bytosti zavítají do lesa Rampuš u Radouně. Odpoledne hudba k poslechu a večer u táboráku zahrají na kytary Zpívánky Štětí. Trasa je vedena obtížným terénem kočárkům nepřístupném.