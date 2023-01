Litoměřické děti pobaví pohádka od Karla Čapka Kdy: Neděle 22. ledna od 15 hodin Kde: Litoměřice Za kolik: 130 korun O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce spisovatele Karla Čapka, která nebyla dosud nikdy inscenovaná. Vidět ji bude moci v neděli 22. ledna od 15 hodin v litoměřickém divadle K. H. Máchy, vstupné vás přijde na 130 korun. Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou prodchnutá nezaměnitelným humorem.

V Lovosicích se uskuteční největší zimní košt vín z Čech

Kdy: Sobota 21. ledna od 12 hodin

Kde: Lovosice

Za kolik: 150 korun

S přibližně patnácti vinaři se na jednom místě potkají návštěvníci Zimního koštu vín z Čech ve sklepení Pfannschmidtovy vily v Lovosicích, který se uskuteční v sobotu 21. ledna. Osobně na akci nabídnou svá vína vinaři z Mělníka, Roudnicka, Litoměřicka, ze Žernosek, ale i vinaři z Třebenic nebo Podkrušnohoří a Lounska. "V průběhu roku mají milovníci vína řadu příležitostí, kde se potkat s vinaři. V zimních měsících je to horší, proto se vracíme k tomuto oblíbenému koštu. Jsem rád, že se podařilo dát dohromady velmi zajímavou sestavu špičkových českých vinařů. Budou tady jak drobní začínající malovinaři, tak letití profesionálové, kteří doslova sbírají medaile všude, kam svá vína přihlásí," popisuje organizátor akce Michal Závada. Košt se uskuteční od 12 do 20 hodin v rozsáhlém sklepení Pfannschmidtovy vily, historické budovy v centru města, ve které se nyní nachází také knihovna nebo Informační centrum. Organizátor upozornil, že umístění akce v tomto objektu není náhodné. "Kromě toho, že jde o krásné a rozlehlé prostory umístěním akce upozorňujeme také na bohatou vinařskou historii Lovosic. Právě rod Pfannschmidtů patřil v Lovosicích a okolí k významným vinařům. Hospodařili v Malých Žernosekách, v tomto objektu žili. Na jejich tradici nepřímo navazuje Vinařství sv. Tomáše, které je spolutvůrcem myšlenky na uspořádání tohoto koštu," dodává organizátor. Vstupné stojí 150 korun.

Oblíbené Sváťovo dividlo láká děti na pohádkou Tři prasátka

Kdy: Neděle 22. ledna od 10 hodin

Kde: Roudnice nad Labem

Za kolik: 70 korun

Oblíbené Sváťovo dividlo pobaví nejmenší děti pohádkou Tři prasátka. Akce uskuteční v neděli 22. ledna od 10 hodin v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem. Vstupné na místě přijde na 100 korun, v předprodeji na 70 korun. Pohádku Zlatovláska, která se měla hrát 22. ledna, uvidí lidé 12. února. Ke změně došlo z organizačních důvodů. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Martin Háva vystoupí na sólovou kytaru

Kdy: Pátek 20. ledna od 18 hodin

Kde: Lovosice

Za kolik: Zdarma

Kdo má rád hudbu, tak by neměl chybět v pátek 20. ledna od 18 hodin v LOVO Café v Lovosicích. Martin Háva tam totiž vystoupí na sólovou kytaru. Vstupné je zdarma.



Severočeská galerie ukazuje tvorbu grafičky Kučerové

Kdy: Do 22. ledna

Kde: Litoměřice

Za kolik: 50 korun

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje v prostorách hlavní výstavní budovy tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové. Jejím specifikem je perforovaný bod, který začala používat od roku 1963. Výstavu můžete vidět do 22. ledna, otevřeno je středa až neděle od 10 do 17 hodin. Vstup přijde na 50 korun.



Výstava fotografií v Podřipském muzeu je plná pomíjivých okamžiků

Kdy: Úterý až pátek, víkendy na objednání

Kde: Podřipské muzeum

Za kolik: 50 korun

V Podřipském muzeu v Roudnici můžete až do 25. ledna zhlédnout fotografickou výstavu přírodovědce Petra Pokorného vědce oceněného na poli vědy například cenou Otty Wichterleho udělované Akademií věd ČR. Jedná se o autora mnoha vědeckých prací, ale také popularizátora vědy a autora rozhlasových a televizních příspěvků a několika knih. Muzeum je otevřeno úterý až pátek od 10 do 16 hodin, o víkendech pouze na objednání. Plné vstupné stojí 50 korun.