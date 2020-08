Terezínská cihla

KDY: Sobota 22. srpna od 12 hodin

KDE: Pevnost Terezín

Nevšední akce s názvem Terezínská cihla se chystá na sobotu 22. srpna. Uskuteční se v Pražské ulici v terezínské pevnosti, na pevnostním prvku Ravelin XVIII. Letošní pátý ročník nabídne koncerty několika hudebních skupin, v hlavní roli ale bude jako obvykle cihla. Soutěžící budou házet do dálky a v rámci pětiboje je čekají čtyři nové zábavné disciplíny. Akce startuje ve 12 hodin.

Výstava drobného zvířectva

KDY: Sobota 22. srpna od 8 do 17 hodin

KDE: U Tří lip, Žitenice



Králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo nebo morčata. To vše bude k vidění na 16. okresní výstavě mladých králíků, která se chystá na výstavišti U Tří lip v Žitenicích. Uskuteční se v sobotu 22. srpna od 8 do 17 hodin. Přijet by měli i chovatelé ze Saska. K vidění bude i expozice akvarijních a jezírkových rybiček, terarijních zvířat, ovcí a koz. Pro děti bude připraven doprovodný program zahrnující skákací hrad, malování na obličej nebo stále populárnější soutěž Králičí Hop. Návštěvníci si budou moci zakoupit jak zvířata, tak krmení a další potřeby.

Kinematograf bratří Čadíků: Hodinářův učeň

KDY: Sobota 22. srpna od 21.30

KDE: U Labe, Křešice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Kinematograf bratří Čadíků přijede do Křešic. Pod širým nebem u řeky Labe bude po čtyři večery promítat zajímavé filmy. Jako první návštěvníci uvidí v sobotu 22. srpna pohádku Hodinářův učeň, další večer je na programu drama Na střeše. V pondělí se diváci zasmějí u komedie Poslední aristokratka a v úterý 25. srpna budou žasnout u dokumentu Afrikou na pionýru. Promítání začne vždy ve 21.30 hodin. Vstupné bude dobrovolné, na místě bude možné zakoupit nealko.

Kofokino: Šťastný nový rok

KDY: Pátek 21. srpna od 20 hodin

KDE: Jezero Chmelař, Úštěk



U jezera Chmelař v Úštěku bude Kofokino v pátek večer na 1. pláži u Bechyho promítat film z roku 2019 Šťastný nový rok.

Lenka Dusilová v Roudnici

KDY: Sobota 22. srpna od 19 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 200/220 Kč



Na letní scéně zámku v Roudnici nad Labem chystá koncert vynikající zpěvačka Lenka Dusilová. Pokud si zakoupíte vstupenky na její koncert, budete mít navíc vstup na promítání filmu 3Bobule, které na místě proběhne od 22 hodin, zdarma. Vstupenky stojí 200/220 Kč.

Hudební večery v Lovosicích

KDY: Pátek 21. srpna od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi hudební koncerty pod širým nebem, neměli byste chybět na dalším Hudebním večeru na Václavském náměstí v Lovosicích. Tentokrát vystoupí skupiny Wono Sito Sedne či JJ Band. Využijte možnosti venkovního posezení a užijte se příjemný večer. Akce se uskuteční v pátek 21. srpna od 18 hodin. Vstupné se neplatí.

Ochutnávka vín z okolí

KDY: Pátek 21. srpna a sobota 22. srpna

KDE: Zámek Skalka, Vlastislav



O nadcházejícím víkendu 21. a 22. srpna se koná Ochutnávka vín z okolí na zámku Skalka u Vlastislavi. Budou zde vinaři z Třebenic, Března, Medvědic, ale i ze Žernosek nebo Řehlovic. V pátek 21.8. bude na místě menší počet vinařů, v plném počtu dorazí v sobotu. Už od pátku ale bude na zámku první letošní burčák. V první den akce také zahraje kapela Šavlozubý ponožky a trio na ukulele a kytaru. V pátek bude nádvoří zámku otevřeno od 17 do 22 hodin. V sobotu od 11 do 22 hodin, zúčastní se pět vinařů, zahraje kapela Bonus, součástí akce je také letní obecní slavnost. Na zámku bude nafukovací dětský hrad a ve večerních hodinách ohnivá show.