Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Tradiční vinobraní v Litoměřicích v roce 2022 | Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Vinobraní v Litoměřicích

Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: Litoměřice

Za kolik: zdarma

Tradiční Litoměřické vinobraní se uskuteční v sobotu 16. září. Oblíbená slavnost sklizně vinné révy bude i letos spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína, burčáku a dalších pochutin. Kulturní program bude probíhat opět na několika scénách - Mírové náměstí, historická scéna, divadelní nádvoří, hradní nádvoří, nádvoří kina, Tržnice Felixe Holzmanna, Dominikánské náměstí, klub Baronka a Kostelní náměstí.

Podzimní Žalhocyklotour



Kdy: sobota 16. září od 7.50

Kde: Žalhostice

Za kolik: 150/100 korun



Sobota nabídne pěknou akci milovníkům cyklistiky. Konat se bude Pozdimní Žalhocyklotour s trasou o délce zhruba 40 kilometrů. Sraz a naložení kol je v 7.50 hodin na železniční stanici Žalhostice, odkud se účastníci přepraví do Třebenic. Návrat může vést přes Úpohlavy, Chotěšov, Brozany, Doksany v přívoz v Nučničkách, v cíli bude připraveno občerstvení.

Odhalení křížů a loučení s létem v Dobkovičkách

Kdy: sobota 16. září od 15.00

Kde: autobusová zastávka Dobkovičky

Za kolik: zdarma

V Dobkovičkách bude v sobotu 16. září živo. Nejprve tam chystají slavnostní odhalení křížů. Sraz bude v 15 hodin na místní autobusové zastávce, následovat bude společná cesta ke křížům se zastaveními, zasvěceným komentářem, žehnáním a následně degustací produktů Vinařství pod Radobýlem. K tomu přispěje kapela písničkou Pod tou naší starou lipou. Na následné posezení s občerstvením u ČOV naváže sousedské Loučení s létem. Od zhruba 16 hodin zazní muzika, roztočí se pípy a kýta na rožni.

LOUNSKO

Oslava sklářské firmy v Lubenci

Kdy: sobota 16. září od 10.30

Kde: areál firmy Skloart, lubenec

Za kolik: zdarma

Lubenecká firma Skloart, zabývající se prací se sklem a především výrobou vyhledávaných vitráží, oslaví v sobotu 16. září 30 let existence firmy. Oslava zároveň připomene 15 let fungování spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí. Pestrý program odstartuje v 10.30 vyhodnocením fotosoutěže a křestem knihy 30 let s vitráží. V 11 hodin bude módní přehlídka TanaTex, ve 13 hodin zahraje Leicht Family a v 17 je na programu varhanní koncert Markéty Pavlíkové v místním kostele. Po celý den budou v areálu Skloartu připraveny interaktivní dílničky pro děti i dospělé, chybět samozřejmě nebudou ani prohlídky firmy a možnost něco si koupit.

Další podrobnosti o akci najdete na stránkách vitraze.skloart.cz.

Dovalte Na Vale v Lounech



Kdy: sobota 16. září od 11.00

Kde: ulice Na Valích, Louny

Za kolik: vstup zdarma



Street festival jídla, hudby a pití. To bude podzimní akce Dovalte Na Vale, která se v Lounech uskuteční v sobotu 16. září. Své dobroty nabídnou Merlot, Depresso, Woolie's, Občerstvení V Domku, Déja Vu, Infinity, přidají se Moak, Vrchlického divadlo i pivovary Zichovec a Zloun. Vystoupí HD Zlouni, mažoretky, kapela Highland, DJ Kopy, Mustafo a Zadarmo drahý. Akce skončí ve 22.30 hodin.

Dny evropského dědictví v Žatci

Kdy: sobota 16. září od 13.00

Kde: Žatec

Za kolik: dobrovolné

I letos v září se otevřou brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou běžně nepřístupné. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje na sobotu 16. září od 13 do 18 hodin program, který oživí i některá méně známá zákoutí města. Na náměstí Svobody budou probíhat představení tanečních souborů. Na deseti žateckých dvorcích najdete tematický program, nachystané jsou i prohlídky tří žateckých kostelů a radniční věže.

Více se dočtete na stránkách muzeumzatec.cz.

Oslava 155 let SDH Postoloprty



Kdy: sobota 16. září od 14.00

Kde: Zámecká zahrada, Postoloprty

Za kolik: zdarma



Zámecká zahrada v Postoloprtech se v sobotu 16. září stane dějištěm hasičských oslav. 155 let existence si tu připomene místní dobrovolný sbor a spojí ho s Dnem prevence. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky nejen hasičů, ale také strážníků, policistů, zdravotníků, psovodů a vojáků, děti potěší také hraná pohádka a ty větší například vystoupení hudební skupiny Funkus.

Jubilejní Pestrofest v Budíku

Kdy: sobota 16. září od 16.45

Kde: klub Budík, Žatec

Za kolik: dobrovolné

Stolní společnost (17.00), Three-Nation Vibration (18.15), Urgob (19.00) a Shakk-Attack feat. Longfingah & Yugo T (20.30). To je hudební nabídka jubilejního 10. ročníku festivalu Pestrofest, který se uskuteční v sobotu 16. září na Hošťálkově náměstí v Žatci před komunitním klubem Budík.

Strašení na zámku Nový Hrad v Jimlíně



Kdy: sobota 16. září od 17.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné



Zámek Nový Hrad v Jimlíně připravil na sobotu 16. září pozoruhodný program. Nese příznačný název Strašení. Zámek obsadí strašidla, návštěvníci také uvidí šermířské vystoupení skupiny Equites, pobaví kejklíř Ovce, Divadlo na Kolečku, orientální tanečnice a chybět nebude ani ohňová show. Akce skončí ve 21 hodin.

Dobová svatební přehlídka v Košticích

Kdy: neděle 17. září od 14.00

Kde: kostel sv. Antonína Paduánského, Koštice

Za kolik: zdarma

Spolek Šatník paní mlynářky a obec Koštice zvou na svatební výstavu spojenou s dobovou svatební přehlídkou. Akce se jmenuje příznačně Koštické svatby a koná se v rámci Dnů evropského dědictví, které letos nesou podtitul Život v památkách. Zájemci se mohou přijít podívat do koštického kostela sv. Antonína Paduánského mezi 14. a 17. hodinou.

Slavnostní koncert k výročí posvěcení chrámu v Lounech



Kdy: neděle 17. září od 17.00

Kde: chrám sv. Mikuláše, Louny

Za kolik: dobrovolné



Symfonický orchestr, sólisté Národní divadla - Jiří Sulženko a Petra Nôtová, spojené dva pěvecké sbory. Ti všichni provedou v gotickém prostoru chrámu sv. Mikuláše velká díla českých romantiků. V programu vystoupí Pěvecký sbor Harmonie Louny, Hornický pěvecký sbor Kladno a symfonický orchestr.

CHOMUTOVSKO

Šlapání pro Kapku v Blatně

Kdy: sobota 16. září od 9.00

Kde: Blatno u Chomutova

Za kolik: 50/zdarma

Kapka 97 - Spolek onkopacientů a přátel Chomutov a obec Blatno zvou na 2. ročník krušnohorské charitativně turistické akce Šlapání pro Kapku. Připraveny budou trasy o délce 4,5, 8 a 16 kilometrů. Doprovodný program nabídne skákací hrad, malování na kamínky i obličeje, ukázky výcviku záchranných psů a skautského umu a také worshop nordic walkingu.

Turisté budou šlapat Krušnými horami pro Kapku i za zesnulou kamarádku Zuzanu

Festival dobré nálady v Kovářské



Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: náměstí J. Švermy, Kovářská

Za kolik: 50 korun



V centru krušnohorské Kovářské se v sobotu 16. a v neděli 17. září uskuteční česko-německý Festival dobré nálady. Program slibuje řezbářský workshop, malbu akvarelem, dílny pro děti, jógu, místa pro relaxaci, interaktivní workshopy z oblasti duševního zdraví a také hudbu.



Další podrobnosti a kompletní program najdete na stránkách festival-dobre-nalady.webnode.cz.

Slavnosti cibule v Račeticích

Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: Račetice

Za kolik: zdarma

Račetice na Chomutovsku opět zavoní lahodnou cibulí. V sobotu 16. září tam proběhnou oblíbené Slavnosti cibule. Návštěvníci se mohou těšit na vaření s restauratérkou Věrou Bauerovou, hobby horse jízdárnu, zemědělskou techniku, projížďky na bojovém vozidle pěchoty, kolotoče, jarmark, minifarmu, šlapací JZD, cibulové soutěže a dobroty, například pivo, a samozřejmě prodej cibule. O hudební program se postarají AC/DC Tribute, Frankie Paul John, Bohemicca Rock, Steakhaus a Horalka Kraslice.

Další podrobnosti najdete na slavnosticibule.cz.

Highlands Games v Perštejně



Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: koupaliště, Perštejn

Za kolik: zdarma



Obec Perštejn pořádá o víkendu první Highlands Games, čili tradiční skotské hry. Siláci se poměří ve vrhu kamenem a závažím do dálky, závažím a pytlem slámy do výšky, ve farmářském běhu a hodu kládou. Sportovně kulturní den v duchu skotských tradic doprovodí stánkový prodej, kde naleznete například tradiční jídlo haggis, skotské pivo, whisky i tradiční skotské kilty a doplňky. Probíhat budou také ochutnávky vína. Akci zpestří průvod s dudáky The Rebel Pipers od obecního úřadu (13.30) až na koupaliště. Během dne bude hudební vystoupení kapel Coventina (12.00 a 14.30) a Happy To Meet (19.30). Chybět nebude ani ukázka a výuka skotských tanců, soutěž v přetahování lanem a také pivní štafeta.



Kompletní časový harmonogram najdete zde.

Den otevřených dveří v zooparku

Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: 75/40 korun

Zoopark Chomutov zve v sobotu 16. září na den otevřených dveří. Při něm zaplatí návštěvníci poloviční vstupné, čekají je komentované prohlídky zoo i komentované krmení zvířat. Pohádku nabídne Sváťovo dividlo, hudbu kapely Máňa Trio nebo Re-Flex! Doprovodný program se bude odehrávat v dětské zoo. V rámci dne se také představí nezisková organizace Radka, Operační program Spravedlivá transformace a Životní prostředí.

Hornická pouť v Jirkově



Kdy: sobota 16. září od 12.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Jirkov

Za kolik: zdarma



Velká Jirkovská hornická pouť je opět tady. Připraveny budou pouťové atrakce, prodejní stánky a samozřejmě hudba. Na hlavním podiu vystoupí Staročeská dechovka (12.00), Jakub Děkan & Spol (14.00), TH!S (16.00), Aneta Langerová (18.00) a Motorband (20.00). Vedlejší podium v Kostelní ulici obsadí Hi Jack (13.00), Black Ewe (15.00), Coffeebreak (17.00) a Jarret (19.00). Akce bude moderovat Marek Fottr.

MOSTECKO

POPs - Dřevák open air

Kdy: sobota 16. září od 18.30

Kde: U hospůdky Dřevák, Most

Za kolik: zdarma

Premiéra populární skupiny POPs v čele s mosteckou zpěvačkou Milly Honsovou, známou z Michal Pavlíček a trio nebo Gang Ala Basta. Návštěvníci se budou moci těšit na největší hity světového popu od interpretů jako Michael Jackson, Phil Collins, George Michael, Depeche Mode, Backstreet Boys a mnoha dalších.

BagrFest



Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: BagrPark, Most

Za kolik: 200 korun



Zábavný den se záchrannými složkami a rádiem Blaník nejen pro děti v BagrParku láká na vystoupení, hasiče, záchranáře, policisty i atrakce. Lidé si budou moci zajezdit na stavebních strojích. Na akci je omezený počet vstupenek, více na www.bagrpark.cz.

TEPLICKO

Slavnosti obce Proboštov

Kdy: sobota 16. září od 14.00 do 22.00

Kde: Proboštovský rybník

Za kolik: zdarma

Proboštovské slavnosti budou letos spojené s výběrem jména pro ostrůvek na rybníku. Vystoupí děti z MŠ Pastelka a ZŠ Proboštov, tanečníci Mix Dance, Maxíci, Frajerky z Galerky nebo Olympic revival. Proboštovští dobrovolní hasiči předvedou ukázky stříhání nabouraného auta. Chybět nebudou pouťové atrakce, stánkový prodej a bohatá nabídka občerstvení. Akci zakončí ohňostroj.

Slavnost kostela v Dubí



Kdy: od pátku15. září do neděle 17. září

Kde: Kostel Panny Marie v Dubí

Za kolik: zdarma



V Dubí zvou na slavnosti u příležitosti 117. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. V pátek od 17 hodin v kostele proběhne slavnostní zahájení a následně vystoupí 4 Tenoři. V sobotu v parku u kostela vystoupí ve 13.30 Thom Artway, od 15 hodin Taxmeni a v 16.30 Ivan Hlas trio. Uskuteční se také komentované prohlídky krypty Clary-Aldringenů a ukázka hry na varhany. V neděli pak v kostele od 11 hodin proběhne slavnostní mše.

ÚSTECKO

Festival Energie pro kulturu láká na Olympic a Annu K.

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Letní kino, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Čtvrtý ročník hudebně-divadelního festivalu Energie pro kulturu do Ústí nad Labem přiveze bohatý kulturní program. Festival proběhne v pátek 15. a v sobotu 16. září v ústeckém Letním kině a v pátek nabídne koncert Anny K. (18.30), dále vystoupí zpěvák Michal Hrůza (16.30) nebo legendární kapela Olympic (20.30). Sobotní program bude patřit hlavně dětem. Na dětské návštěvníky čeká třeba unikátní dílna kreativního tvoření ateliéru Jeleni nelení, s kapelou Kujme Pikle si mohou zazpívat známé písničky z pohádek. Závěr programu bude patřit unikátnímu představení Amerikánka:Snowflakes od Viktora Tauše, která je živou upoutávkou na film Amerikánka. Nedílnou součástí festivalu bude i gastro zóna, kterou jako každý rok obohatí lokální gastro podniky. Vstup je zdarma.

Komici z Vtípečků ze zelím opět pobaví



Kdy: pátek 15. září od 19.00

Kde: Restaurace Březová, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun



Vtípečky se zelím pokračují v tradici vystoupení v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. V pátek 15. září tam bude diváky bavit hned šest stand up komiků - Martin Černý, Marek Vobořil, Ondřej Cabal, Lukáš Tomčal, Brian Lennon a Lukáš Kaňka. Šest účinkujících, jeden večer a už několikáté vystoupení, které naváže na sérii úspěšných shows. Vstupenka přijde na 200 korun.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

Kdy: sobota 16. září od 11.00

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Již 13. ročník Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem se poběží v sobotu 16. září. Díky rovné trati při tomto maratonu tradičně padají rekordy. Začátky startů závodů: 11.00 dm rodinná míle, 13.00 Spolechemie Český pohár v para cyklistice, 15.00 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, 15.15 dm bambini run. Na žádném jiném závodě nezažijete běh chemičkou, po cyklostezce podél Labe a centrem města. Základní startovné na půlmaraton přijde na 1200 korun, dm rodinná míle stojí 50 korun (do 15 let) a 250 korun (nad 15 let).

Zažít Klíši jinak



Kdy: sobota 16. září od 14.00

Kde: park na Hvězdě, Klíše, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma



Celorepublikové sousedské slavnosti Zažít město jinak slaví plnoletost. A ústecká Klíše se k této oslavě přidá. „V sobotu 16. září od 14.00 se potkáme na zeleném plácku mezi ulicemi Ostrčilova, Sládkova a Resslova. Téma letošních oslav je "hoďte ulici do gala" a my už se moc těšíme, až společně s vámi, sousedy, přáteli, známými i náhodnými kolemjdoucími tohle téma naplníme,“ říkají organizátoři akce. Těšte se na hudbu, tanec, workshop hry na ukulele pro malé i velké, dílny pro děti a deskovky. Vstupné je zdarma.

9 let Hraničáře

Kdy: pátek 15. září od 18.00

Kde: kino Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

„Věřili byste, že je to už devět let, co se Hraničář po létě plném potu a práce desítek skvělých dobrovolníků, nadšenců a patriotů otevřel premiérou činoherácké hry Kráska z Leenane? Ušli jsme od té doby dlouhou cestu. Díky vám, našim podporovatelům společně píšeme už téměř dekádu novodobé dějiny sto let staré budovy Hraničáře,“ láká tým ústeckého Hraničáře na oslavu, která proběhne v pátek 15. září od 18.00. V plánu je hostina, křest časopisu Hraničář, prezentace architektonické studie Hraničář a hudební program / vinyl DJ set Jiří Imlauf. Vstupné je dobrovolné.

Retro párty v Chabařovicích



Kdy: pátek 15. září od 19.00

Kde: KD Zátiší, Chabařovice, Ústecko

Za kolik: zdarma



S DJ Zdendou se vrátíte v čase. Retro párty v KD Zátiší v Chabařovicích proběhne v pátek 15. září od 19.00. Vstupné je zdarma.

DĚČÍNSKO

Tyršův Děčín

Kdy: od pátku 15. září do neděle 17. září

Kde: Děčín

Za kolik: zdarma

V Děčíně proběhnou oslavy 191 let od narození jednoho ze zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a zároveň 161 let od založení Sokola, hlavním dějištěm bude Smetanovo nábřeží. Těšit se návštěvníci mohou na program, který ukáže pohyb v nejrůznějších podobách. Pátek bude patřit školám, akce odstartuje překážkovým závodem Raptor, kde se utkají týmy z přihlášených škol. V sobotu se pak do závodu Raptor bude moci zapojit každý, děti i dospělí, trasy budou jednotlivým kategoriím přizpůsobené. Hlásit se je možné na www.sokol-raptor.cz. Na děti čekají dvě stezky, od 14 hodin Tyršova stezka a ve večerních hodinách Stezka odvahy. Poslední den uctí sokolové památku Dr. Miroslava Tyrše pietním aktem u jeho sochy a následným průvodem městem, který skončí na zámku. Od 14 hodin bude Mariánská louka patřit prezentaci sportovních oddílů, od 17 hodin bude Tyršův Děčín zakončen hudbou u rogala.

Výstava Libverda



Kdy: od pátku 15. září do neděle 17. září

Kde: SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda

Za kolik: 40/20 korun



Tradiční zahradnická a zemědělská výstava na Libverdě v Děčíně. V pátek probíhá od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 15 hodin. Na místě lidé najdou jako tradičně desítky stánků s dobrotami, suvenýry nebo výpěstky, prohlédnou si výstavu zemědělské techniky a také výstavu drobného zvířectva i dobytka. K poslechu a tanci zahraje Děčínská dechová kapela. Dospělí zaplatí 40 korun, snížené vstupné je 20 korun, školní skupiny s učitelem a děti do 120 cm výšky mají vstup zdarma.