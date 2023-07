Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Altros festival v Lovosicích v roce 2017 | Foto: Deník / Tuček Radim

LITOMĚŘICKO

Altros Rockfest v Lovosicích

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: 350/500 korun

Hudební festival Altros Rockfest se vrací do Lovosic. Odstartuje v pátek v 15 hodin, v sobotu pak ve 13 hodin. Hudební scénu ozdobí vystoupení kapel Vypsaná fixa, Slobodná Európa, Adam Bomb, Fleshless, Nežfaleš, Pirates Of The Pubs, Krleš a moho dalších. Kromě muziky festival nabídne čajovnu, vinotéku, antikvariát, fotokoutek nebo možnost stanování.

Tak bavil festival v Lovosicích v roce 2017:

Kompletní harmonogram a další informace najdete na stránkách altrosmedia.cz.

Americký rocker Adam Bomb jede Euro Tour, nadchne i lovosický Altros Rockfest

Těchobuzická neckyáda



Kdy: pátek 14. července od 16.00

Kde: nádrž v Těchobuzicích

Za kolik: zdarma



Na nádrži v Těchobuzicích, části obce Ploskovice, proběhne v pátek 14. července odpoledne druhý ročník Těchobuzické neckyády. Vítána jsou všechna plavidla, fantazii se meze nekladou. Na místě bude k zakoupení občerstvení. Večer od 21.30 přijde na řadu promítání filmu Buď chlap! Na projekci se platí vstupné 120 korun.

Chinaski v Litoměřicích

Kdy: pátek 14. července od 17.00

Kde: Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 650/150 korun

Oblíbená česká kapela Chinaski přijede do Litoměřic na Zahradu Čech. Akce v rámci turné k vydání dvanácté desky Frihet odstartuje v pátek 14. července v 17 hodin. Následovat budou aktivity v areálu s kapelou (18.00), vystoupení předkapely Nestel postel (19.00) a samotný koncert Chinaski (20.00). Jako překvapení se má poté promítat film Každej ví kulový.

Podrobnosti najdete na stránkách mkz-ltm.cz.

Tomáš Klus v Třebívlicích



Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: Vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: 590 korun



Vinařství Johann W v Třebívlicích bude v pátek 14. července hostit další zajímavý koncert. Fanoušky potěší Tomáš Klus, který představí nové album Cítím. Produkce začne ve 20 hodin.



Program Hudby na vinicích 2023 najdete na stránkách hudbanavinicich.cz.

Jubilejní Žernosecký půlmaraton

Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: náves, Velké Žernoseky

Za kolik: 150 korun

Jubilejní 10. ročník Žernoseckého půlmaratonu proběhne v sobotu 15. července ve Velkých Žernosekách. Účastníci se sejdou na místní návsi před kulturním domem. Trasa závodníky povede z Žernosek do Kamýku, přes Tlučeň, Varhošť, Hlinnou, Plešivec, Knoblošku a Malíč zpět do Velkých Žernosek. Na trati a v cíli bude zajištěno občerstvení, chybět nebudou pamětní medaile a věcné ceny.

Tak vypadal Žernosecký půlmaraton v roce 2020:

Keltský kruh v Budyni



Kdy: sobota 15. července od 11.00

Kde: Vodní Hrad, Budyně nad Ohří

Za kolik: 400 korun



Festival keltské kultury trochu jinak. Ketská hudba, irský tanec, skotské dudy a dobová vesnička s pravým druidem. To vše nabídnou tradiční slavnosti Keltský kruh v Budyni nad Ohří.

Závod veteránů zavítá na Litoměřicko

Kdy: sobota 15. července

Kde: Litoměřicko

Za kolik: zdarma

V sobotu 15. července se uskuteční 23. ročník oblíbené Ústecké veterán rallye. Setkání a soutěž historických vozidel odstartuje v 8 hodin na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Po výstavě se v 10 hodin vypraví na soutěžní okruh, který povede přes Malečov, Litoměřice, Bohušovice, Libochovice, Třebenice, Vlastislav, Milešov a dále přes Žalany a Modlany zpět do centra krajského města. Tam by měly vozy dorazit do 14 hodin.

Tak vypadala Ústecká veterán rallye v roce 2022:

LOUNSKO

Progres 2 v Lounech

Kdy: pátek 14. července od 20.00

Kde: restaurace Černý kůň, Louny

Za kolik: 350 korun

Restaurace Černý kůň v Lounech připravila na pátek 14. července zahradní slavnost se skupinou Progres 2. Hosté si budou připomínat hned dvě jubilea - 55 let existence této brněnské rockové legendy a dále rovné čtvrtstoletí fungování lounského podniku. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně sousedního Kina Svět.

Další podrobnosti o programu najdete na stránkách Kina Svět.

Oslavy výročí hasičů v Očihově



Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: náves, Očihov

Za kolik: zdarma



Obec Očihov oslaví v sobotu 15. července 150 let existence místního sboru dobrovolných hasičů. Program odstartuje ve 13 hodin na návsi, kde bude probíhat hlavní program. Můžete se těšit na ukázky a výstavu hasičské techniky, ale také techniky okolních sborů. Jistě zaujme vystoupení dechové hudby Šumařinka či unikátní ukázky zásahů HZS. Zajímavý bude rovněž požární útok mladých hasičů z Podbořan. Děti během dne potěší skákací hrad. Hudbu zajistí skupina Taurus, po setmění bude připraveno překvapení.



Podrobný program nabízí stránky obce Očihov.

Potlach na zámku v Pátku

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: zámek v Pátku u Loun

Za kolik: dobrovolné

Zahrada zámku v Pátku u Loun bude v sobotu 15. července hostit potlach. Country minifestival nabídne vystoupení kapel Veget, Karavana, Sebranci a Mudrings.

Zbrašínská pouť



Kdy: sobota 15. a neděle 16. července

Kde: areál TJ Sokol Zbrašín

Za kolik: 150 korun/zdarma



TJ Sokol Zbrašín-Hořany a Obec Zbrašín chystají na víkend tradiční Zbrašínskou pouť. V sobotu od 20 hodin ji odstartuje pouťová zábava se skupinou Reflex. V neděli od 14 hodin nabídne pouťové odpoledne dechovku Oharka Jaromíra Laksy, stánky, kolotoč, houpačky i střelnici. Samozřejmostí bude občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Běhej lesy na Klínovci

Kdy: sobota 15. července od 9.00

Kde: Loučná pod Klínovcem

Za kolik: 900/350 korun

Skiareál Klínovec bude v sobotu 15. července hostit mimořádnou sportovní akci. Právě tam, v Loučné pod Klínovcem, totiž odstartuje historicky první akce oblíbeného seriálu Běhej lesy v Krušných horách. Dospělé čekají náročné tratě o distancích 11 a 23 kilometrů, pořadatelé myslí také na děti a připraví i charitativní PVZP FénixRun. U všech tras bude záporný profil - poběží se z vrcholu Klínovce.

Další informace najdete na stránkách behejlesy.cz.

Vzpomněli si na Klínovec, radují se běžci. Míří sem populární seriál Běhej lesy

Otevření řopíku u Kadaně



Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: Kadaň

Za kolik: 20 korun/zdarma



Na sobotu 15. července se chystá prohlídka objektu lehkého opevnění, takzvaného řopíku K-50/2/A-160. Zájemci ho najdou severozápadně od Kadaně, mezi Prunéřovským a Hradišťským potokem. Prohlídky budou probíhat od 10 do 17 hodin. Děti a mládež se mohou přijít podívat zdarma. Akci pořádá spolek Bunkry u Kadaně. Ten zároveň upozorňuje, že v případě přetrvávajících veder z bezpečnostních důvodů otevře objekt č. 1 v blízkosti silnice 224 mezi Kláštercem a Kadaní.

Prohlídky radničního sklepení v Chomutově

Kdy: sobota 15. a neděle 16. července

Kde: kostel Sv. Kateřiny, Chomutov

Za kolik: dobrovolné

Oblastní muzeum v Chomutově připravilo na víkend 15. a 16. července prohlídky radničního sklepení s odborným výkladem. Výprava vychází vždy ve 14, 15 a 16 hodin. Sraz je u kostela Sv. Kateřiny na náměstí 1. máje. Další podobnou příležitost budou mít zájemci o víkendu 29. a 30. července.

MOSTECKO

Dino Expo & show

Kdy: sobota 15. července a neděle 16. července od 10.00 do 18.00

Kde: Sportovní hala Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Návštěvníky čekají "živí" dinosauři a jejich show. Lidé si užijí jízdu na dinosaurech či dinosauřím skútru, dokumentární i dětský tematický film, prohlédnou si živé pavouky, štíry nebo hmyz, děti se budou moci vyřádit na skákacích hradech. Vstupenky jsou k zakoupení na pokladně na místě.

NAPLNOfest



Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: Loučky, Litvínov

Za kolik: 390-590 korun



Loučky u Litvínova ožijí NAPLNOfestem. Těšit se můžete na Ewu Farnou, Marpa, Kaliho, Simu a Raego. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, soutěže, gastro zóna, drinky a vodní dýmky. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

ÚSTECKO

Ústecké léto s Mirai, Jelenem a No Name

Kdy: pátek 14. července od 14.00

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: 200/515 korun

Kdo má rád českou a slovenskou popovou hudbu, tak by neměl chybět v 14. července od 14.00 v ústeckém letním kině. Na akci s názvem Ústecké léto totiž vystoupí populární české kapely Mirai (20.50) a Jelen (18.35). Těšit se můžete i na oblíbenou slovenskou formaci No Name (15.30). Lístek přijde na 515 korun, děti (6-12 let) zaplatí 200 korun.

Fírfest vol. 1 láká na kapely Sklap a Doctor P.P.



Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: restaurace Fírovka, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun



Fírfest vol 1. je tady. Těšit se můžete na kapely R.A.Š., Sklap a Doctor P.P. Open-air festival proběhne v pátek 14. července od 18.00 u restaurace Fírovka v Ústí nad Labem. Lístek přijde na 200 korun.

Ústecká veterán rallye v Ústí nad Labem

Kdy: sobota 15. července od 9.00

Kde: Mírové náměstí Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Ústecká veterán rallye opět zavítá do Ústí nad Labem, půjde o 23. ročník. V sobotu 15. července od 9.00 se můžete těšit na nablýskané vozy let minulých. V plánu je výstava historických aut, doprovodný program a závody veteránů. Start do soutěžního okruhu je v 10.00 na Mírovém náměstí, trasa povede třeba přes Malečov, Litoměřice, Libochovice, Žalany, Modlany a Chabařovice. Cíl je na Mírovém náměstí. Pojede se o pohár primátora města Ústí nad Labem. V centru Ústí od 13.30 zahrají The Boom a vyhlášení výsledků proběhne v 16.00. Vstup je zdarma.

VES fest v Malečově



Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: Ski areál Pohoří u Malečova

Za kolik: vstupné dobrovolné



4. ročník hudebního festivalu v přírodě VES fest proběhne v sobotu 15. července od 13.00 ve ski areálu Pohoří u Malečova. Těšit se můžete třeba na pražskou skupinu Kill the Dandies, kapelu Nauzea O., zpěváka Jiřího Imlaufa a dechovku v podání Merbo trubek. V plánu je i premiéra dětské rozhlasové hry s prvky hororu. Občerstvení bude zajištěno, přespat půjde ve stanu. Vstupné je dobrovolné.

Sváťovo dividlo na hradě Střekov

Kdy: neděle 16. července od 15.00

Kde: hrad Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Hrad Střekov bude v neděli 16. července od 15.00 patřit pohádce. Loutkové představení Sváťova dividla s názvem Kašpárek a hodná víla Jarmilka pobaví děti i jejich rodiče. Vstup je zdarma.

DĚČÍNSKO

Folkový festiválek

Kdy: sobota 15. července od 17.00

Kde: Louka u rybníčku Bahňák, Mlýny

Za kolik: 350 korun

V Mlýnech se uskuteční folkrockový festiválek, kde se v plném obsazení představí vizovická kapela Fleret. Dále se návštěvníci mohou těšit na vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, František Kasl Band a Šestý nesmysl.

Večerní prohlídka zoo pro děti



Kdy: pátek 14. července od 19.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 200 korun



Děti mohou zamířit do zoo po zavíračce. Na prohlídku je nutné se objednat přes e-shop zoo. Od 20.30 následuje další prohlídka pro starší děti a dospělé.

TEPLICKO

Proboštovský Drak fest

Kdy: sobota 15. července od 16.00

Kde: U rybníka, Proboštov

Za kolik: 150/100 korun

Druhý ročník festivalu v Proboštově láká na Wanastovi Vjecy revival (17.00), Divokej Bill revival (18.50) a Kabát revival Varnsdorf (20.40). Na afterparty od 22.30 zahraje DJ Mário. Nebude chybět občerstvení, pivo nebo víno. Předprodej vstupenek probíhá v baru U Draka a U Mastné huby.

Seafood & prosecco Teplice



Kdy: neděle 16. července od 12.00 do 20.00

Kde: Zámecká zahrada Teplice

Za kolik: zdarma



Seafood speciality, jako kalamáry, krevety, lososa, tuňáka či pražmu, budou moci lidé ochutnat na festivalu seafood a prosecca v Teplicích. Chybět nebudou ani pokrmy v podobě tataráčků nebo pomazánek, návštěvníci se osvěží vychlazeným proseccem. Piknikové deky s sebou.