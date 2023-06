Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

LITOMĚŘICKO

Festival Hašmar Country v Lovosicích

Kdy: čtvrtek 1. až sobota 3. června

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma/150 korun

Proč přijít: Lesopark Osmička v Lovosicích bude hostit 28. ročník festivalu Hašmar Country. Ve čtvrtek od 18 hodin postupně po hodině zahrají Petra Band, Mudrings, Lást kafe, Karavana a Sebranci. V pátek rovněž od 18. hodin Žab-band, MG Band, Poutníci, Blueground & Klára a od 22.50 Navostro. V sobotu program nabídne od 15.00 D. Ex Tempore, Pokaždý Jinak, Od plotny skok, Nová sekce, v 19.35 Robert Křesťan a Druhá tráva, poté Schovanky a ve 22.35 Red Leaf.

Podrobnosti o akci najdete na stránkách města.

Noc kostelů v Roudnici



Kdy: pátek 2. června od 16.00

Kde: kostel Narození Panny Marie, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Zážitkový program a přednášky k 500. výročí Pašíjového cyklu Hanse Hesseho, zvonění na renesanční zvony (17.00), varhanní koncert Adama Viktora (18.00), živé kapličky.



Podrobnosti a harmonogram najdete na stránkách kulturaroudnice.cz.

Noc kostelů v Konojedech

Kdy: pátek 2. června od 16.55

Kde: kostel a zámek Konojedy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Konojedy se budou v pátek 2. června podruhé účastnit Noci kostelů. Konat se bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí areálu místního zámku. v Konojedech u Úštěku, který je součástí našeho areálu Zámku Konojedy. Návštěvníci ochutnají historickou pochoutku, budou moci tvořit s Kateřinou Stočesovou, opéct si buřty u ohně, prohlédnou si zámek a vyslechnout vyzvánění zvonů. Následovat bude mše svatá, hudební vystoupení nebo komentovaná prohlídka kostela.

Další informace nabízí na svém webu zámek Konojedy.

Noc kostelů v Třebenicích



Kdy: pátek 2. června od 18.00

Kde: Muzeum českého granátu Třebenice

Za kolik: 50 korun



Proč přijít: Program Noci kostelů v Muzeu českého granátu Třebenice začne v 18 hodin a potrvá do půlnoci. Lidé se podívají na kůr na varhany a balkonek a po skupinách i na věž, z které je krásný výhled na Košťálov, Milešovku a celé Třebenice. Od 18 do 22 hodin bude přístupná také kaple v Medvědicích. Tam návštěvníci uvidí malou výstavu a od 19 hodin uslyší krátký koncert sólistek. K akci se připojí i kaple ve Lhotě, u níž si bude možné od 18 do 21 hodin opéct špekáček, a kostel sv. Bartoloměje v Lipé. Program nabídnou také kostely sv. Kateřiny a Petra a Pavla v Sutomi a také v Třebenicích na náměstí.

Dny myslivosti a přírody

Kdy: sobota 3. až středa 7. června

Kde: Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v pavilonu A proběhnou od 3. do 7. června Dny myslivosti a přírody s výstavou trofejí. Tu o víkendu doplní bohatý doprovodný program - ukázky kynologie, sokolnictví, naučné stezky s úkoly pořádané lesními pedagogy, ukázky vábení s odborným výkladem i výkladem speciálně pro děti. Dále Adélčin dvoreček, ukázky troubení na lovecké nástroje, laserová střelnice. Z občerstvení například zvěřinový guláš či zvěřinové klobásy.

Dětský den v Třebívlicích



Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: obec Třebívlice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Dětský den v Třebívlicích začne v sobotu 3. června soutěží v rybolovu (9-11), pokračovat bude soutěžemi v okolí zámeckého parku (15-17). Účastníci si mají s sebou přinést šátky na zakrytí očí. Startuje se u zámku před školní jídelnou. Program bude pokračovat na koupališti, v 18 hodin se rozhoří táborák.

Plastikoví modeláři na zámku Ploskovice

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: zámek Ploskovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sedmý ročník soutěže a veřejné výstavy plastikových modelů Litoměřický Kalich 2023 se v sobotu 3. června uskuteční na Státním zámku v Ploskovicích. Přejímka modelů začne už v 8 hodin, samotná soutěž a výstava pro veřejnost v 10 hodin. Vyhlášení výsledků se očekává mezi 14. a 15. hodinou, kdy také program pro veřejnost skončí. K vidění budou modely v kategoriích vrtulových a proudových letadel, vrtulníků, lodí a ponorek, techniky, automobilů, fantasy a sci-fi. K vidění budou i diorámata a figurky a busty.

Dětský den v Litoměřicích



Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Písečný ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Den plný sportu a zábavných soutěží čeká na malé návštěvníky dětského dnu, který se uskuteční v sobotu 3. června na litoměřickém letním koupališti. V areálu na Písečném ostrově je čeká nejen koupání, jízdy na tobogánu i po vodě, ale také ukázky a možnost vyzkoušení sportů od několika oddílů působících ve městě. Představí se například fotbalisté, hokejisté, basketbalisté, plavci, atletická přípravka nebo judisté. Svá stanoviště budou na místě mít také dobrovolní hasiči nebo turistický oddíl. Děti si budou moci s potápěči vyzkoušet i ponor do čtyřmetrové hloubky ve skokanském bazénu.

Dětský den v Bohušovicích

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: hřiště Slavoje Bohušovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětský den v Bohušovicích nad Ohří nabídne na místním fotbalovém hřišti skákací hrady, střelbu ze vzduchovky, soutěže o ceny a také rogalo s překvapením, navíc koňský povoz, ukázku juda, chybět se svou technikou a pěnou nebudou ani hasiči.

Šmoulí dětský den v Keblicích



Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: hřiště v Keblicích

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Soutěžní šmoulí disciplíny, kreativní dílničky, nafukovací klouzačku, malování na obličej či balónkování s klaunicí Moňulí (15.00). To vše nabídne Šmoulí dětský den v Keblicích. Proběhne v sobotu 3. června odpoledne na hřišti v Keblicích. O hudbu se postará DJ Luděk. Občerstvení pro děti bude na místě zajištěno.

Dětský den v Rovném

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště v Rovném

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít hravé odpoledne na fotbalovém hřišti v Rovném. Čekají vás soutěže, odměny pro děti, limonáda a párek pro děti zdarma. Skákací hrady, hasičská pěna, malování na obličej, tvoření, vystoupení mažoretek a vrtulník. Večerní zábavu doprovodí hudba DJ Plívy.

Zábavné odpoledne v Horních Beřkovicích



Kdy: neděle 4. června od 13.00

Kde: hřiště TJ Slovan, Horní Beřkovice

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Základní škola, TJ Slovan, dobrovolní hasiči a obec Horní Beřkovice a přátelé dětí zvou na Zábavné odpoledne na místním hřišti. Uskuteční se v neděli 4. června odpoledne. Akce nabídne soutěžní hry pro děti, balónkovou show, taneční rej, malování na obličej a v neposlední řadě II. Hornobeřkovický turnaj v hobby horsingu. Párek v rohlíku, zmrzlina a limonáda budou pro děti zdarma.

LOUNSKO

Noc kostelů ve Vroutku

Kdy: pátek 2. června od 18.00

Kde: kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jakuba Většího, Vroutek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Noc kostelů v pátek 2. června odstartuje ve Vroutku od 18 hodin zvuk zvonů, následovat bude koncert Petry Sekretové (příčná flétna) a Lucie Kolmanové (kytara). Od 19.10 promítání reportáže o kostele sv. Jakuba Většího a komentovaná prohlídka.

Putovní kino ve Zbrašíně



Kdy: pátek 2. června od 21.30 hodin

Kde: sokolské hřiště, Zbrašín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Putovní kino zavítá do Zbrašína. V pátek 2. června večer tam nabídne animovaný film Mimoni 2: Padouch přichází. Začátek promítání na sokolském hřišti bude po setmění, ve 21.30 hodin. Deky a dobrou náladu si vezměte s sebou.

Dětský den v Krásném Dvoře

Kdy: sobota 3. června od 13.30

Kde: koupaliště v Krásném Dvoře

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Program plný zábavy pro děti připravuje na sobotu u místního koupaliště obec Krásný Dvůr. Dětský den nabídne soutěžní stanoviště, nafukovací atrakce, malování na obličej, Bumper Ball, kejklířskou show, hasičskou pěnu či opékání buřtů. Děti přijdou pozdravit i pohádkové postavy Mickey a Minnie a také šmoula.

Lenešické slavnosti



Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: náves v Lenešicích

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Obec Lenešice připravila první ročník Lenešických slavností. Akce pro celou rodinu odstartuje ve 14 hodin na návsi, kde se bude předávat zásahový vůz dobrovolným hasičům, vystoupí žáci místní školky a školy (15.00), zahraje Jiří Vinš (16.00), zatančí HD Zlouni (17.00), poté bude podium patřit Honákům (18.00) a o hodinu později kapele Kabát Tabák revival. Doprovodný program u kostela nabídne loutkovou pohádku Věž tam spadla (16.30) a vystoupení kouzelníka Čáry kluka (18.00). Slavnosti dále nabídnou tvořivou dílnu, malování na obličej, nafukovací atrakce, stánky a kolotoče, také ukázky výcviku psů, myslivosti, sportovní střelby či zemědělské techniky. Prohlídky ukáží hasičárnu (16-18), kostel (16-18), zámeček (15-18), základní školu (16-17) a mateřskou školu (14-15). Už v 10.30 se na hřišti odehraje fotbalové utkání Lenešice B - Chlumčany B.



Kompletní program najdete na stránkách obce.

Dětský den v Holedeči

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Holedeč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Holedeč zve na dětský den, který proběhne v sobotu 3. června na místním fotbalovém hřišti. Omladina si bude moci užít skákací hrad, střelbu ze vzduchovky, soutěže o sladké odměny a pěnový koberec od hasičů, kteří zároveň ukáží svou techniku.

Dětský den v Rané



Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: hasičská zbrojnice, Raná

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Obec Raná a místní dobrovolní hasiči připravují na sobotu 3. června dětský den. Uskuteční se u hasičské zbrojnice. Děti se mohou těšit na soutěže o drobné ceny, pěnu, opékání buřtů a další překvapení. Občerstvení bude zajištěno, pro děti limonáda a buřty zdarma.

Dětský den ve Vroutku

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: hřiště FK Vroutek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětský den na fotbalovém hřišti ve Vroutku nabídne animační program pro děti, pohádkovou cestu lesem, skákací hrady, malování na obličej a na závěr pěnu od hasičů.

Dětský den v Touchovicích



Kdy: sobota 3. června od 14.30

Kde: letní cvičiště, Touchovice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: TJ a SDH Touchovice zvou na dětský den, který se uskuteční v sobotu 3. června na letním cvičišti. Návštěvníky čeká spousta her a soutěží o ceny. Pokud bude pěkné počasí, vyrobí hasiči oblíbenou pěnu a k mání bude i vodní klouzačka. Pro děti bude občerstvení zdarma.

Dětský den v žatecké Klášterní zahradě

Kdy: neděle 4. června od 13.00

Kde: Klášterní zahrada Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klášterní zahrada v Žatci nabídne v neděli 4. června program pro děti. Ty se mohou těšit na diskotéku, skákací hrady a soutěže o drobné ceny, také na vystoupení Pepe a Pipi či oblíbené malování na obličej.

CHOMUTOVSKO

Dětský den ve Vejprtech

Kdy: čtvrtek 1. června od 15.00

Kde: stadion TJ Slovan, Vejprty

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Vejprty zve na dětský den s podtitulem Hraje celá rodina. Proběhne ve čtvrtek 1. června od 15 hodin na fotbalovém stadionu TJ Slovan.

Dětský den ve Březně



Kdy: pátek 2. června od 17.00

Kde: park, Březno

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Ve Březně u Chomutova se uskuteční dětský den v pátek 2. června. V místním parku budou k vidění ukázky výcviku psů, pobaví zábavné soutěže, zájemci si budou moci opéct špekáček či si užít hasičskou pěnu. Za poplatek 50 korun se budou moci děti projet na poníkovi.

Noc kostelů v Želině

Kdy: pátek 2. června od 18.00

Kde: kostel sv. Vavřince, Želina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Noc kostelů s podtitulem Chvála vody se uskuteční v pátek 2. června mezi 18. a 20. hodinou v kostele sv. Vavřince v Želině. Návštěvníci poznají vodu ve všech skupenstvích, očistnou lázeň, pochopí význam křtu, uvidí zdobení svíce, budou moci absolvovat křestní kvíz či prohlídku kostela. O hudební doplněk se postará flašinet a o překvapení obří bublifuk. Připraveno bude také občerstvení.

Noc kostelů v Blatně



Kdy: pátek 2. června od 19.00

Kde: kostel sv. arch. Michaela, Blatno

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Kostel svatého archanděla Michaela v Blatně na Chomutovsku se připojí k letošní Noci kostelů. Program tam připravují na pátek 2. června od 19 hodin. Vystoupí Komorní orchestr města Chomutova.

Den v pravěku v Chomutově

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 3. června v 10 hodin bude otevřena obnovená stálá expozice Oblastního muzea v Chomutově Pohledy do pravěku. Mapuje pravěký vývoj Chomutovska a Kadaňska od neolitu po dobu římskou. Návštěvníci si mohou prohlédnout na 700 předmětů, mezi nimi přes 200 celých keramických nádob, kamenné nástroje a zbraně, bronzové ozdoby nebo exkluzivní výrobky importované z římských provincií. Zároveň mohou návštěvníci od 10 do 16 hodin před hlavní budovou chomutovského muzea strávit den s Germány a seznámit se s jejich životem před dvěma tisíci lety. Germánští válečníci zde předvedou svou výzbroj a germánské ženy ukázky řemesla. Římský kupec ukáže luxusní výrobky dovážené do barbarské Germánie a přiblíží antickou kuchyni. Návštěvníci si budou moci sami umlít mouku na kamenném žernovu, upéct „chlebové hady“ a ochutnat pravou antickou stravu. Součástí dne v pravěku jsou také dvě módní přehlídky, věnované germánskému a římskému antickému oděvu.

Další podrobnosti najdete na stránkách města.

Den dětí v Měděnci



Kdy: sobota 3. června od 10.30

Kde: zdarma

Za kolik: fotbalové hřiště, Měděnec



Proč přijít: Obec Měděnec zve děti i rodiče na den dětí na místním fotbalovém hřišti. Program nabídne hry a soutěže o sladké odměny, ukázku výcviku psů, ukázku hasičské techniky a opékání buřtů.

Párty ve Františkánu

Kdy: sobota 3. června od 12.00

Kde: Františkánský klášter, Kadaň

Za kolik: 700 korun

Proč přijít: Oblíbená Párty ve Františkánu je opět tady. Na podiu se postupně vystřídají United Flavour (13.00), J.A.R. (15.00), Sto zvířat (16.55), Mňága a Žďorp (18.45), Zooblasters (20.45), Moimir Paplescu and The Nihilists (22.30) a Gaia Mesiah (00.10). Program v zahradě odstartuje program Josefa Rauvolfa na téma Kurt Cobain, a nejen on. Od 14 hodin zahrají Něco něco, pokračovat budou Cybergrounds (16.05), Nauzea Orchestra (17.50), Mucha (19.50) a ve 21.40 si lidé vyslechnou příběh Tomík na cestách: Afrika s tuktukem. Festival nabídne i bubenický workshop, dvůrčí dílnu a mnoho dalších zajímavostí.

Další podrobnosti včetně programu najdete na stránkách partyvefrantiskanu.cz.

Den dětí s dinosaury ve Spořicích



Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: koupaliště, Spořice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Den dětí ve Spořicích se v sobotu 3. června ponese v duchu Dinoo ostrova. Uskuteční se u místního koupaliště a nabídne kromě jiného deset "dinoo" soutěžních stanovišť nebo skákací hrady - podmořský svět, hrad bonbónek, zvířátka a Pepe a Pipi. Nejen děti pobaví maskot dinosaura, chybět nebude malování na obličej a dokonce ani soutěžní zóna. Tam můžeme očekávat terč, závody RC modelů Land Rover, soutěže v basketballu, hula hop a golfup. Odpoledne u koupaliště nabídne také ukázky vojenské techniky a oblíbenou hasičskou pěnu.

Dětský den ve Vysoké Peci

Kdy: neděle 4. června od 14.00

Kde: koupaliště, Vysoká Pec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na koupališti ve Vysoké Peci chystají na nedělní odpoledne 4. června pěkný dětský den. Připraveny budou velké nafukovací atrakce, táborák a buřty k opečení a limonáda. Akci připraví obec ve spolupráci se školou a školkou a Baník Vysoká Pec.

Dětský den na zámečku v Rokli



Kdy: neděle 4. června od 14.00

Kde: zámeček Rokle

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Na klasicistním zámečku Rokle pořádá úřad stejnojmenné obce dětský den. Proběhne v neděli 4. června od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na řádění s Thomasem Lupínem, Anjelinou Dancessimo, hudební skupinou TFC Blues Gin z Divadla Bezevšeho. Budou soutěže, živá hudba, tance. Chybět nebude velká nafukovací atrakce a oblíbené malování na obličej. V 16 hodin dorazí jeden z členů slavné Tlapkové patroly.

Dětský den v Otvicích

Kdy: neděle 4. června od 14.00

Kde: hřiště na návsi, Otvice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětský den na téma Olympijské hry s Obelixem si užijí děti v neděli 4. června v Otvicích. Čeká je tam animační program, malování na obličej a tvoření náramků, od 15.30 ukázky hasičské techniky a řádění v pěně.

MOSTECKO

Pohárovka 2023 na Benediktu

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: Jezero Benedikt, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Benediktu v Mostě proběhne další ročník charitativního závodu v benchpressu a mrtvém tahu. Výtěžek z letošního ročníku poputuje sedmiletému Pavlíkovi.

Mostecký festival vína



Kdy: sobota 3. června od 13.00 do 22.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V Mostě se uskuteční 1. ročník Mosteckého festivalu vína. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci českých a moravských vín, ochutnávky, dobré jídlo a živou hudbu. Mezi 13. a 17. hodinou zahraje Cimbálová muzika Majerán, mezi 17.30 a 18. hodinou proběhne vyhlášení Mezinárodního festivalu kresleného humoru. Od 19.30 do 20.30 bude hrát Crossband a následně od 20.30 do 22.00 DJ Kulda. Vstupné je zdarma, k degustaci je nutné zakoupit festivalovou sklenici za 100 korun.

TEPLICKO

Burza CD a LP v Knaku

Kdy: sobota 3. června od 11.00 do 16.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 50 Kč, doprovod zdarma

Proč přijít: Prodej, nákup i výměna LP, SP i CD. Na místě zájemci najdou několik tisíc titulů od Abby, přes Ivana Mládka až po Sepulturu.

Letní lázeňský koncert - Severka



Kdy: sobota 3. června od 16.30 do 18.00

Kde: Šanovská mušle, Teplice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Severočeská dechovka Severka se zpěvačkou Jitkou Dolejšovou potěší u Mušle v Šanově příznivce tohoto hudebního žánru v rámci letošního cyklu Letních lázeňských koncertů.

ÚSTECKO

Noc kostelů v Hraničáři

Kdy: pátek 2. června od 16.00

Kde: Galerie Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v letošním roce se Galerie Hraničář připojí k oslavám ústecké Noci kostelů, Muzejní a Galerijní noci. Těšte se na bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Příchozí čeká křest nového zinu pro děti Kořínky, koncert mladých talentů ze ZUŠ Evy Randové, komentovaná prohlídka výstavy, zahájení nové umělecké intervence v kavárně a venkovní projekce Forget Heritage. A na závěr vystoupí dj D.Mouse. Akce proběhne v pátek 2. června od 16.00.

Jazzové Církvice



Kdy: pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 16.15

Kde: kostel Panny Marie v Církvicích, Ústecko

Za kolik: vstupné dobrovolné



Proč přijít: Církvice budou žít o víkendu jazzem. V pátek 2. června od 18.00 vystoupí v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie Jazz trio Děčín a na stejném místě v sobotu 3. června od 16.15 zahraje Luděk Havel a jeho hosté. Do Církvic se z Ústí nad Labem dostanete třeba autobusem číslo 17, pojedete až na konečnou. Vstupné na akci je dobrovolné.

Interporta v Ústí: Autorská soutěž i zpívající právník Jahelka

Kdy: pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 15.00

Kde: park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: 0/100 korun

Proč přijít: Letošní Interportu je rozdělena na dvě části - jarní a podzimní. Ta první z nich proběhne v pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 15.00 na scéně U Laguny v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. V pátek vystoupí Blue eyes (18.00), Vojta Kiďák Tomáško (19.00) a Choroši (20.00). V sobotu odpoledne proběhne autorská soutěž pro mladé autory do 35 let, divákům se představí třeba VoHuBa, Monika Sonk trio či Jana a Markéta Hejdovy. Jako hosté vystoupí formace Přelet MS (17.00) , zpívající právník Ivo Jahelka (19.55) či kapela Pacifik (20.55). Interporta navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu Porta, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem. Na páteční program je vstup zdarma, na sobotu přijde lístek na 100 korun. Koupit půjde v pokladně U Laguny.

Další podrobnosti najdete na stránkách interporta.cz.

Den dětí v ústecké zoo



Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: zoo v Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun



Proč přijít: Den dětí v ústecké zoo se uskuteční v sobotu 3. června od 9.00. Děti se mohou těšit na skákací hrad, výtvarné dílničky, soutěže a hry, malování na obličej, pohádku v podání Sváťova dividla. Představí se také Bytové dekorace Art&Deco by TSD s ručně malovanými výrobky jako jsou plecháčky, keramické hrnky, polštářky, bloky. V 10.45 proběhne slavností představení samičky hrošíka liberijského, kterou návštěvníci uvidí ve spodní části zoo (bývalý výběh a expozici pro tapíra). Kromě běžného občerstvení Savanka, Pueblo, Kukang, Zebu Bar bude k mání řada stánků se sladkými i slanými dobrotami - trdelník, palačinky, vafle, rolovaná, klasická či kuličková zmrzlina, domácí langoše a churros. Součástí dne je akce společnosti Elektrowin S vysloužilci do zoo. Každý, kdo přinese nefunkční elektrospotřebič, tak obdrží volňáska pro dítě.

DĚČÍNSKO

Labský streetballový pohár

Kdy: sobota 3. června od 12.00 do 18.00

Kde: parkoviště u městské knihovny, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci čtvrtého víkendu městských slavností se na nábřeží v Děčíně utkají už po 28. streetballisté. Na Labský streetballový pohár se každoročně sjíždí přibližně stovka týmů z celé republiky i ze zahraničí. Kromě zápasů se můžete těšit na dovednostní soutěže i bohatý doprovodný program.

Běláskové klání v podzámčí



Kdy: sobota 3. června od 14.00 do 17.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Běláskové klání v rámci slavností proběhne tentokrát u rogala na nábřeží. Rodiny s dětmi se stejně jako každý rok mohou těšit na sportovní odpoledne plné her a soutěží.