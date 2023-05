Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Litoměřicku a Podřipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

LITOMĚŘICKO

Májový koncert v Třebívlicích a Solanech

Kdy: pátek 26. května od 17.00

Kde: kostely v Třebívlicích a Solanech

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Třebívlický smíšený pěvecký sbor a dětský sbor Granátek zvou příznivce na dva májové koncerty. První se uskuteční v pátek 26. května od 17 hodin v kostele sv. Václava v Třebívlicích, druhý v neděli 4. června od 15 hodin v kostele sv. Martina v Solanech.

Festival Ve dvoře Terezín



Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Domov se zvláštním režimem v Terezíně

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Worshopy, divadlo, koncerty, tanec. To a ještě víc nabídne v sobotu 27. května Festival nejen osob se zdravotním postižením Ve dvoře v terezínském domově se zvláštním režimem. Začátek programu je v 10 hodin, různá vystoupení budou probíhat až do 19 hodin. Připraveny budou výtvarné dílny, malování na plátěné tašky či točení na keramickém kruhu. Návštěvníci uvidí ukázky airsoftu, budou si moci odpočinout v čajovně, kavárně či palačinkárně, chybět nebude ani prodejní výstava obrazů a výrobků klientů domova.



Podrobný program a další informace najdete na stránkách Domova Terezín.

480 let vesničky Teplá

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Teplá u Třebenic

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vesnička Teplá u Třebenic oslaví v sobotu 27. května 480. narozeniny. Oslava začne v 10 hodin, v 15 hodin proběhne poutní mše v místní kapličce a ve 20 hodin odstartuje zábava v penzionu Klášter.

Charitativní běh v Lovosicích



Kdy: sobota 27. května od 13:00

Kde: Lesopark Osmička

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Studenti Gymnázia Lovosice připravili druhý ročník charitativního Běhu za…? Uskuteční se v Lesoparku Osmička v sobotu 27. května. Registrace do běhu pro děti i dospělé proběhne od 13.00 do 13.55. Těšit se můžeme také na hudební vystoupení, worshop pro děti a občerstvení.

Dětský den v Hrdlech

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: hřiště v Hrdlech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na hřišti v Hrdlech se v sobotu 27. května uskuteční dětský den. Na děti čekají limonáda, hasičská pěna, malování na obličej, tetování na tělo, přelet letadla s bonbóny, nafukovací skákací atrakce a soutěže o ceny. V nabídce bude také svezení na ponících. Akcí bude provázet moderátor PepaŠ a od 17 hodin zahraje rodičům i dětem kapela Březno band.

Dětský den v Budyni



Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: nádvoří Vodního hradu, Budyně n. O.

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Sobotní dětský den v Budyni nad Ohří nabídne na nádvoří Vodního hradu pestrý program. Děti si užijí soutěže, skákací hrad, malý řetízkový kolotoč, trampolínky, dětský koutek, aquazorbing, malování na obličej i občerstvení a cukrovou vatu. Pokud bude příznivé počasí, hasiči vytvoří oblíbenou pěnu.

Letní kino Ostrov Litoměřice

Kdy: sobota 27. května od 15.00

Kde: Letní kino Ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní kino Ostrov Litoměřice zve v sobotu 27. května na tradiční rodinný program k zahájení promítací sezony. Návštěvníkům nabídne minitrh místních neziskových organizací, koncert seniorské skupiny Druhý dech (16.00), výtvarné a jiné tvořivé dílny, divadelní představení Kozí kraviny (16.30), ping pong a jógu pod širým nebem, relaxační zónu, vystoupení písničkáře Rosti Čurdy (17.30), koncert Anarkuss (USA, Německo, 18.00) a nakonec ve 21.30 první promítání sezony - filmu Marty Ferencové Přání k narozeninám.

Kácení májky v Řepnici



Kdy: sobota 27. května od 17.00

Kde: U Špeluňkářů, Řepnice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Májka zdravila všechny, jenž mířili do Řepnice, téměř celý měsíc. Nyní je na čase jí za to poděkovat a pokácet ji. Sobotní program začne v 17 hodin, samotné kácení máje, dražba májek a tombola přijde v 18 hodin. V tombole bude moci zkusit štěstí každý, kdo do ní sám něco věnuje.

Folk a víno v Třebenicích

Kdy: neděle 28. května od 16.00

Kde: Muzeum českého granátu Třebenice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Muzeum českého granátu v Třebenicích bude v neděli 28. května hostit koncert folkové hudební skupiny Honza Brož & Devítka. Akce bude spojená s ochutnávkou vína.

LOUNSKO

Vodník v Oboře

Kdy: pátek 26. května od 16.00

Kde: Obora u Loun

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: V Oboře u Loun proběhne další ročník legendárního dětského dne Vodník. Tentokrát už v pátek. Dětský den začne v 16 hodin, vodníci přijedou v 18 hodin. Akce místních dobrovolných hasičů a obce bude opět spojena s večerní zábavou. Na té od 20 hodin zahraje kalepa Aliance rock.

XII. Lounská Muzejní noc



Kdy: pátek 26. května od 17.00

Kde: dům Sokolů z Mor, Louny

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Louny opět prožijí Muzejní noc, tentokrát na téma Železnice. Slavnostní zahájení se odehraje v 17 hodin na dvoře oblastního muzea, kde budou následovat komentované prohlídky expozic. Ve stejný čas se otevře také Muzeum Zkamenělý les v baště u Minigolfu. Tam si lidé budou moci prohlédnout vystavené araukarity a v 19.30 hodin vyslechnout komentář Bořka Zasadila. Výstavu Krása a přednášku o architektovi Janu Kotěrovi připravila Galerie B. Rejta. Tam se ve 21 hodin chystá i venkovní videoprojekce. Malá pátrací hra pro děti odstartuje v 18 hodin v lounské knihovně, loutkové divadlo nabídne prohlídku unikátního objektu a od 18 hodin pohádku Věž tam spadla. Mezi 17. a 20. hodinou bude přístupná věž kostela sv. Mikuláše.



Program najdete na stránkách muzea.

Antikotel v Lounech

Kdy: pátek 26. a sobota 27. května

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: 200/150 korun

Proč přijít: Lounská stromovka bude o víkendu hostit 19. ročník hudební přehlídky převážně místních kapel s názvem Antikotel. Na dvou podiích postupně vystoupí 17 kapel, mezi nimi například A Bag of Potatoes, Beruška, Fetus in Fetu, Furt Rovně, Pan Demos, Paralet a další. Jako host potěší Laura a její tygři. Sobotní program zakončí vybrají DJ's. Antikotel je festivalem pro celou rodinu, část sobotního dne bude už tradičně věnována dětem. Dětská část festivalu Antikotlík letos nese název Cesta za pokladem Roalda Dahla.

Zdroj: Youtube

Další podrobnosti a program najdete na stránkách akce.

Tak bavil Antikotel loni:

Varhanní benefiční koncert v Liběšicích



Kdy: pátek 26. května od 19.00

Kde: kostel v Liběšicích

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Kostel v Liběšicích bude v pátek 26. května hostit varhanní benefiční koncert se sólisty. Zazní varhanní skladby a také sólové skladby - Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie, Biblické písně i dojemná árie Měsíčku na nebi z Rusalky, nádherná skladba Vltava z cyklu Má vlast od B. Smetany, slavná Summertime od G. Gershwina, oblíbený vokál Tenkrát na Západě a sólo Gabriel's oboe od E. Morricone a další krásné melodie v podání významné sopranistky našich i zahraničních pódií Michaely Katrákové, sólo trumpetisty a lounského rodáka Karla Vencoura ze Severočeské filharmonie Teplice a vynikajícího klavíristy Jiřího Knotte. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří opravy kostelů ve Velké Černoci a v Liběšicích.

Odhalení laviček rodákům z RAF

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Park letců RAF, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Louny zve na slavnostní odhalení laviček věnovaných místním rodákům, příslušníkům RAF. Akce se uskuteční v Parku letců RAF v ulici Svatopluka Čecha, nedaleko železničního přejezdu do "Ameriky".

Neolitica v archeoskanzenu



Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Archeologický skanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Velké setkání v době kamenné - neolit a všechno co k němu patří. Ukázky řemesel a technologií, výbavy a výzbroje, hudba, jídlo, boj, umění, archeologické přednášky a experimenty, bohatý doprovodný program pro malé i velké. To vše nabídne Neolitica v Archeologickém skanzenu Březno u Loun. V neděli od 18 hodin se bude v klubu Za Zdí v Lounech promítat archeologicko-hudební metadokument Praotec Rho-Gho - šamanova cesta tam a zpět.

Dovalte na Vale

Kdy: sobota 27. května od 11.00

Kde: ulice Na Valích, Louny

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Lounské podniky od Merlotu přes dePresso, Woolies až po Infinity a některé další spojily své síly a připravily další akci Dovalte na Vale. Kromě nabídky jídla a pití bude i program: u Infinity mažoretky Slunečnice (16.00), Dj By Rumix (18.00), Eduard Rovenský (20.00), u Moaku Mustafo (11.00), Dj Kopy (19.00), u dePressa Mariachi di Praga (15.00), Los Amigos (18.00), u divadla bubeníci Superkuse (11.00). Také maskoti a skákací hrad.

Tak vypadala akce v Lounech loni:

Barevný Žatec



Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Máte chuť na španělské či indonéské dobroty? Zajímá vás, jakou specialitu nabídne maďarská nebo švýcarská kuchyně? A jaký kulturní program může bavit lidi z Vietnamu či Mongolska? Nejen na tyto otázky odpoví Barevný Žatec, akce, jež proběhne v sobotu 27. května na náměstí Svobody. Představí se národnosti, které dlouhodobě ve městě žijí. Setkání u dobrého jídla, hudby a další zábavy má pomoci k propojení různých národnostních skupin, které dosud neviděly k setkávání důvod – ale nyní jej mohou objevit. Degustace budo probíhat od 13 do 20 hodin, dílničky pro děti od 14 do 17 hodin. Kulturní program nabídne vystoupení Tam Tam Orchestra s brazilskými tanečnicemi (13.25), představení jednotlivých komunit a vystoupení ZUŠ Žatec (14.10), Voila! (16.05), Terne Čhave (17.30) a Zeppelinians (19.00).

Staročeské máje v Holedeči

Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: Holedeč

Za kolik: zdarma/120 korun

Proč přijít: Holedeč bude v sobotu 27. května žít akcí Staročeské máje. Ve 13 hodin vyrazí průvod obcí, v 17 hodin se bude tančit Staročeská beseda. O půlhodinu později dojde na kácení máje. Večer od 20 hodin nebude chybět májová zábava, na kterou je vstupné 120 korun. K tanci a poslechu zahraje kapela Sortiment.

Staročeské máje v Cítolibech



Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: u hasičské zbrojnice, Cítoliby

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V Cítolibech připravili na sobotu 27. května po poledni Staročeské máje. Program se odehraje před místní hasičskou zbrojnicí.

Májová zábava ve Vroutku

Kdy: sobota 27. května od 20.00

Kde: Kulturní dům Vroutek

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Tanec, dobrá zábava, navíc dražba dortu a půlnoční překvapení. To vše čeká na hosty májové zábavy v kulturním domě ve Vroutku v sobotu 27. května. K tanci a poslechu zahrají Chilli Band a dechový orchestr Veselí muzikanti.

Rybářské závody v Dobroměřicích



Kdy: neděle 28. května od 9.00

Kde: rybníček v Dobroměřicích

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Rybářský spolek Dobroměřice připravuje na neděli 28. května rybářské závody pro děti. Konat se budou od 9 do 11 hodin na rybníku pod kostelem.

Májový den s koňmi v Krásném Dvoře

Kdy: neděle 28. května od 10.00

Kde: zámek Krásný Dvůr

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Státní zámek Krásný Dvůr zve v neděli 28. května na Májový den se zámeckými koňmi Kačenkou, Cipískem a Jasněnkou. Pro malé návštěvníky bude připraveno mnoho aktivit - povozí se v sedle, zkusí si řídit pomocí opratí nebo skákat přes překážky. Na své si přijdou také milovníci Hobby Horse. Kromě soutěží, hádanek a kvízů budou připravené také rozmanité dílničky.

CHOMUTOVSKO

Květenles v Chomutově

Kdy: pátek 26. a sobota 27. května

Kde: stadion u Městského parku, Chomutov

Za kolik: 700/450 korun

Proč přijít: Chinaski, Ewa Farna nebo Jelen. To jsou patrně největší taháky letošního chomutovského festivalu Květenles. Proběhne v pátek 26. května a v sobotu 27. května na stadionu u Městského parku. V pátek program odstartuje v 15 hodin a kromě večerních Chinaski nabídne The Wishlist, Lucii revival, Fat Bat a další. Sobota začne ve 13.35 hodin vystoupením Fusion Factory. Poté vystoupí Smokers, Experipent nebo Divná Bára. A večer zmíněná Ewa Farna.

Podrobný program najde na stránce akce.

Tak bavil festival loni:

Rodinné vandrování v Kalku



Kdy: sobota 27. května od 9.00

Kde: hřiště v Jindřichově Vsi

Za kolik: 50/0 korun



Proč přijít: Obec Kalek, Piráti Chomutov, SDH Kalek a Lesy ČR zvou na sobotu 27. května na Rodinné vandrování. Vycházka nabídne trasy o délkách 13, 9 a pro děti 4 kilometry. Prezentace proběhne mezi 9. a 11. hodinou na hřišti v Jindřichově Vsi. Součástí akce bude autogramiáda hokejistů, přítomný bude i Picaroon, děti si užijí zábavný program a dospělí hudbu Čtvrté cenové.

Narozeniny Maxipsa Fíka v Kadani

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte oslavit narozeniny oblíbeného chlupáče Maxipsa Fíka. Program se uskuteční v sobotu 27. května na nábřeží v Kadani, které nese jméno této večerníčkové postavičky. Děti budou moci po celý den soutěžit o zajímavé ceny.

Tak oslavili Fíkovy narozeniny v roce 2018:

Revival fest ve Spořicích



Kdy: sobota 27. května od 17.00

Kde: areál u koupaliště, Spořice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Festival revivalových skupin se chystá na sobotu 27. května ve Spořicích. Spořice revival fest nabídne postupně vystoupení Tuby - Buty revival (17.00), Olympic revival (19.00) a Ozzy Osbourne revival Praha (21.00).

Pohádkový les na Červeném Hrádku

Kdy: neděle 28. května od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: DDM Jirkov uspořádá v neděli 28. května akci s názvem Pohádkový les. Děti se u zámku Červený Hrádek potkají s různými postavičkami z celkem 14 známých pohádek. Budou soutěže s Mimoni, Spidermanem i princeznami z Ledového království.

MOSTECKO

Den magistra Kelleyho

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Oblastním muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pobaví velké i malé. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní program, zahrnující pohádku Divadla rozmanitostí, historický program - (kejklíř HOP, historický šerm, praporečnická show, středověká hudba, rytířský turnaj pro děti, scénka s Kelleym a jeho dcerou Vestonií), sokolníka a jeho ukázky dravých ptáků, stánky s občerstvením a drobnými předměty, malování hennou, lezeckou stěnu a bungee running, projížďky na koních, alchymistické pokusy se suchým ledem.

Sportovní dětský den na Matyldě



Kdy: neděle 28. května od 9.00

Kde: Matylda Most

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Oslavíte den dětí stejně a přeci trochu jinak. Všichni i dospělí jsou něčími dětmi, proto tento den bude i pro dospělé. Alespoň tak to píší pořadatelé. Vše vypukne na Matyldě v neděli v 9 hodin. Cvičení pod vedením trenérů, vyzkoušení pár překážek ze soutěže Sparťan kids, soutěže o startovné na opravdové závody. Podobně to pak budou mít i dospělí. Akce bude po celý den, je ale potřeba se registrovat. Zakončení celého Sparťanského dne se počítá v 17. hodin.

TEPLICKO

Lázeňská v Teplicích

Kdy: po celý víkend

Kde: centrum Teplic

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O víkendu se centrum Teplic naplní desetitisíci návštěvníky, pro které město Teplice ve spolupráci s lázněmi a partnery z řad sponzorů připravilo bohatý program. Nebudou chybět ani pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Několik hudebních pódií po městě a v sobotu večer velký ohňostroj.

Den dětí v Kostomlatech



Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: hřiště Kostomlaty

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Bude to zábava především pro děti. Na fotbalovém hřišti v Kostomlatech připravili dětský den. Na programu je vystoupení mažoretek, projížďky na koních, bude pěna od hasičů pro děti, také skákací hrad, malování na obličej. Vítány jsou masky na téma Večerníček.

ÚSTECKO

Hiphop v podání PSH v Národním domě v Ústí

Kdy: pátek 26. května od 20.30

Kde: Národním dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 350/400 korun

Proč přijít: PSH! Kdo by neznal Vladimíra 518, Oriona a Dj Mike Trafika? Co bude až nebude rap? Co bude až nebude PSH? PSH jsou jistotou a také definicí českého hiphopu, kterému udávají tvář už od začátku 90. let minulého století. Pod názvem Peneři Strýčka Homeboye se jejich založení datuje cca k roku 1991, kdy Orion píše první texty a o pár let později už je nahrává do instrumentálů od kamaráda ze sídliště, Shitnesse. Legendární PSH můžete vidět a slyšet v ústeckém Národním domě v pátek 26. května od 20.30. Lístek v předprodeji přijde na 350 korun, na místě pak zaplatíte 400 korun.

Košt hraběte Chotka na zámku Velké Březno



Kdy: sobota 27. května od 9.00 do 17.00

Kde: Zámek Velké Březno u Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun



Proč přijít: Na nejstarší vinařské akci v severních Čechách s názvem Košt hraběte Chotka budete moci i letos v prostředí zámku Velké Březno ochutnat množství výtečných vín pocházejících z vybraných sklepů, které lze i na místě zakoupit. Akce se uskuteční v sobotu 27. května od 9.00 do 17.00, lístek přijde na 300 korun. Prohlídky zámku se konají každou celou hodinu od 10:00 do 17:00, průvodce si návštěvníky vyzvedává u zámecké brány.

Family festival láká na Pártlovou, Debbi a Lipo

Kdy: sobota 27. května od 12.00

Kde: Letní kino, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdo se rád baví, tak by neměl chybět na Family festivalu, který se uskuteční v sobotu 27. května od 12.00 v ústeckém Letním kině. Jde o druhý ročník akce a bavit se bude celá rodina. Těšte se na Martinu Pártlová s kapelou, Lipo, Debbi nebo Celest&Charles. Doprovodný program bude pro děti i dospělé. Stánky nabídnou langoše, burgery, Belgické hranolky, africké speciality či pražené červíky. K mání bude pivo, limo, zmrzlina a káva. Vstup je zdarma.

Centrum Ústí bude patřit běhání



Kdy: sobota 27. května od 9.00

Kde: u OC Forum Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Nenechte si ujít 12. sezónu běžeckého seriálu ČEZ RunTour v Ústí nad Labem. Start ústeckého běhu je v sobotu 27. května od 9.00 na Kostelním náměstí před OC Forum. Na běžce čekají trasy dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů, nově i štafety a pro děti běhy na 500 nebo 1000 metrů. Startovné se pohybuje od 300 korun.

Festival Mezi dvorci na Střekově roztančí Mňága & Žďorp

Kdy: sobota 27. května od 12.00

Kde: u Činoherního studia, Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Tradiční hudební a divadelní zábava obsadí v sobotu 27. května od 12 do 22 hodin prostor střekovského parku naproti Činohernímu studiu u sochy T. G. Masaryka. Festival Mezi dvorci pořádají herec Činoheráku Jan Plouhar i Petr Barančík. Těšit se můžete na kapelu Mňága & Žďorp, The Schmelz či Pavlu Gajdošíkovou s formací Malé Počkáto. Vstupné je dobrovolné.

DĚČÍNSKO

Jízda na pohodu

Kdy: sobota 27. května od 10.30 do 17.00

Kde: Masarykovo náměstí, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Děčíně pokračují třetím víkendem městské slavnosti. V sobotu se milovníci veteránů mohou těšit na Jízdu na pohodu, tradiční závod historických vozidel, který odstartuje na Masarykově náměstí a účastníky po 88kilometrové trase provede Českým Švýcarskem. Návrat závodníků se plánuje průběžně od 13.30 a vyhlášení proběhne mezi 15.30-16.00. Po celý den bude na náměstí k vidění několik veteránů.

Den plný her



Kdy: neděle 28. května od 14.00 do 17.00

Kde: Hřiště za zimním stadionem, Děčín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Den plný her je oblíbenou akcí pro rodiny s dětmi v rámci děčínských slavností. Na hřišti si děti užijí různé aktivity včetně jízdy na koníkovi, malování na obličej či skákacího hradu.