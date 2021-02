Vydejte se k Víťově rozhledně, zaujme i v zimě

KDY: Kdykoliv

KDE: Poblíž obce Náčkovice

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud máte rádi pohled na zasněženou krajinu, udělejte si výlet do Českého středohoří, kde se nachází Víťova rozhledna.Víťova rozhledna se nachází nad osadou Náčkovice na hranici Litoměřicka a Děčínska. Unikátní stavba vznikla během podzimu roku 2003 a jejím architektem je Martin Gabriel. První turisté se na tuto rozhlednu dostali v dubnu 2004. Oficiální slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2004.

Rozhledna je ve spodní části obezděna přírodním kamením. Nachází se na ní ochoz s osmi okny. Z nich je výhled na České středohoří, Krušné hory, Lužické hory, Krkonoše, Děčínský Sněžník, Ještěd, Ralsko, Bezděz či Říp nebo Sedlo. Přímo na rozhlednu se nedostanete, je totiž zavřená.

V současné době je poněkud komplikované se dostat k rozhledně, neboť cesta je pokrytá vrstvou sněhu a snadno se může stát, že se propadnete sněhovou pokrývkou . Pokud se k vyhlídce dostanete, výhled stojí za to.

Udělejte si výlet na Kamýk

KDY: Kdykoliv

KDE: Kamýk

ZA KOLIK: Zdarma



U obce Kamýk nedaleko Litoměřic se nachází zřícenina hradu. Ze zalesněného úpatí kopce vyčnívá velmi zajímavý skalnatý vrchol. Na něm je zřícenina bývalého gotického hradu. Je celoročně přístupná, vede na ni modrá turistická značka. Výstup na nejvyšší skálu není ovšem příliš bezpečný. Z vrcholku je jedinečný výhled na okolí.

Absolvujte túru na Mostnou horu

KDY: Kdykoliv

KDE: Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Pohodlná procházka začíná v centru Litoměřic v příměstském lesoparku. Zhruba po dvaceti minutách chůze se dostanete z centra na zalesněnou vyvýšeninu, které se říká Mostná hora nebo Mostka. Své jméno získala kvůli těžbě dřeva z jejích svahů. Toto dřevo využili dělníci v osmnáctém století na stavbu litoměřického barokního mostu přes Labe.

Přečtěte si knihu 33 let v lihu

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 292 Kč



Tato, již druhá autorova humorná kniha, by neměla být oslavou alkoholismu, ale výpovědí o soužití člověka s démonem, zvaným alkohol. Psát o alkoholu není nic nového. Nejvíc mě zaujala kniha Dějiny alkoholismu. Tam je to myslím všechno tak, jak alkoholismus vypadá ve všech svých podobách. Ovšem je to kniha napsaná lékařem, který, ačkoliv knihu napsal velmi podrobně, se všemi lékařskými poznatky a výzkumy, sám alkoholikem nebyl. Tudíž nemohl sám zažít na své kůži to, co skutečný alkoholismus je. Samozřejmě si říkáte, tak proč to psal, když to sám nevyzkoušel. Ale myslím si, že kdyby to vyzkoušel se vším všudy, tak by asi žádnou takovou vědeckou knihu nenapsal. Já sám bych se do psaní knihy o alkoholu nikdy nepouštěl, protože jsem si myslel, že u mě jde o zcela normální zábavu, že to dělá v tomto národě každý. Ale když jsem si jednou přečetl článek od jakéhosi herce a ten tam popisoval jak strašlivě pil pár let svého života, řekl jsem si: „Co tohleto je?“ Vždyť ve srovnání s tím, co jsem pil já, je to, jako když kolibřík usrkává, a on si myslel, že pije.Tak jsem se do toho psaní pustil, a posuďte sami."Píše v úvodu své knihy autor, dnes zapřísáhlý abstinent.

Podívejte se na seriál K jezeru

KDY: Kdykolov

KDE: Internet

ZA KOLIK: Předplatné od 199 Kč/měsíč



Na platformě Netflix můžete sledovat zajímavý seriál K jezeru. Jedná se o sci-fi seriál o děsivé epidemii, která může zničit celou civiliziaci, ve které bojuje několik lidí o holé životy. V brutálních podmínkách nemí místo pro lásku ani lidskost. Jde o jediné – přežít.

Poslechněte si podcast s Liborem Boučkem

KDY: Kdykoliv

KDE: Interner

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud vás baví podcasty, můžete si poslechnout zajímavý podcast Martina Klesnila a Patrika Fialy. Jedním z jejich posledních hostů U Kulatého stolu byl moderátor Libor Bouček. Zkušený moderátor poodkryl zákulisí moderování a hovořil také o tom, zda zvažuje vlastní show.

Zahrajte si hru Duch!

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 339 Kč



Bleskurychlá postřehová hra pro 2 - 8 hráčů. Myš! Kniha! Křeslo! Láhev! Duch! Ve hře je 5 různých dřevěných předmětů - bílý duch, zelená láhev, modrá kniha, červené křeslo a šedá myš. Na kartách jsou obrázky těchto předmětů, ovšem ne vždy ve správných barvách.Hra obsahuje 2 varianty - jednodušší a náročnější. Příklad: Na kartě je modrý duch a červená myš. Ve hře žádný modrý duch, ani červená myš nejsou. Cílem je tedy vzít (zelenou) láhev, protože na kartě není zobrazena ani láhev, ani zelená barva.