Ztraceni v ráji

KDY: Kdy: pátek 19. listopadu

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun

Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela schopen postavit svému dominantnímu otci. Pro něj je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost a jediné, na čem mu záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen naopak v Praze provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a nakonec to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit.

Knihovna pořádá zajímavou akci

KDY: sobota 20. listopadu od 13 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 100 korun



Pod vedením lektora Marka Rubce vymyslíte a nakreslíte vlastní komiksovou postavu. V rámci workshopu Loď Tajemství se ve zkratce seznámíte s typologií a charakterem komiksových postav a s možnostmi komiksového média. Výsledkem bude kresba vlastní originální postavy a krátký komiks s ní s možností vytvoření malého komiksového zinu. Na akci je nutná registrace na adrese: rezervace@knihovnalitomerice.cz, vstupné je 100 korun.

Zajděte do kina na film Duna

KDY: Neděle 21. Listopadu od 19 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Koncet B. B. Kinga v LovoCafé

KDY: Sobota 20. listopadu od 19 hodin

KDE: LovoCafé, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma



Pokud máte rádi hudbu, můžete se v sobotu od 19 hodin přijít podívat do LovoCafé. Bude se zde promítat koncet B. B. Kinga z Montreaux, kde koncertoval v roce 1993. Vstup je zdarma, rezervace míst na telefonním čísle 773 067 361.

Italský večer v Roudnici

KDY: Sobota 20. listopadu od 19:30

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 300 korun předprodej, 320 korun na místě

Tematický večer s italskými interprety, hudbou i italským jídlem. Přeneste se s námi do slunné Itálie. Zpěvák Davide Mattioli, člen skupiny DAMICHI, vás rozpálí italskými melodiemi. Bohatý raut z italských specialit zase potěší chuťové pohárky.