Navštivte sobotní keramickou dílnu KDY: Sobota 2. října od 9 do 11 hodin KDE: DDM Rozmarýn, Litoměřice ZA KOLIK: 150/100 korun

Zajímavá výstava se koná na hradě KDY: pátek 1. října – pátek 29. října KDE: Hrad, Litoměřice ZA KOLIK: zdarma Přijďte se podívat do Litoměřic do hradu na výstavu Středohoří a jiné v obrazech a kresbách Václava Lepičovského. Jedná se o výstavu obrazů a kreseb s tématy krajiny, portrétů městských i interiérových zátiší, olejomalby inspirované především krásou Českého středohoří. Vstupné se neplatí.

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné práce a letos jí můžete vidět v Jiráskových sadech od 1. do 8. října. Tentokrát pod názvem Život v bavlně. Způsob pěstování bavlny i celý svět oblékání a módy potřebuje změnu. Stojí totiž na drancování přírody a zneužívání pěstitelů i zaměstnanců textilních továren. Pomocí nové výstavy Život v bavlně můžete nahlédnout do života pěstitelů a společně s námi se zamyslet nad možnostmi udržitelnější produkce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.