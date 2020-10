Den architektury

KDY: Neděle 4. října od 14 hodin

KDE: Oblastní muzeum Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích se příští neděli 4. října připojí k letošnímu Dni architektury. U této příležitosti chystá komentovanou vycházku Litoměřická Ringstraße. Zaměří se na ulici Na Valech, která patří mezi významné komunikační tepny města. Ulice zahrnuje významné školní, armádní, soudní nebo administrativní budovy. Po vzoru jiných evropských měst je tato ulice někdy nazývána litoměřickou „Ringstraße“. Exkurzi povede kurátor muzea Jan Peer. Sraz je ve 14 hodin na parkovišti u hradeb v ulici Na Valech.

The OUBR - Rock music party

KDY: Sobota 3. října od 20 hodin

KDE: Sál Koruna, Roudnice nad Labem



Rock and roll, Rock, Big Beat, Blues. To jsou žánry, které lidé uslyší na The OUBR Rock music party v Sále Koruna v Roudnici nad Labem. Hosty budou Klára a DJ Emanuel Wurm.

Výstava na stromech

KDY: Od 3. do 10. října

KDE: Štětí



Do Štětí míří Výstava na stromech, celostátní happening na podporu důstojné práce, který připraví Zdravé město a MA21. Akce se koná každoročně v říjnu v rámci Týdne důstojné práce. Letos se uskuteční v týdnu od 3. do 10. října šestý ročník akce zaměřený na budoucnost práce. Výstavu zahájí v sobotu od 13 hodin Férový piknik, pokud to umožní opatření proti šíření koronaviru. S sebou si lidé mohou vzít vlastní dobroty připravené z fairtradových surovin v kombinaci s lokální surovinou.

Josefínské slavnosti

KDY: Od 9. do 10. října

KDE: Pevnost Terezín



Tradiční oslavy založení města Terezína se zaměřením na jeho vojenskou historii. Přesuňte se v čase do období, které znáte z pohádky S čerty nejsou žerty. Uvidíte vojenské přehlídky, ale i ukázky vojenského výcviku, velkolepou denní bitvu a fascinující noční bitvu. V pátek se můžete těšit na večerní průvod městem. V sobotu na pestrý doprovodný program i rozličné ukázky a představení.

Run For Fun 2020

KDY: Neděle 4. října od 9.30 hodin

KDE: Dušníky



5. ročník běhu pro radost na podporu Mateřské školy Dušníky bude! Aktuálně mateřské škole nejvíce chybí školní zahrada, místo vzdělávání, sportu a odpočinku. Její současný stav je z hlediska zajištění bezpečnosti dětí nevyhovující. RUN4FUN2020 má pomoci s nákladnou rekonstrukcí školní zahrady. Každý závodník se musí registrovat online ZDE a to kdykoli před závodem. V den závodu si každý závodník musí vyzvednout startovní číslo a zaplatit startovné. Pro dětské závodníky a chodce budou vydávána čísla od 8.00 do 9.15. Pro závodníky na 5 a 7 km od 8.00 do 11.15. Startovné činí od 80 do 200 Kč dle kategorií.

Upozornění: S ohledem na aktuální situaci některé akce mohou být přesunuty nebo zrušeny.