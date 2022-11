Keramika rozvíjí fantazii a kreativitu. Učí vztahu k materiálu, zdokonaluje vnímání prostoru a konstruktivní myšlení. Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé. Máte nápady a nemáte kde je realizovat? Nebo se chcete jen odreagovat a vyzkoušet si něco nového? Pak je tento kurz přesně pro vás. Akce probíhá od 17 do 19:30 a cena je 400 korun pro dospělého a 200 korun pro dítě.

Koncert filmové hudby 2022

KDY: Sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 480 korun



Smyčce Pražského filmového orchestru během svých podzimních zastávek zavítají také do litoměřického kina Máj. Právě v Litoměřicích se v roce 2020 těsně před nucenou kulturní stopkou těšily vřelému přijetí. Od té doby se již repertoár orchestru znatelně rozšířil. Můžete se tak těšit na své oblíbené tituly, které budou, společně s dalšími, leckdy i vzácnými, kusy tvořit skvělý program, ve kterém si bezpochyby každý najde to své. Žánrové omezení orchestr nezná a tak se kromě titulů jako jsou Piráti z Karibiku, Star Wars či Game of Thrones budete moci zaposlouchat do témat z Alenky v Říši divů, Návratu do budoucnosti nebo filmového muzikálu Kráska a Zvíře. Nicméně tentokrát nebudou mít prostor jen filmy, ale i několik populárních a rockových písní. Jmenujme například Stairway to Heaven (Led Zeppelin), Here Comes The Sun (The Beatles) či Bittersweet Symphony (The Verve). To a mnohem více v poutavém propojení smyčcového orchestru, klavíru a bicích nástrojů.

Vyrobte si lampion

KDY: Sobota 19. listopadu od 15 hodin

KDE: Lovo Café, Lovosice

Vyrobte si lampion a přijďte na lampionový průvod od 17 hodin na Václavské náměstí. Tvořivou dílnu pořádá lovosická knihovna.

Dětský biograf: Raya a drak

KDY: Neděle 20. listopadu od 10:30

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Lovo Café v neděli promítá pro děti animovaný film Raya a drak. Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během své cesty však zjistí, že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i důvěry.

Koncert při svíčkách

KDY: Neděle 20. listopadu od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Václava, Lovosice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Pokud máte rádi hudbu v netradičním prostředí, můžete se vypravit v neděli do lovosického kostela sv. Václava. Od 18 hodin zde vystoupí učitelé a přátelé ZUŠ Lovosice.

Šansony v café Ve městě

KDY: Sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Café Ve městě, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 350 korun v předprodeji, 400 korun na místě



Večer šansonů se sklenkou vína! Přijďte si oddychnout po náročném týdnu a zaposlouchat se do zvuků melodických šansonů. Začátek je v 19 hodin, vstup bude umožněn 15 minut před představením. Welcome drink v ceně. Vstupenky k zakoupení v café Ve městě.