Do Brozan zavítá skupina Olympic

KDY: sobota 19. června od 20 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Brozany

ZA KOLIK: 390 Kč

Želva, Slzy tvý mámy šedivý, Jasná zpráva nebo Osmý den. Tyto a desítky dalších hitů má na svém kontě legendární kapela Olympic v čele s Petrem Jandou, která je stálicí na poli české pop-music již téměř 60 let. Olympic se po nucené covidové pauze vydává opět na turné, v rámci kterého zavítá i do Brozan nad Ohří nedaleko Litoměřic. Koncert u příležitosti oslav 100 let fotbalu se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 20 hodin na fotbalovém hřišti s umělou trávou u Doksanské ulice. Vstup do areálu od 18 hod.

Litoměřická muzejní noc

KDY: pátek 18. – sobota 19. června

KDE: podloubí na Dlouhé ulici před domem čp. 173/5

ZA KOLIK: zdarma



Po roční odmlce proběhne Litoměřická muzejní noc. Letošní ročník má následující program:

17.00–17.30, 17.30–18.00, 18.00–18.30, 18.30–19.00 Jak se muzeum ukládá ke spánkuVýtvarná dílna pro děti. Kam zmizely všechny cenné předměty z muzea? Co se s nimi děje, když se muzeum zavře? Jeden sbírkový předmět si budete moci odnést.

17.00–19.00 Jak muzeum již neuvidíte – prostřednictvím fotografií zavzpomínáme na starou expozici (videoprezentaci lze zhlédnout kdykoliv mezi 17. a 19. h)

19.10–19.20 Jak se bourá muzeum – krátký dokument o zániku staré expozice a přípravě historické budovy k celkové rekonstrukci

19.30–20.30 „Stavebně-historický průzkum domu č. p. 171 – staré radnice“ – beseda s Mgr. Miroslavem Novým a Mgr. Eliškou Novou

20.30–21.30 Beseda s Ing. Davidem Vytvarem o plánovaných stavebních úpravách budovy staré radnice a nárocích, které vyplývají z umístění muzejní expozice v památkově chráněném objektu

Jděte do kina na Rychle a zběsile 9

KDY: pátek 18. června od 17:15

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč

Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet. A protože Jakobovi pomáhá s realizací jeho plánů geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), se kterou jsme se seznámili v předchozím díle, musí Dominic tváří v tvář přesile dát znovu dohromady „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, středoamerickou džungli a historické uličky Edinburghu až do Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.

Stezka pánů z Košťálova

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště Slavoj, Třebenice

ZA KOLIK: zdarma



Kulturní a sportovní komise města Třebenice v sobotu uspořádá pro děti a jejich rodiče turistickou stezku s naučně-zábavnými zastávkami. Akce nese název Stezka Pánů z Košťálova aneb poznáváme České středohoří. Program začíná ve 14 hodin u horního nádraží Třebenice-město. Cíl je pak na fotbalovém hřišti FK Slavoj. Na děti po zdolání stezky čekají odměny. „Na putování stezkou přibalte svačinu a pití. Občerstvení bude zajištěno v cíli. Za bezpečnost dětí po celou dobu zodpovídají zákonní zástupci,“ sdělili organizátoři sobotní akce.

Nightlife: Na tahu

KDY: neděle 20. června od 20 hodin

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit svůj život a získat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného, nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v patách partu gangsterů a strhne Mila i Sunny na zběsilou jízdu nočním městem plnou šílených momentů. Vznikající láska Mila a Sunny se i přes to všechno zdá být neotřesitelná, oba ale musí tohle rande nejdřív přežít. A zapomenout na chvíle v kostýmech elfů a na další věci. Berlín ještě nikdy nebyl tak zábavný.