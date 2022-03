Zajděte v Litoměřicích na plavání KDY: pátek od 9 do 16 hodin a od 19 do 22 hodin, sobota od 10 do 22 hodin, neděle od 10 do 19 hodin KDE: Plavecký bazén Litoměřice ZA KOLIK: 50 korun na hodinu

Pokud máte rádi plavání, můžete vyrazit s dětmi do litoměřického bazénu. Za jednu hodinu zaplatí každá osoba 50 korun, každá další hodina pak 40 korun.

Bazén je otevřený také v Lovosicích

KDY: pátek od 8 do 21 a v sobotu od 11 do 18 hodin

KDE: Plavecký bazén Lovosice

ZA KOLIK: dospělí 50 korun/hodina; děti 25 korun/hodina



Veřejnosti je otevřený během jarních prázdnin také plavecký bazén v Lovosicích. Návštěvníci mají možnost hradit vstupné platební kartou.

Zajděte do divadla na Africkou královnu

KDY: sobota 19. března od 19 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 560 až 590 korun

Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele.

Dětský biograf v LovoCafé láká na Příšerky s. r. o.

KDY: neděle 20. března od 10 hodin

KDE: LovoCafé, Lovosice

ZA KOLIK: zdama



S filmem Příšerky, s.r.o. pootevřete dveře do světa podivných figurek a rošťáků, kteří rozesmívají každého přímo ďábelským smíchem. James P. Sullivan a Mike Wazowski pracují v továrně Příšerky, s.r.o., největší společnosti v Monstropolis, která přeměňuje křik na elektrickou energii. Všichni tam věří, že děti ze světa lidí jsou nebezpečné a žádná příšerka se jich nesmí dotknout. Proto všechna ta monstra dokonale vyděsí, když se do jejich světa nedopatřením dostane malá holčička Boo. Sulley a Mike dělají vše proto, aby ji bezpečně vrátili do jejího dětského pokoje, odkud se ztratila. Čekají je ale přímo příšerné překážky, než se jim to povede.

Sváťovo dividlo míří do Litoměřic

KDY: neděle 20. března od 10 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 90 korun

Severočeskými dětmi oblíbené Sváťovo dividlo míří do Litoměřic. V neděli od 10 hodin v divadle odehraje představení Princezna na hrášku. Vstupné je 90 korun.

Vydejte se na Helfenburk u Úštěka

KDY: Kdykoliv

KDE: Úštěk, Litoměřicko





Udělejte si příjemný výlet a navštivte zříceninu hradu Helfenburk. Jedná se o pozůstatky hradu ze 14. století. Hrad podle dochovaných materiálů vystavěli Páni z Klinštejna, kteří pocházejí z roku Ronovců v první polovině 14. století. V průběhu let hrad měnil majitele, kteří se o něj střídavě starali. Až v roce 1887 tehdy už zříceninu hradu zakoupil hrabě Josef von Schroll a nechal ji upravit. Následně začali tento objekt navštěvovat masivněji turisté. V letech 1887 až 1890 dostavěl rozbořené třetí patro třiceti metrů vysoké věže. Na ni se dalo vyšplhat po 143 schodech. Z Úštěku vede přímo ke zřícenině žlutá turistická značená cesta (přibližně 6 km), která vede přes Lhotu, kolem hájovny a dále Ptačím dolem (cesta je vhodná i pro jízdu na kole a s kočárkem).

V blízkosti hradu jsou dvě parkoviště. Nejvyužívanější se nachází nedaleko obce Ostrá, odkud lze k hradu přijít dvěma cestami - po červeném okruhu do Ptačího dolu a dále po žluté (zhruba 2 km), nebo severní cestou po červeném okruhu (cca 3 km). Méně využívané parkoviště se nachází na kraji obce Rašovice, odkud k hradu vede polní cesta po zelené turistické cestě (1,5 km).