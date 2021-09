Vydejte se do kina na Dračí zemi KDY: Neděle 19. září od 15:30 KDE: Kino Máj, Litoměřice ZA KOLIK: 120 korun

Litoměřický graduál KDY: Pátek 17. září od 8 do 18 hodin, sobota 18. září od 8 do 19 hodin KDE: Státní oblastní archiv v Litoměřicích ZA KOLIK: zdarma Po 24 letech vám nabízíme unikátní a na dlouhou dobu neopakovatelnou příležitost vidět jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů knižního a výtvarného umění 16. století, dochovaných na území České republiky.

V sobotu proběhne vinobraní v Litoměřicích KDY: Sobota 18. září od 10 do 22 hodin. KDE: Mírové náměstí, Litoměřice ZA KOLIK: zdarma

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.