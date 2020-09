Veletrh Zahrada Čech

KDY: Do soboty 19. září, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Zahrada Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: 120/150 Kč, 100/120 Kč

Největší výstava svého druhu nejen na Severu Čech zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Výstava Zahrada Čech nabídne vyhledávaný sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky.

Vinobraní 2020

KDY: Pátek 18. září od 15 hodin

KDE: Habaňero music bar, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Speciálním hostem vinobraní je DJ Friky, tedy jeden z nejlepším DJ v Česku. Prohrál se díky svojí píli, talentu a tvrdé práci z Horního Slavkova až mezi absolutní světovou Djskou špičku. DJing je neoddělitelnou částí jeho života už od roku 2002 a na svoje první gramce si jel vydělat do Washingtonu D. C., což mluví o jeho nasazení a odhodlání od samého počátku.

Wohnoutobraní

KDY: Sobota 19. září od 14 hodin

KDE: Kulturní centrum Litoměřice

ZA KOLIK: 450 korun



Lidé se kromě kapel Wohnout a Electric Lady mohou těšit na bohatý doprovodný program. Sál kulturního a konferenčního centra se rozšíří prostor atria a foyer, kde bude pochopitelně probíhat koštování mnoha druhý vín, burčáků, piv i jídla.

Běh Hoštkou a slavnosti

KDY: Sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Hoštka

ZA KOLIK: Zdarma



Sobota 19. září bude v Hoštce nabitá. Dopoledne se tam koná běžecký závod a odpoledne vyplní Letní hoštecké slavnosti. Běh Hoštkou odstartuje na tamním fotbalovém hřišti v 10 hodin nejmladší kategorie. Hlavní závod začne o hodinu později. Na stejném místě pak budou od 14 hodin probíhat slavnosti, které nabídnou například gladiátorské hry pro děti a římský tábor, gladiátorský výcvik, dobovou kapelu Quercus, Kapelu Claymore, ohňovou show s barokním ohňostrojem a také večerní zábavu s kapelou Garance.

Rybářské závody

KDY: Neděle 20. září od 11 hodin

KDE: Koňský rybník, Třebenice

ZA KOLIK: Zdarma



Rybářské závody pro děti do 15 let chystají na neděli 20. září v Třebenicích. Začnou zápisem v 8.30 hodin u Koňského rybníka. Chytat se bude na jeden prut až do 11 hodin. Pořádající sportovní komise města slibuje pro ty nejúspěšnější medaile a ceny.

Hudební večer v Lovosicích

KDY: Pátek 18. září od 18 hodin

KDE: Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Václavským náměstím v Lovosicích se v pátek 18. září opět ponese hudba. Proběhne tam další z Hudebních večerů. Od 18 hodin zahraje harmonikář Jindra Kelíšek s kapelou. Těšit se můžete na venkovní posezení, nabídku kavárny a také místní vína. Vstupné se neplatí.

Zažít Roudnici jinak

KDY: Sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Sokolská ulice, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Zažít Roudnici jinak. Tak se jmenuje akce, která se už podruhé chystá v Sokolské ulici v Roudnici nad Labem v sobotu 19. září od 10 hodin. Cílem je přinést život do ulic a umožnit setkávání na netradičních místech.