Slavnost sklizně vinné révy, která je tradičně v Litoměřicích pořádána v druhé polovině září, je spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína, burčáku a dalších pochutin. Vinobraní bude probíhat od 10 do 24 hodin.

Mírové náměstí

Moderuje Martin Čermák a Sonia Edde

10.00 Cimbálová muzika Vltava

13.30 kapela VOICE

15.00 KRÁLOVSKÁ AUDIENCE 1

15.30 Adam Mišík s kapelou

17.00 The Boom aneb Beatles show

18.30 VERONA

19.30 Vyhlášení soutěže O nejlepší burčák

20.00 Pepa Vojtek & Inflagranti

21.30 Děda Mládek Illegal Band

22.30 Vox Luminas ohnivá show

22.45 kapela VOICE



Divadelní nádvoří

Moderuje Tereza Rozmarová

10.00 Sváťovo Dividlo - O hodné víle Jarmilce

11.00 Dětský Mňam mňam program s Bobíkem

12.00 Sbory Puellae cantantes a Páni kluci

13.30 Obelixova show - Zdeněk Lukesle

15.20 KRÁLOVSKÁ AUDIENCE 2

15.30 Veselé odpoledne s Bezva Parťákem a Parťačkou Kačkou

17.00 Bobíkova show a jeho kamarádi

18.00 Zábavné soutěže s Terkou

18.45 Vox Luminas - Ohnivé jezinky

19.00 kapela Camna



Historická scéna

10.00 Zahájení a malý historický průvod okolo rynku

10.30 Na vinobraní je veselo - pouliční představeníčko

11.00 Šermíři rváči a duelanti

11.30 Ve jménu svaté Barbory

13.00 Kejklíři a žongléři na rynku

13.30 Žoldnéři a městská stráž litoměřická - interaktivní program v táboře

14.30 Šikování průvodu u hradu

15.00 průvod městem - příjezd krále

15.30 Život mezi hradbami - interaktivní program v táboře

16.30 Komedianti ve městě

18.00 Zemská hotovost… aneb na hradby

18.30 Žoldnéři a městská stráž litoměřická - interaktivní program v táboře

19.30 Kdo jest se fechtovati neučil… šermířské představení

21.00 Závěrečný malý průvod okolo rynku a ballabilé šermu tance a kejklířů

Během dne… rytířský tábor a život ve středověku / v litoměřické katovně / živé obrazy na náměstí - družiny královských zbrojnošů, kyrysníci na koních, žoldnéři války třicetileté, královské audience



Hradní nádvoří

10.00 Vystoupení žáků ZUŠ Litoměřice

13.30 Pragtet - dámské vokálně instrumentální trio

16.00 KRÁLOVSKÁ AUDIENCE 5

15.30 Cimbálová muzika Vltava

18.30 Áda Škarda band

20.30 vokální kvartet 4TETy

Kino Máj

Moderuje Zdeněk Lukesle

11.00 skupina Sortiment

15.40 KRÁLOVSKÁ AUDIENCE 4

15.45 skupina Sortiment

17.00 Michal David revival

18.00 VOICE

20.30 skupina Sortiment



Promítání / každé za pouhých 70 Kč

11.00 Jurský svět: Nadvláda

15.45 Mimoni: Padouch přichází

17.30 Střídavka

19.30 Co jsme komu všichni udělali

21.30 Top Gun: Maverick



Tržnice Felixe Holzmanna

11.00 Fousáč harmonikář

12.00 Tomáš Braun

13.00 Ploy

14.20 Urban Turban

15.30 KRÁLOVSKÁ AUDIENCE 3

16.00 Toska

17.00 El Gaučo

18.15 Choroš



Dominikánské náměstí

14.00 Excrew (Instrumental waves)

16.00 Jazzig (Virus mix)

17.00 Kazuyoshi (Random mix)

18.00 Cinic (Tunel underground)

19.00 Shira (LT - mixmaster)

20.00 Motive (Funkadelic house)

21.00 Paskvill (Explosive house)



Klub Baronka

20.00 Mordors Gang

21.00 Flat Fly

22.20 Bikiny

Kostelní náměstí

14:00 Zdeněk Krejčí - pop, rock, blues

18:00 DJ Libor Zajíček - hity 80. a 90. let

O dopravě hravě zdravě – Plné auto pohádek

KDY: Neděle 18. září od 14 do 18 hodin

KDE: Střelecký ostrov, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Vezměte děti a přijďte si užít zábavný a zároveň naučný program na téma dopravy a bezpečnosti.

Nohejbalový turnaj trojic

KDY: Sobota 17. září od 9 hodin

KDE: Kurty za Edenem, Litoměřice

ZA KOLIK: Startovné 150 korun

Sokol Litoměřice pořádá nohejbalový turnaj trojic, třináctý ročník memoriálu Viktora Jenšovského. Turnaj proběhne na kurtech za Edenem. Začátek je v 9 hodin, prezentace je v 8:30 až 9:00. Startovné za hráče je 150 korun, v týmu mohou být až čtyři hráči.

Roudnice zve na farmářské trhy

KDY: Sobota 17. září od 8 hodin

KDE: Husovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi nákupy čerstvých potravin od lokálních farmářů, tak můžete v sobotu vyrazit na farmářské trhy do Roudnice nad Labem.

Zažít Folklór jinak

KDY: Sobota 17. září od 10 hodin

KDE: Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

V rámci ZRJ zůstane galerijní tým na adrese Očkova 5. Součástí akce bude program k výstavě Folklore Is Not Dead: workshop společného spravování krojů představí americká umělkyně s českými předky Sonya Darrow, s akcí „Máš ho doma, tak ho ukaž?“ vyzveme vlastníky historických krojů, kteří mohou jednotlivé části donést do galerie, kde bude přednášet odborník z Muzea krojů Jan Kuča o kroji na Podřipsku. Otevírací doba galerie bude prodloužena.