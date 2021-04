Vydejte se ke zřícenině Kamýk

KDY: Kdykoliv

KDE: obec Kamýk

ZA KOLIK: Zdarma

U obce Kamýk nedaleko Litoměřic se nachází zřícenina hradu. Ze zalesněného úpatí kopce vyčnívá velmi zajímavý skalnatý vrchol. Na něm je zřícenina bývalého gotického hradu. Je celoročně přístupná, vede na ni modrá turistická značka. Výstup na nejvyšší skálu není ovšem příliš bezpečný. Z vrcholku je jedinečný výhled na okolí. Automobil můžete nechat v těsné blízkosti zříceniny, pak už stačí jen několik minut jít pěšky a budete v cíli. V místě se můžete podívat také na informační tabule, na nichž se dozvíte další informace o Kamýku.

Projděte se na Mostnou horu

KDY: Kdykoli v

KDE: Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Pohodlná procházka začíná v centru Litoměřic v příměstském lesoparku. Zhruba po dvaceti minutách chůze se dostanete z centra na zalesněnou vyvýšeninu, které se říká Mostná hora nebo Mostka. Své jméno získala kvůli těžbě dřeva z jejích svahů. Toto dřevo využili dělníci v osmnáctém století na stavbu litoměřického barokního mostu přes Labe.

Zahrajte si hru Dostiny a sázky

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 419 Kč



Dostihy a sázky je klasická stolní společenská hra, kterou s oblibou hrají lidé všech generací. Tato hra byla vytvořena na motivy legendární hry Monopoly, díky možnosti sázek je však ještě o něco napínavější, než klasické obchodování s nemovitostmi. Stanete se majitelem stáje a vaším úkolem bude vydělat na svých koních co nejvíce peněž. Bez obchodního ducha, promyšlené strategie a trochy štěstí se v této originální hře rozhodně neobejdete!

Přečtěte si knihu o Daniele Drtinové

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 404 Kč



Otevřený rozhovor básníka Milana Ohniska s výjimečnou moderátorkou Danielou Drtinovou a také jedenadvaceti "nejbližšími a blízkými". Kolegové z DVTV a České televize Danielu hodnotí jako bytost urputnou, průvodce jejím biřmováním mluví o lidskosti a pokoře, kamarádky vyzdvihují její smysl pro "nejapný humor", Libuše Šafránková odhrnula oponu osudového propojení jejich duchovní cesty a dcera Natalie líčí, kdo doma pere a kdo nepeče. Součástí knihy je velké množství dosud nepublikovaných fotografií.

Podívejte se na film Trabantem napříč Afrikou

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



„Bez 4x4, GPS a ABS, bez jistoty, že dojedou. Dá se nejmizernějším autem východního bloku přejet Afriku? Dokument Dana Přibáně a Dany Zlatohlávkové. Sny – malé, velké, nesplnitelné. Kde ale je hranice nesplnitelného? Zkuste ji překročit a uvidíte. Tohle je vyprávění o jejím překročení. O cestě, kterou prý nejde uskutečnit. 20 000 kilometrů a jedenáct afrických států – Tunisko, Libye, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana, Namibie a JAR. Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. Ohromené, odrovnané, odhodlané se vrátit. Co obnáší projet ji v jednom z nejprimitivnějších aut, jaká kdy byla vyrobena? Co se dělo v trabantech a okolo nich? Jak jsme auta stavěli, jak jsme spali, co jsme jedli, co jsme opravovali, jak jsme opravovali, kdo nás naštval, kdo nás okradl i kdo nás potěšil,“ píší tvůrci o své filmu. Na film se můžete podívat na webu České televize