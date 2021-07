Na Litoměřicku vystoupí Xindl X

KDY: pátek 16. července od 20 hodin

KDE: Vinařství Johann W, Třebívlice

ZA KOLIK: 490 Kč

Kontroverzní český písničkář – vlastním jménem Ondřej Ládek - se proslavil svými chytlavými songy ze života, které se velmi často stávají rádiovými hity a nápadité rýmy se vždy rychle vryjí pod kůži. Kromě vlastní tvorby skládá také pro filmy, divadla či své hudební přátele. Užijte si s ním zábavný hudební večer ve společnosti rozmanitých vín od třebívlického vinařství JOHANN W a s okouzlujícími výhledy na okolní vinice.

Archeologické léto 2021

KDY: 16. července od 11 hodin

KDE: Sovice

ZA KOLIK: zdarma



Komentovaná prohlídka archeologické lokality nacházející se na vrcholu Sovice. Návštěva se uskuteční pod vedením muzejního archeologa. Sraz je v obci Vetlá u místního hřbitova, kde je možnost parkování. Doprava vlastní! Doporučujeme sportovní oblečení a pohodlnou obuv. Vhodné pro fyzicky zdatnější osoby.

Space Jam: Nový začátek

KDY: pátek 16. července od 15:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 Kč

Vítejte ve Space Jamu! Šampión NBA a globální ikona LeBron James se vydává na epické dobrodružství po boku slavného Bugs Bunnyho v celovečerním filmu Space Jam: Nový začátek od režiséra Malcolma D. Lee a inovativního filmového týmu Ryana Cooglera a Mavericka Cartera. Tato transformační cesta je maniakální mashup dvou světů, který odhaluje, jak daleko se někteří rodiče dostanou, aby našli své děti. Když jsou LeBron a jeho syn Dom uvězněni v digitálním prostoru, musí je LeBron dostat domů, do bezpečí tím, že povede celou bandu notoricky nedisciplinovaných Looney Tunes k vítězství nad digitalizovanými šampiony. Jsou to Tunes versus Goons v největší výzvě jeho života, která předefinuje LeBronovo pouto se svým synem a osvětlí sílu být sám sebou. Ready-to-action Tunes zničí konvenci, nabijí jejich jedinečný talent a překvapí i „krále“ Jamese hraním hry po svém.

V pátek startuje LovoRockfest

KDY: pátek 16. až sobota 17. července

KDE: lesopark Osmička, Lovosice

ZA KOLIK: na místě 250 Kč pátek, sobota 300 Kč, dvoudenní 450 Kč



Rockový festival míří do Lovosic. Na jaké kapely se můžete těšit?

PÁTEK 16.7. 15:30 Brighter Days (melodic-hardcore / Praha) 17:00 Glad for Today (alternative-rock / Hradec Králové) 18:30 Brando's Eyes (post hardcore-nu-metal / Praha) 20:00 Streetmachine (hardcore-metal / Pardubice) 21:30 X-Core (metal-rap / Znojmo) 23:00 Cocotte Minute (crossover / Praha)



SOBOTA 17.7. 12:30 Blank Out (punk-rock / Kolín) 14:00 Nestel Postel (push-pop / Lovosice) 15:30 Rabies (punk-rock / Bystřice nad Pernštejnem) 17:00 Fast Food Orchestra (ska-reggae / Praha) 18:30 Prague Conspiracy (rock-pop / Praha) 20:00 E!E (punk-rock'n'roll / Příbram) 21:30 Kurtizány z 25. Avenue (rock / Praha) 23:00 The Truth Is Out There (post hardcore-electronica / Ostrava)

Czech Revival Fest

KDY: sobota 17. července od 18 hodin

KDE: zámek, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej, na místě 220 Kč

Koncerty oblíbených českých revivalových skupin. Přijďte si zanotovat známé písničky Ewy Farné, skupiny Olympic nebo skupiny Kabát. Občerstvení zajištěno. Vstup do areálu v 17 hodin.