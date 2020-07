Letní kino: Spider-Man

KDY: Pátek 17. července od 21.30

KDE: Letní kino Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 100/120 Kč

Letní kino na zámku v Roudnici nad Labem bude tento pátek promítat film pod širým nebem. Tentokrát kino přinese film Spider-Man: Daleko od domova. Areál se otevře ve 20 hodin, chybět nebude občerstvení. Vstupenku je možné zakoupit v předprodeji za 100 korun, na místě stojí 120 korun.

Putování s Huculem

KDY: Pátek 17. července / Sobota 18. července od 17 hodin

KDE: Pivovar ve Střížovicích / Ranč v Hoštce

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Putování s huculem. To je název projektu kočovného divadla Ty-já-tr, jehož členové putují po vzoru starých komediantů od vesnice k vesnici. Cestují povozem taženým dvěma huculskými koňmi a kde se zastaví, hrají pohádky. V pátek 17. července se vystoupení chystá v pivovaru ve Střížovicích. O den později na ranči v Hoštce. Výtěžek z dobrovolného vstupného putuje na dobročinné účely.

XI. Sochařské symposium

KDY: Sobota 18. července od 15 hodin

KDE: Kulturní centrum Řehlovice



Milovníci umění si mohou v kalendáři zvýraznit datum příští soboty, 18. července, a zapsat místo Řehlovice. Právě tam v kulturním centru totiž probíhá XI. Sochařské symposium. Začalo 5. července a vyvrcholí právě tuto sobotu naplánovanou vernisáží. Začne v 15 hodin.

Pohádkový les

KDY: Neděle 19. července od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek Ploskovice

ZA KOLIK: 70 Kč



Pěknou akci pro děti od dvou let chystá tuto neděli 19. července Zámek Ploskovice a agentura Velká dobrodružství v zámeckém parku. Jmenuje se Pohádkový les. Připravená dvoukilometrová trasa bude plná princů a princezen. Startuje se od vchodu do zámku, v cíli dostane každý malý účastník dáreček. Akce bude probíhat od 13 do 17 hodin. Zájemci se musí předem registrovat na stránkách www.veldo.cz. Vstupenka na akci stojí 70 korun na osobu.

Léto v pevnosti Terezín

KDY: Sobota 18. července od 13 hodin

KDE: Pevnost Terezín

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Pevnost Terezín si připravila pro návštěvníky léto plné netradičních zážitků. V sobotu 18. července se uskuteční Léto v pevnosti Terezín, akce začne ve 13 hodin. Nebude chybět ukázka ze života vojáků z doby Marie Terezie či výstřel z opravdového děla. Zájemci si budou moci vyzkoušet cestu podzemím za svitu luceren, prohlédnout si bydlení našich babiček či muzeum Terezína. Děti zajisté ocení cestu plnou pohádkových bytostí či RC modely. Vstupné je dobrovolné.

Letní kino: Po čem muži touží

KDY: Sobota 18. července od 21.30

KDE: Hřiště, Trnovany

ZA KOLIK: Zdarma



Hřiště v Trnovanech se v sobotu 18. července promění v letní kino. Podřipský biograf bude promítat český film Po čem muži touží. V hlavních rolích diváky pobaví Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek nebo Táňa Pauhofová. Pořadatelé promítání slibují stánek s občerstvením a dobrou zábavu. Návštěvníci by si neměli zapomenout deku nebo židli na sezení. Vstupné se neplatí.